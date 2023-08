Confira as NOVAS REGRAS para receber o benefício do BOLSA FAMÍLIA em Agosto

O programa Bolsa Família é uma iniciativa do governo brasileiro que tem como objetivo principal combater a pobreza e a desigualdade social, fornecendo auxílio financeiro para famílias de baixa renda. No mês de agosto, o governo Lula (PT) confirmou o pagamento do Bolsa Família, que começará a ser disponibilizado a partir do dia 18.

No entanto, é fundamental que os beneficiários estejam dentro das regras estabelecidas pelo programa para receberem o benefício.

Condições de Participação no Bolsa Família em Agosto

Para ter direito ao Bolsa Família em agosto, os beneficiários devem atender a algumas condições. A primeira delas é apresentar uma renda per capita de até R$ 218. Além disso, é necessário manter o CadÚnico atualizado, que é um cadastro único que reúne informações sobre as famílias de baixa renda.

Uma nova condição, conhecida como Regra de Proteção, foi confirmada em junho. Essa regra permite que as famílias continuem recebendo o Bolsa Família mesmo que superem a renda de R$ 218. No entanto, é importante ressaltar que esses beneficiários não podem ultrapassar o valor de meio salário mínimo.

Caso ocorra um aumento na renda familiar devido ao emprego com carteira assinada ou empreendedorismo, as parcelas do programa serão reduzidas em 50%, ou seja, o valor disponibilizado será de apenas R$ 300.

Benefícios Adicionais do Bolsa Família

Além do benefício padrão do Bolsa Família, existem outros auxílios adicionais que podem ser recebidos pelas famílias. Um deles é o Benefício Primeira Infância, destinado às famílias que têm crianças de até seis anos de idade. Esse benefício garante uma parcela adicional de R$ 150 para cada criança nessa faixa etária.

Outro benefício adicional é o Benefício Variável Familiar, que é destinado às famílias que têm crianças e adolescentes entre sete e dezoito anos incompletos. Essas famílias recebem uma quantia adicional de R$ 50. Além disso, as famílias que possuem lactantes ou gestantes também podem receber um benefício complementar.

Em agosto, as quantias liberadas pelo Bolsa Família são as seguintes:



Benefício padrão : uma parcela mínima de R$ 600;

Benefício Primeira Infância : uma parcela adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos;

Benefício Variável Familiar : uma quantia adicional de R$ 50 para lactantes, gestantes e jovens entre sete e dezoito anos incompletos;

Benefício de Renda de Cidadania : uma parcela de R$ 142 por cada integrante do : uma parcela de R$ 142 por cada integrante do Bolsa Família até completar o valor de R$ 600, podendo exceder esse valor caso existam mais integrantes;

Auxílio Gás.

Datas de Liberação do Bolsa Família em Agosto

As datas de liberação do Bolsa Família em agosto variam de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Confira abaixo as datas completas de liberação para cada final do NIS:

Final do NIS 1: 18 de agosto ;

Final do NIS 2: 21 de agosto (liberado dia 19/08);

Final do NIS 3: 22 de agosto;

Final do NIS 4: 23 de agosto;

Final do NIS 5: 24 de agosto;

Final do NIS 6: 25 de agosto;

Final do NIS 7: 28 de agosto (liberado dia 26/08);

Final do NIS 8: 29 de agosto;

Final do NIS 9: 30 de agosto;

Final do NIS 0: 31 de agosto.

Como Manter-se Dentro das Regras do Bolsa Família

Para garantir a continuidade do recebimento do Bolsa Família, é essencial que os beneficiários estejam atentos às regras do programa. Além de atender aos requisitos de renda e manter o CadÚnico atualizado, é importante lembrar que qualquer alteração na situação familiar ou financeira deve ser informada.

É fundamental que as famílias beneficiárias estejam cientes das regras e requisitos do Bolsa Família para evitar cancelamentos e garantir o recebimento do auxílio financeiro.

Ademais, o Bolsa Família é um programa social importante que tem como objetivo ajudar as famílias de baixa renda a superarem a pobreza e a desigualdade social. Com as novas regras estabelecidas em agosto, é fundamental que os beneficiários estejam dentro dos critérios estabelecidos para garantir o recebimento do benefício.

Além do benefício padrão, existem também benefícios adicionais disponíveis para as famílias que se enquadram em determinados critérios, como o Benefício Primeira Infância e o Benefício Variável Familiar.

Para evitar cancelamentos e garantir o recebimento do Bolsa Família, é essencial que os beneficiários estejam atentos às datas de liberação do programa e cumpram as exigências estabelecidas. Mantendo o CadÚnico atualizado e informando qualquer alteração na situação familiar, as famílias podem continuar contando com o auxílio financeiro do Bolsa Família para atravessar momentos de dificuldade econômica.