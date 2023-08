Confira as datas de pagamento atualizadas

O calendário Bolsa Família agosto 2023 já foi divulgado com as suas datas atualizadas e você já pode ter acesso a mais informações. Dessa maneira, é possível se programar para sacar o seu benefício e assim utilizar nas contas da casa, mantendo tudo sempre em dia e organizado.

Para acessar mais informações sobre os pagamentos que estão prestes a começar, acompanhe este texto completo.

Calendário Bolsa Família agosto 2023

Mensalmente, o Bolsa Família é pago na segunda quinzena, de acordo com o número do NIS dos seus beneficiários. Essa é uma forma que o Governo encontrou de manter a organização no repasse do valor, para que todos recebam de forma ordenada.

Além disso, as datas costumam ser relativamente semelhantes mês a mês, o que também contribui para uma maior organização financeira dos brasileiros. A seguir, apresentamos o calendário atualizado para que você possa se programar:

NIS final 1: 18 de agosto;

NIS final 2: 21 de agosto;

NIS final 3: 22 de agosto;

NIS final 4: 23 de agosto;

NIS final 5: 24 de agosto;

NIS final 6: 25 de agosto;

NIS final 7: 28 de agosto;

NIS final 8: 29 de agosto;

NIS final 9: 30 de agosto;

NIS final 0: 31 de agosto.

Verifique o número final do seu cadastro NIS para averiguar em qual dia deste mês você receberá o seu Bolsa Família.

Quem receberá o Bolsa Família com redução este mês?

Uma notícia recorrente, que tem sido veiculada nas redes sociais, é com relação à redução que pode ocorrer no pagamento do Bolsa Família de alguns beneficiários. De antemão, podemos dizer que, sim, realmente existe a possibilidade de haver uma redução no pagamento, desde que o beneficiário aumente a sua renda mensal e ultrapasse o máximo de R$ 218 por pessoa.



Basicamente, essa redução nada mais é do que a Regra de Proteção do Bolsa Família. Essa regra garante que famílias que aumentaram a renda – mas que não ultrapassaram R$ 660 por pessoa -, sejam mantidas no programa por, pelo menos, dois anos.

Essa medida contribui para que as famílias sejam estimuladas a buscar um emprego e formas de aumentar a renda, sem o risco de perder completamente o benefício do Bolsa Família. Trata-se de um suporte a mais para essa transição para a nova realidade financeira da família.

Entretanto, caso a família ultrapasse uma renda mensal de meio salário-mínimo por pessoa, automaticamente o Bolsa Família será cortado. Afinal de contas, a família já terá subsídios para arcar financeiramente com as próprias despesas.

Ademais, você pode ficar tranquilo, pois não haverá redução nos pagamentos de agosto se a sua renda familiar não aumentou e não ultrapassou o teto do Bolsa Família. Digamos que essa redução só ocorre de forma justa e equilibrada, pautando-se no aumento de ganhos de algumas famílias.

Porém, se você receber metade do valor, sem ter aumentado a sua renda, lembre-se de procurar o CRAS para atualizar o seu cadastro e garantir o recebimento integral do valor, de forma justa.