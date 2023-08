Confira agora TODAS as datas de pagamento atualizadas

O programa Bolsa Família é uma iniciativa do Governo Federal que busca reduzir a pobreza e a desigualdade social no Brasil. Nesse sentido, ele oferece benefícios financeiros às famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo uma renda mínima para suprir suas necessidades básicas. A seguir, vamos abordar os diferentes benefícios disponíveis, formas de consulta do Bolsa Família e o calendário de pagamento atualizado.

Benefícios do Bolsa Família

O programa Bolsa Família é composto por diferentes benefícios, que variam de acordo com a situação de cada beneficiário. Veja abaixo os principais benefícios disponíveis:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC)

O Benefício de Renda de Cidadania é o valor per capita pago a cada pessoa da família. Atualmente, o valor é de R$ 142 por mês. Esse benefício tem como objetivo garantir uma renda mínima para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Benefício Complementar (BCO)

O Benefício Complementar é um valor adicional pago para as famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Ele garante que cada família receba no mínimo esse valor, contribuindo para o aumento da renda familiar.

Benefício Primeira Infância (BPI)

O Benefício Primeira Infância é um extra de R$ 150 pago por cada criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício tem como objetivo auxiliar no cuidado e desenvolvimento das crianças nessa faixa etária.

Benefício Variável Familiar (BVF)



Você também pode gostar:

O Benefício Variável Familiar é um adicional de R$ 50 destinado a gestantes e crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos. Esse benefício visa garantir um suporte financeiro para as famílias que possuem membros nessas faixas etárias.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN)

O Benefício Variável Familiar Nutriz é um extra de R$ 50 pago a cada membro da família que tenha até sete meses incompletos (nutriz). Esse benefício tem como objetivo auxiliar no cuidado com a alimentação e nutrição dos membros mais vulneráveis da família.

Benefício Extraordinário de Transição (BET)

O Benefício Extraordinário de Transição é válido para casos específicos, garantindo que ninguém receba menos do que recebia no programa anterior (Auxílio Brasil). Esse benefício será pago até maio de 2025, proporcionando uma transição suave para os beneficiários.

No mês de julho, o benefício médio do Bolsa Família foi de R$ 684,17, beneficiando cerca de 20,9 milhões de famílias e totalizando aproximadamente R$ 14 bilhões em recursos.

Condições para Receber o Bolsa Família

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem atender a algumas condições nas áreas de saúde e educação. Essas condições incluem:

Frequência escolar: crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos devem ter frequência escolar regular.

Acompanhamento pré-natal: gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal para garantir uma gravidez saudável.

Acompanhamento nutricional: é necessário o acompanhamento do peso e altura das crianças até sete anos para monitorar seu desenvolvimento.

Calendário de vacinação: as famílias devem cumprir o calendário nacional de vacinação, garantindo a imunização adequada dos membros.

Dessa forma, é fundamental que os beneficiários cumpram esses requisitos e estejam atentos às informações oficiais divulgadas pelo governo para garantir o recebimento do benefício do Bolsa Família referente a agosto dentro do período estipulado.

Consulta do Bolsa Família

Para consultar o Bolsa Família, existem diferentes formas disponíveis que permitem ao beneficiário verificar as informações do seu benefício sem sair de casa. Abaixo, apresentamos três formas simples e rápidas de fazer a consulta:

Aplicativo do Bolsa Família

O aplicativo do Bolsa Família é uma opção prática e segura para consultar as informações do programa pelo celular. Basta fazer o download do aplicativo no Google Play Store ou na App Store e fazer o login utilizando o CPF do titular e a senha do aplicativo. Há também a possibilidade de utilizar os mesmos dados do aplicativo Caixa Tem para acessar o sistema.

Aplicativo CadÚnico

Outra forma de consultar o Bolsa Família pelo celular é através do site ou aplicativo do CadÚnico. Ao acessar o sistema, é possível obter informações básicas informando dados como nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Assim, para informações mais detalhadas sobre o benefício, é necessário fazer o login utilizando o CPF e a senha do Gov.br.

Consulta pelo WhatsApp

Uma novidade é a possibilidade de consultar o Bolsa Família pelo WhatsApp. Assim, os beneficiários podem adicionar o número 0800 104 0104 na lista de contatos e iniciar uma conversa com o número para obter informações sobre o valor do benefício, instruções de uso do aplicativo Caixa Tem e o calendário de pagamentos do Bolsa Família.

Calendário de Pagamento do Bolsa Família de Agosto

O pagamento do Bolsa Família de agosto já teve confirmação e irá seguir um calendário específico. A Caixa Econômica Federal é responsável pelos repasses, que iniciam no dia 18 para os beneficiários com o NIS (Número de Identificação Social) final 1. Confira o calendário completo:

Final de NIS Data de Pagamento 1 18 de agosto 2 21 de agosto 3 22 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 28 de agosto 8 29 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto

Ademais, além do pagamento mínimo de R$ 600 e dos bônus do Bolsa Família, algumas famílias inscritas também poderão receber um pagamento adicional neste mês, conhecido como Auxílio-Gás. Nesse sentido, os repasses do Auxílio-Gás seguem o mesmo calendário de pagamentos do Bolsa Família, permitindo que as famílias inscritas nos dois programas recebam os dois benefícios no mesmo dia.

É importante ficar atento às datas e informações divulgadas oficialmente pelo governo para garantir o recebimento do benefício dentro do prazo estipulado.

Diferentes valores do Bolsa Família

Em síntese, o programa Bolsa Família é uma importante iniciativa do Governo Federal para combater a pobreza e a desigualdade no Brasil. Assim, oferecendo benefícios financeiros às famílias em situação de vulnerabilidade, ele busca garantir uma renda mínima para suprir suas necessidades básicas. Com os diferentes benefícios disponíveis, as famílias têm a oportunidade de receber um suporte financeiro de acordo com suas necessidades específicas.

Dessa forma, a consulta do Bolsa Família pode ser feita de forma simples e rápida, através de aplicativos ou pelo WhatsApp. Além disso, é fundamental cumprir as condições estabelecidas pelo programa, como a frequência escolar e o acompanhamento pré-natal, para garantir o recebimento do benefício.

enfim, fique atento ao calendário de pagamento do Bolsa Família, que é divulgado mensalmente, para saber a data correta de recebimento do benefício. Acompanhe as informações oficiais e aproveite o suporte oferecido pelo programa para melhorar a qualidade de vida da sua família.