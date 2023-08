confira as previsões ainda para este ano

Se você sonha em trabalhar no poder judiciário, fique atento às oportunidades que podem surgir ainda este ano nos concursos tribunais de justiça. Neste artigo, vamos te mostrar as principais previsões de concursos tribunais de justiça para 2023. Aqui, abrangeremos as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país.

Região Norte

Na região Norte, há pelo menos três concursos tribunais de justiça previstos para este ano. Então, veja quais são eles:

Tribunal de Justiça do Acre (TJ AC): o órgão já tem comissão formada e banca organizadora (Fundação Carlos Chagas) para realizar um novo concurso público. Sendo assim, o edital deve sair em breve. Assim, terá vagas para os cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário, ambos de nível superior;

Tribunal de Justiça do Amapá (TJ AP): este certame também já tem comissão e banca (Fundação Carlos Chagas) para realizar um novo processo seletivo. Dessa forma, o edital deve sair em breve. Aliás, terá vagas para os cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário, ambos de nível superior;

Tribunal de Justiça do Pará (TJ PA): o órgão já realizou um concurso público em 2019, mas ainda não convocou todos os aprovados. Além disso, há uma expectativa da publicação de um novo edital que aconteça em breve. Assim, contará com vagas para os cargos de Auxiliar Judiciário (nível médio) e Oficial de Justiça (nível superior).

Região Nordeste

Na região Nordeste, há pelo menos quatro concursos tribunais de justiça previstos para este ano. Portanto, veja quais são eles:

Tribunal de Justiça da Bahia (TJ BA): o órgão já realizou um concurso público em 2019, mas ainda não convocou todos os aprovados. Além disso, há uma expectativa de que um novo edital seja publicado em breve. Desse modo, terá vagas para os cargos de Técnico Judiciário (nível médio) e Analista Judiciário (nível superior);

Tribunal de Justiça do Ceará (TJ CE): aqui, já tem comissão formada para realizar um novo concurso público. Desse modo, o edital deve sair em breve, com vagas para os cargos de Técnico Judiciário (nível médio) e Analista Judiciário (nível superior);

Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ MA): o órgão já tem comissão formada para realizar um novo concurso público. Dessa forma, o edital deve sair em breve, com vagas para os cargos de Técnico Judiciário (nível médio) e Analista Judiciário (nível superior);

Tribunal de Justiça do Piauí (TJ PI): o órgão já tem comissão formada para realizar um novo concurso público. Então, os candidatos devem ficar atentos, pois, o edital deve sair em breve. Assim, tem vagas para os cargos de Técnico Judiciário (nível médio) e Analista Judiciário (nível superior).

Região Centro-Oeste



Na região Centro-Oeste, há pelo menos dois concursos tribunais de justiça previstos para este ano. Portanto, veja quais são eles:

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): Desse modo, o órgão já tem comissão formada para realizar um novo concurso público. O edital deve sair em breve, com vagas para os cargos de Técnico Judiciário (nível médio) e Analista Judiciário (nível superior);

Tribunal de Justiça de Goiás (TJ GO): o órgão já tem autorização para realizar um novo concurso público. Então, o edital deve sair em breve, com vagas para os cargos de Analista Judiciário – Oficial de Justiça e Analista Judiciário – Contador, ambos de nível superior.

Região Sudeste

Na região Sudeste, há pelo menos três concursos tribunais de justiça previstos para este ano. Veja quais são eles:

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ MG): o órgão já tem comissão formada e banca definida (Fundação Carlos Chagas) para realizar um novo concurso público. Assim, o edital deve sair em breve. Além do mais, oferecerá vagas para os cargos de Técnico Judiciário (nível médio) e Oficial Judiciário (nível superior);

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ RJ): o órgão já realizou um concurso público em 2020, mas ainda não convocou todos os aprovados. Além disso, há uma expectativa da publicação de um novo com vagas para os cargos de Técnico Judiciário (nível médio) e Analista Judiciário (nível superior);

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP): o órgão já publicou três editais em 2023, sendo dois para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário (nível médio) e um para o cargo de Oficial de Justiça (nível superior). Dessa forma, as inscrições estão encerradas e a aplicação das provas acontecerá em outubro e novembro.

Região Sul

Na região Sul, há pelo menos dois concursos tribunais de justiça previstos para este ano. Veja quais são eles: