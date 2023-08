Confira agora se você está na LISTA do 4º lote de restituição

O 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2023 será pago no próximo dia 31 de agosto. Enquanto o pagamento não ocorre, muitos contribuintes têm se questionado se receberão ou não o valor que lhe é devido.

Para te ajudar a entender melhor esse assunto, explicando como você pode conferir se receberá essa restituição, preparamos este artigo com todas as informações que você precisa saber. Acompanhe e saiba mais!

Como conferir se você está na lista do 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2023

Antes de qualquer coisa, é importante frisarmos que existe um sistema da própria Receita Federal que permite que os contribuintes façam uma consulta para saber se poderão receber a restituição. Entretanto, essa informação não fica disponível a qualquer momento, mas, sim, cerca de 7 dias antes do pagamento do lote em questão.

Como estamos falando do 4º lote de restituição do Imposto de Renda, estamos falando de um pagamento que acontecerá apenas no último dia de agosto. Logo, apenas próximo ao fim deste mês é que você poderá saber, de fato, se foi incluído nesse lote da restituição.

Para isso, bastará seguir os passos abaixo para já ter uma visão clara de como estará a sua situação em agosto. Veja só:

O primeiro passo é acessar o site oficial da Receita Federal, clicando neste link; Em seguida, você deverá preencher os campos que solicitam as suas informações pessoais, preenchendo tudo com atenção para garantir o acesso à informação; Feito isso, selecione o ano da Declaração do Imposto de Renda, no caso, 2023; Depois de clicar em consultar, aguarde o site carregar e finalizar a organização das informações. Na tela aparecerá se você irá receber a restituição ou não.

O mesmo vale para todos os meses em que a restituição é paga ao longo do ano. Sempre cerca de 7 dias antes da liberação do pagamento os contribuintes podem verificar se têm valores a receber.

Todos os contribuintes receberão restituição?



Um ponto importante que merece atenção, não apenas sobre o 4º lote de restituição do Imposto de Renda, diz respeito a quem tem direito de recebê-lo, de fato.

Como se trata de uma espécie de estorno, o pagamento da restituição só acontecerá quando o contribuinte tiver direito de receber uma parte do seu imposto pago de volta, devido às deduções apresentadas no momento da declaração.

Lembrando que gastos com saúde e educação são considerados dedutíveis, e quando esses valores são relativamente elevados, o contribuinte pode, sim, ter direito de receber o pagamento da restituição.

Porém, quando não há nenhum valor para ser estornado pelo Governo, o que quer dizer que a pessoa pagou ou está pagando a quantidade adequada de impostos, nenhum dinheiro será restituído.

Outro ponto importante diz respeito à conta onde acontecerá o pagamento: fique de olho, pois a conta cadastrada na declaração do imposto é a que receberá a restituição, desde que, claro, ela esteja no seu nome.

Por fim, lembre-se de que ainda haverá mais um lote da restituição, logo, se você tem direito e ainda não receber em agosto, poderá receber em setembro.