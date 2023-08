confira as datas de pagamentos atualizadas

Mensalmente, o Bolsa Família é pago nos últimos dias úteis do mês, garantindo a organização da distribuição da renda de forma efetiva. Entretanto, pode ser que a data do pagamento acabe se alterando, com relação a um ou dois dias, de mês a mês. Por isso, se você deseja saber mais sobre os pagamentos do Bolsa Família de Agosto, acompanhe este texto e acesse o calendário completo.

Confira as datas de pagamentos do Bolsa Família de Agosto

As datas atualizadas dos pagamentos do Bolsa Família de Agosto já foram divulgadas pelo Governo e você já pode conferir quando irá receber, sempre de acordo com o número final do seu NIS:

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 21 de agosto

NIS final 3: 22 de agosto

NIS final 4: 23 de agosto

NIS final 5: 24 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 28 de agosto

NIS final 8: 29 de agosto

NIS final 9: 30 de agosto

NIS final 0: 31 de agosto Agora que você já sabe qual o dia do recebimento, organize-se para ter o pagamento em mãos e garantir o uso do seu benefício da melhor forma. Quais adicionais terão no Bolsa Família? O programa Bolsa Família passa por constantes atualizações importantes, visando oferecer aos beneficiários a oportunidade de usufruir de um suporte que realmente faça a diferença no dia a dia das famílias. A seguir, você poderá ter uma visão mais clara de cada um desses benefícios. Veja: Benefício Complementar (BCO): Trata-se do benefício oferecido às famílias nas quais a soma dos integrantes da família não somem o valor mínimo de R$ 600. Assim, é feito o complemento até atingir esse valor mínimo;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Valor pago para cada membro familiar que tenha até sete meses de idade (nutriz). Esses pagamentos serão iniciados no mês que vem;

Benefício Primeira Infância (BPI): Benefício oferecido como um pagamento extra por criança entre zero e sete anos incompletos;

Benefício Variável Familiar (BVF): Esse benefício diz respeito ao acréscimo de R$ 50 que ocorre em famílias com gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Cada membro familiar recebe esse acréscimo, no caso. Se a família tiver uma gestante e um adolescente, o acréscimo será de R$ 100;

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Esse benefício garante que cada membro da família receba R$ 142 por mês. Isso quer dizer que famílias com 10 pessoas terão o pagamento do Bolsa Família de R$ 1.420;

Benefício Extraordinário de Transição (BET): Refere-se ao benefício que complementa o valor mensal para que ninguém corra o risco de receber menos do que vinha recebendo no Auxílio Brasil. Esse pagamento só será mantido até maio de 2025. Agora que você já sabe tudo sobre o pagamento do Bolsa Família de Agosto e também pode entender melhor todos os pagamentos extras e complementares, já sabe quanto poderá receber no próximo pagamento. Fique de olho na sua conta e usufrua dos benefícios desse programa tão importante para tantos brasileiros.