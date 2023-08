Confira agora se você foi aprovado para receber o benefício ainda em 2023

Os pagamentos do agosto do Bolsa Família devem ser iniciados apenas no dia 18. Contudo, o fato é que já a partir desta semana, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome iniciou o processo de atualização das informações do aplicativo do programa. Assim, o cidadão já pode conferir se está entre os selecionados.

Existem diversas maneiras de saber se você está entre os selecionados para receber o Bolsa Família neste mês de agosto. A mais tradicional delas é esperar pelo recebimento de uma carta do Ministério. O documento é enviado através dos Correios para o endereço que foi firmado pelo cidadão no Cadúnico.

Esta carta conta com uma série de informações importantes sobre os pagamentos do Bolsa Família. É necessário manter o documento guardado para que o usuário consiga tirar uma série de dúvidas sobre as liberações do benefício. Entre outros pontos, o governo explica nesta carta todas as regras gerais do depósito.

Além da carta

Não recebeu a carta, ou não tem muita paciência para esperar? Não há problema. De acordo com as informações oficiais, o cidadão pode lançar mão de outros métodos para saber se foi selecionado para o programa social neste mês de agosto. Em todos eles também não é necessário sair de casa.

Consulta através do app do Bolsa Família;

Consulta através do app do Caixa Tem;

Consulta através do telefone 111.

No caso específico da consulta pelos aplicativos do Caixa Tem ou do Bolsa Família, é muito importante que o usuário realize o download apenas do app oficial. Nas lojas de aplicações do celular, é comum encontrar aplicativos genéricos. Ao menos uma parte deles pode ser perigoso.

Usuários que fazem parte do Bolsa Família

Algumas pessoas imaginam que a consulta ao app oficial do Bolsa Família é importante apenas para as pessoas que ainda não fazem parte do programa, mas isso não é verdade. Mesmo os usuários que já estão dentro do projeto há alguns meses, precisam realizar a consulta ao app de forma periódica.



Consultar os dados é importante para que o cidadão confirme se vai mesmo seguir recebendo o benefício, à exemplo do que ocorreu nos meses anteriores. Em caso de bloqueio, por exemplo, o cidadão vai conseguir entender o motivo da exclusão do saldo e poderá resolver o problema mais rapidamente, o que vai permitir que ele volte ao programa também mais rapidamente.

Bolsa Família em agosto

Como dito, os pagamentos do agosto do Bolsa Família devem ser iniciados no próximo dia 18. Assim como ocorreu nos meses anteriores, o cidadão precisa se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando vai poder receber o saldo em questão.

Abaixo, você pode conferir o calendário completo do benefício para este mês de agosto:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Para ter direito ao Bolsa Família é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico do governo federal. Para além disso, também é necessário ter uma renda per capita que não ultrapasse o limite de R$ 218 por família.

O número exato de pessoas que poderão receber o benefício neste mês de agosto ainda não foi oficialmente informado pelo Ministério. Em julho, quando o último pagamento foi realizado, pouco mais de 20 milhões de pessoas tinham recebido o saldo em suas contas.