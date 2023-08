confira as melhores vagas e oportunidades para NÍVEL MÉDIO

Os concursos 2023 estão abertos e com grande chance para profissionais de nível médio de escolaridade. Por isso, separamos uma lista.

Nos editais a seguir, as vagas, cargos e certames são para médio e superior. Confira e não perca!

Concursos 2023 – Lista

Veja os editais abertos para nível médio:

Concurso SMED BH

Inscrições abertas para o concurso SMED BH (Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte). O edital oferta 15 vagas para o cargo de Assistente Administrativo Educacional.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 23 de outubro, no portal da banca FGV.

O valor da taxa de participação é de R$ 90,00. O certame vai contar com etapa objetiva e discursiva. As provas vão acontecer no dia 10 de dezembro.

A carga horária é de 40 horas semanais e os salários são de R$ 2,3 mil.

Concurso SEE MG



O edital do concurso SEE MG (Secretaria de Educação de Minas Gerais) oferta 3.704 para os seguintes cargos de nível médio:

Técnico da Educação (TDE): 311 vagas;

Assistente Técnico de Educação Básica (ATB): 3.393 vagas.

A inscrição poderá ser feita pelo portal da FGV até o dia 29 de agosto. O valor da taxa de participação é de R$ 38,00 e as provas serão aplicadas no dia 29 de outubro.

A remuneração inicial do aprovado será de:

Técnico da Educação (TDE): R$ 2.165,25

Assistente Técnico de Educação Básica (ATB): R$ 1.623,94

Editais de concursos 2023

Veja!

Concurso UFAM

Ao todo serão 56 vagas para o concurso UFAM (Universidade Federal do Amazonas). Confira lista:

Assistente de aluno – 1 vaga

Assistente em Administração – 19 vagas

Técnico de Laboratório – Agropecuária – 1 vaga

Técnico de Laboratório – Anatomia Humana- 1 vaga

Técnico de Laboratório – Biologia – 1 vaga

Técnico de Laboratório – Física – 1 vaga

Técnico de Laboratório – Genética – 1 vaga

Técnico de Laboratório – Pavimentação – 1 vaga

Técnico em Agropecuária – 1 vaga

Técnico em Contabilidade – 14 vagas

Técnico em Enfermagem – 3 vagas

Técnico em Tecnologia da Informação -12 vagas

As inscrições poderão ser feitas no portal da própria universidade até o dia 1º de setembro.

As provas objetivas estão marcadas e serão aplicadas no dia 1 de outubro.

Confira o valor da taxa dos cargos:

Técnico Administrativo – Classificação C (nível médio): R$ 115,00; e

Técnico Administrativo – Classificação D (nível médio): R$ 125,00.

O salário inicial do aprovado será de até R$ 2.667,19. Confira mais concursos 2023 para nível médio. Veja outros concursos 2023.

Concurso Polícia Militar da Paraíba (PM PB)

Ao todo são 900 vagas para soldado.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 30 de agosto, no site da banca IBFC, mediante pagamento de taxa no valor de R$ R$ 120,00.

As provas estão marcadas para 29 de outubro.

Para se inscrever, o candidato precisa ter estes requisitos:

Nível médio de formação;

Estatura mínima de 1,60 m (homens) e 1,55 m (mulheres);

Completar, no ano da matrícula no curso de formação, no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e no máximo 32 (trinta e dois) anos de idade.

Concurso UFRB

O concurso UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) disponibiliza oportunidades para os seguintes cargos de nível médio. Veja lista:

Nível médio (classe D) Assistente em Administração: 9 vagas ampla // 2 vagas PcD // 3 vagas candidatos negros; Técnico em Contabilidade: 1 vaga ampla; Técnico em Mineração: 1 vaga ampla; e Técnico em Tecnologia da Informação: 3 vagas ampla // 1 vaga PcD // 1 vaga candidatos negros.



As inscrições poderão ser efetuadas no portal do Instituto AOCP até o dia 14 de agosto.

O valor da taxa é de R$ 100,00, e as provas serão aplicadas no dia 24/09. O salário é pouco mais de R$ 2,6.

Concursos 2023

Confira mais oportunidades:

Concurso UFPE

O concurso UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) vem com vagas para nível médio. Confira cargos:

Nível médio (classe D) Assistente em Administração: 70 vagas; Técnico em Contabilidade: 20 vagas; Técnico em Tecnologia da Informação/área: Sistemas: 13 vagas; Técnico em Enfermagem: 2 vagas; e Técnico em Farmácia: 1 vaga.



Os interessados poderão se inscrever até o dia 14 de agosto, no portal da banca FADE/UFPE. O valor da taxa é de R$ 100,00. As provas objetivas serão aplicadas nos dias 22 e 29 de outubro.

O salário inicial do aprovado será de R$ 2.667,19.

Concurso SESPA

Ao todo são 145 vagas para nível médio:

Agente Administrativo: 97 vagas + CR;

Técnico em Enfermagem: 41 vagas + CR;

Técnico em Patologia: 4 vagas + CR; e

Técnico em Radiologia: 3 vagas + CR.

As inscrições poderão ser feitas no portal da banca Consulplan até o dia 17 de agosto. O valor da taxa é de R$ 46,60.

Já as provas objetivas, serão aplicadas no dia 24 de setembro. O salário inicial é R$ 1,3 mil.