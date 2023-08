Confira agora TODAS as datas de pagamento da aposentadoria

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por garantir a seguridade social dos trabalhadores brasileiros. Além de oferecer diversas modalidades de aposentadoria, o INSS também concede benefícios como auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salários família e maternidade, pecúlio e seguro-defeso.

Neste artigo, vamos abordar o calendário de pagamento do INSS, como consultar o extrato do INSS e outras informações importantes relacionadas aos benefícios previdenciários. Acompanhe!

Calendário de pagamento do INSS

O calendário de pagamento do INSS é divulgado anualmente e estabelece as datas de pagamento de benefícios aos segurados. É importante destacar que os pagamentos são realizados de acordo com o número final do benefício e com o valor a ser pago.

Confira abaixo as datas de pagamento do INSS para o mês de setembro:

Final do Benefício Data de Pagamento 1 e 6 1º de setembro 2 e 7 4 de setembro 3 e 8 5 de setembro 4 e 9 6 de setembro 5 e 0 8 de setembro

Como consultar o extrato do INSS

Os segurados do INSS têm a facilidade de consultar o extrato do INSS de forma rápida e prática. Existem duas opções para acessar o extrato: através do aplicativo do INSS ou pelo site Meu INSS.

Para ter acesso ao extrato, é necessário utilizar a conta Gov.br, que é o login único para os serviços digitais do governo federal. Após fazer o login, você poderá conferir diversas informações importantes, tais como:

Extrato de pagamento de benefícios; Valores a serem recebidos no próximo calendário; Datas de pagamento; Agendamento ou remarcação de perícias; Outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.



Você também pode gostar:

Benefícios do INSS

O INSS oferece uma ampla gama de benefícios para atender às necessidades dos segurados. Conheça alguns dos principais benefícios oferecidos:

Aposentadoria

A aposentadoria é um dos benefícios mais conhecidos do INSS. Existem diversas modalidades de aposentadoria, como:

Aposentadoria por idade; Aposentadoria por tempo de contribuição; Aposentadoria especial.

Auxílio-doença

O auxílio-doença é um benefício concedido aos segurados que estão temporariamente incapazes de trabalhar devido a uma doença ou acidente. Para ter direito ao auxílio-doença, é necessário passar por uma perícia médica.

Auxílio-reclusão

O auxílio-reclusão é destinado aos dependentes de segurados do INSS que são presos em regime fechado ou semiaberto. O benefício é pago durante o período de reclusão do segurado.

Pensões

As pensões são benefícios destinados aos dependentes de segurados que faleceram. Existem diferentes tipos de pensões, como a pensão por morte e a pensão especial por acidente de trabalho.

Salário família e maternidade

O salário família é um benefício concedido aos segurados de baixa renda que possuem filhos menores de 14 anos ou inválidos. Já o salário maternidade é pago às seguradas que acabaram de dar à luz.

Pecúlio

O pecúlio é um benefício pago aos dependentes do segurado que faleceu enquanto ainda estava em atividade. Ele corresponde a uma quantia equivalente a 24 vezes o valor da última remuneração do segurado.

Seguro-defeso

O seguro-defeso é destinado aos pescadores profissionais durante o período de defeso, que é quando a pesca é proibida para a preservação das espécies.

Ademais, o INSS desempenha um papel fundamental na garantia da seguridade social dos trabalhadores brasileiros. Ao conhecer o calendário de pagamento do INSS, consultar o extrato e entender os diferentes benefícios disponíveis, os segurados podem garantir o recebimento de seus direitos previdenciários.

É importante estar sempre atento às datas de pagamento e utilizar os canais digitais do INSS para acessar informações e serviços de forma ágil e segura. Mantenha-se informado sobre os seus direitos e aproveite os benefícios oferecidos pelo INSS.