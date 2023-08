Confira as datas de pagamento do mês de setembro

O programa Bolsa Família é uma iniciativa do Governo Federal que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo uma renda mínima para suprir suas necessidades básicas. A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos depósitos do programa de transferência de renda.

Calendário de pagamentos

A Caixa Econômica Federal já divulgou o calendário do Bolsa Família 2023 para o mês de setembro. Até o momento, não há nenhum indicativo de que o pagamento será antecipado no mês seguinte. É previsto que o governo federal mantenha o calendário, que será pago entre 18 a 29 de setembro.

Vale ressaltar que os depósitos referentes ao calendário de agosto seguem normalmente e encerram nesta quinta-feira (31) para os beneficiários com NIS de final 0. Além do valor mínimo de R$ 600, o programa também oferece um adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos e um novo adicional de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos.

Consultando informações sobre o Bolsa Família

Para consultar informações sobre o Bolsa Família, o cidadão pode utilizar as seguintes opções:

Aplicativo Bolsa Família

Aplicativo Caixa Tem

Atendimento em agências da Caixa Econômica Federal

Telefones 111 ou 121 do Ministério do Desenvolvimento Social

Regras para recebimento do benefício

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem cumprir alguns critérios estabelecidos pelo programa. São eles:



Realizar as consultas de pré-natal conforme a necessidade

Acompanhar o calendário nacional de imunizações e garantir a administração das vacinas

Realizar um monitoramento periódico do estado nutricional de crianças menores de 7 anos

Garantir uma frequência mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos na escola

Para beneficiários com idade entre 6 e menos de 18 anos que ainda não tenham completado a educação básica, a frequência deve ser de pelo menos 75%

Manter o Cadastro Único sempre atualizado, renovando os dados no mínimo a cada dois anos

Quem pode receber o Bolsa Família?

O acesso ao programa Bolsa Família é concedido a todas as famílias que possuem uma renda mensal per capita de até R$ 218. Isso significa que a soma total dos rendimentos dos membros da família, dividida pelo número de pessoas, precisa estar abaixo desse valor de referência.

Vamos considerar um cenário ilustrativo em que uma mãe é a única provedora para seus três filhos pequenos. Ela trabalha como manicure e recebe um salário mensal de R$ 700. Ao dividir os R$ 700 (total de renda) por quatro (número de membros na família), o resultado é R$ 175. Considerando que esse montante é inferior ao limite estabelecido de R$ 218, a mãe, juntamente com seus três filhos, tem direito a receber os benefícios do programa Bolsa Família.

Calendário de pagamentos para setembro

O calendário de pagamentos do Bolsa Família é organizado de acordo com o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS). Confira as datas para setembro:

NIS de final Data de pagamento 1 18 de setembro 2 19 de setembro 3 20 de setembro 4 21 de setembro 5 22 de setembro 6 25 de setembro 7 26 de setembro 8 27 de setembro 9 28 de setembro 0 29 de setembro

Se programe para receber o benefício

O Bolsa Família é um programa essencial para garantir a segurança e o bem-estar das famílias em situação de vulnerabilidade social. Com o calendário de pagamentos divulgado pela Caixa Econômica Federal, os beneficiários podem se programar para receber o auxílio de acordo com as datas estabelecidas. É importante cumprir as regras do programa para garantir a continuidade dos benefícios. Caso tenha dúvidas ou precise de mais informações, utilize os canais de consulta disponibilizados pelo programa. Afinal, o Bolsa Família é um direito de todos que se enquadram nos critérios estabelecidos.