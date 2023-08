Confira as datas de pagamento da aposentadoria deste mês

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por garantir a segurança social dos brasileiros, oferecendo uma variedade de benefícios, como aposentadoria, pensões, auxílio-doença, entre outros. Para que os segurados possam se planejar financeiramente, é essencial ter conhecimento das datas de pagamento desses benefícios.

Neste artigo, vamos fornecer o calendário de pagamento do INSS para agosto de 2023, além de detalhes importantes sobre cada benefício.

Benefícios do INSS

O INSS oferece uma gama de benefícios que visam amparar os segurados em diferentes situações. Dentre os principais benefícios estão:

Aposentadoria: Existem diversas modalidades de aposentadoria, como aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por invalidez. Cada modalidade possui requisitos específicos e valores de benefício variados. Pensões: As pensões são destinadas aos dependentes de segurados falecidos. Elas podem ser pensão por morte, pensão alimentícia ou pensão especial. Auxílio-doença: O auxílio-doença é um benefício concedido aos segurados que estão temporariamente incapacitados para o trabalho devido a doenças ou acidentes. Para ter direito ao benefício, é necessário passar por uma perícia médica. Salário-família: O salário-família é destinado aos segurados de baixa renda que possuem filhos menores de 14 anos. O valor do benefício varia de acordo com a faixa de renda e o número de filhos. Salário-maternidade: O salário-maternidade é concedido às seguradas que acabaram de dar à luz ou adotaram uma criança. O benefício tem duração de 120 dias e pode ser estendido em caso de complicações. Auxílio-reclusão: O auxílio-reclusão é destinado aos dependentes de segurados que estejam presos em regime fechado. O benefício tem como objetivo amparar a família durante o período de reclusão. Pecúlio: O pecúlio é um benefício pago aos segurados que tenham contribuído por um determinado período e que estejam em situação de invalidez. Ele é pago em parcela única. Seguro-defeso: O seguro-defeso é destinado aos pescadores artesanais durante o período de defeso, que é quando a pesca é proibida para a preservação das espécies.

Calendário de Pagamento INSS agosto 2023

ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO

FINAL DO CARTÃO RECEBEM EM 1 (já efetuado) 25/08/2023 2 28/08/2023 3 29/08/2023 4 30/08/2023 5 31/08/2023

É importante destacar que o pagamento dos benefícios é realizado de acordo com o último número do cartão do segurado, excluindo-se o dígito verificador. Caso haja algum feriado ou final de semana, o pagamento será antecipado para o último dia útil anterior.



Como consultar o calendário de pagamento

Para consultar o calendário de pagamento do INSS, os segurados podem acessar o site oficial do INSS ou utilizar o aplicativo Meu INSS. Tanto no site quanto no aplicativo, é possível conferir informações relevantes, como o extrato de pagamento dos benefícios, os valores programados para o próximo calendário, as datas de pagamento e também agendar ou remarcar perícias.

Essas ferramentas proporcionam maior comodidade aos segurados, permitindo que eles tenham acesso às informações necessárias de forma rápida e segura.

Ademais, o INSS desempenha um papel fundamental na proteção social dos brasileiros, oferecendo diversos benefícios que garantem amparo financeiro em diferentes situações. É essencial que os segurados estejam cientes das datas de pagamento desses benefícios para que possam se planejar adequadamente.

O calendário de pagamento do INSS para agosto de 2023 apresentado neste artigo fornece essas informações de forma clara e organizada. Além disso, destacamos a importância do uso do site oficial do INSS e do aplicativo Meu INSS para acessar informações e serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.