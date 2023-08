Confira as datas de pagamento das aposentadorias em agosto

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já apresentou o calendário de pagamentos dos seus benefícios previdenciários para o mês de agosto de 2023. Todavia, segundo o Ministério da Previdência Social, cerca de 37 milhões de aposentados e pensionistas deverão receber este mês os valores a que têm direito.

Analogamente, as datas relacionadas aos pagamentos dos beneficiários variam de acordo com os valores a serem recebidos. Desse modo, os depósitos de até um salário mínimo, R$1.320, serão feitos em datas diferenciadas, do que os aposentados e pensionistas que recebem mensalmente, acima do piso nacional.

Para fazer uma consulta dos valores a receber e as datas de pagamento, os segurados do INSS devem observar o número final de seu cartão de benefício, sem levar em consideração o último dígito verificador depois do traço. A data de pagamento segue o padrão normal de quem recebe os depósitos a mais tempo.

Ademais, podemos tomar como exemplo, o segurado que possui o cartão de benefício com os números 123456789-0. Neste caso, o número 9 é o dígito válido para saber a data correta de recebimento dos valores depositados para os segurados do INSS receberem o dinheiro a que têm direito, mensalmente.

Calendário de agosto

Confira, abaixo, as datas de pagamento do INSS em agosto:

Até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de agosto;

Final 2: 28 de agosto;

Final 3: 29 de agosto;

Final 4: 30 de agosto;

Final 5: 31 de agosto;

Final 6: 1º de setembro;

Final 7: 4 de setembro;

Final 8: 5 de setembro;

Final 9: 6 de setembro;

Final 0: 8 de setembro.

Valores acima de 1 salário mínimo:

Final 1 e 6: 1º de setembro;

Final 2 e 7: 4 de setembro;

Final 3 e 8: 5 de setembro;

Final 4 e 9: 6 de setembro;

Final 5 e 0: 8 de setembro.



Extrato do INSS

Os aposentados e pensionistas do instituto podem consultar seu extrato através do aplicativo do INSS disponibilizado para aparelhos celulares com o sistema operacional Android e iOS. Dessa maneira, além deste, pode-se obter maiores informações em seu site. Para tal, o segurado precisa logar com sua conta, Gov.br.

Vale ressaltar que o Gov.br é o único login disponível para o acesso a serviços digitais do Governo Federal. O aplicativo do INSS e o site do instituto apresentam informações essenciais, como o extrato de pagamentos dos benefícios, valores a receber no próximo mês, além da agenda e remarcação das perícias médicas.

Em síntese, o segurado poderá ter acesso a outros serviços relativos aos benefícios da seguridade social. O INSS apresenta diversas modalidades de aposentadoria, como por exemplo, por idade e invalidez. Além disso, comporta o auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salário-família, maternidade, pecúlio e seguro-defeso.

Aposentadoria do INSS

O INSS aumentou a análise automática de benefícios utilizando a inteligência artificial (IA) de 17% para 23% durante os anos de 2022 e 2023. Ademais, cerca de três em cada dez solicitações de benefícios previdenciários são concedidos ou negados, utilizando esse tipo de tecnologia, tão em voga nos dias atuais.

Aliás, o INSS tem como objetivo, ampliar a utilização da inteligência artificial para a análise dos pedidos de aposentadorias, até o ano de 2026. Enfim, vale ressaltar que há cerca de dois anos, em 2021, a tecnologia que utiliza robôs estava disponível em apenas 10% dos casos. De fato, ela apresenta inúmeras vantagens ao instituto.

Em síntese, a utilização de inteligência artificial na análise das solicitações é capaz de reduzir exponencialmente a fila de espera do INSS. Ela está atualmente em 1,79 milhão. De 100 benefícios concedidos pelo instituto, oito deles são feitos através dessa análise automática, feitas pela tecnologia de inteligência artificial.

Inteligência artificial

Podemos citar como exemplo, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-reclusão da pessoa com deficiência, Benefício de Prestação Continuada (BPC) da pessoa com deficiência, BPC do idoso e salário-maternidade. Como o processo é rápido, o robô é bastante prático.

Em conclusão, o uso da inteligência artificial economiza tempo e a análise automática, dessa forma, há uma grande utilização. Entretanto, ela não é 100% contra falhas. Um trabalhador de 53 anos de idade, no último dia 26/07, teve a solicitação de seu benefício do INSS negado em apenas seis minutos.

A utilização da inteligência artificial tem sido notícia nos noticiários já a algum tempo, devido às suas diversas aplicações, respondendo às pergutnas de seus usuários de maneira confiável e segura. O INSS dessa forma utilzia a tecnologia para gerar uam maior economia, facilitar os processos e agilizar todos os seus pedidos de aposentadoria.