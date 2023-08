Confira as provas e o gabarito do concurso para Professor

Você participou do concurso Professor SP Vunesp? Então, veja quando os gabaritos serão liberados e ainda confira algumas informações importantes sobre o processo seletivo. Aliás, haverá atualizações ainda nesta semana.

No último domingo, 6, mais de 295 mil inscritos foram convocados para a etapa objetiva do concurso público realizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a SEE-SP 2023.

O concurso Professor SP Vunesp

Em maio foi publicado o edital para este processo seletivo, que abriu mais de 15 mil vagas na carreira de professor de ensino médio e fundamental. Assim, as remunerações oferecidas variam de R$ 3.125 até R$ 5 mil, de acordo com a função e a jornada de trabalho.

Como houve uma grande procura dos participantes pelo concurso Professor SP Vunesp SEE-SP 2023, a Secretaria prorrogou as inscrições por mais duas semanas. Dessa forma, o prazo estendeu-se até 27 de junho.

Das mais de 15 mil vagas oferecidas, 5% delas estavam reservadas para candidatos portadores de deficiência.

As provas objetivas foram aplicadas em dois turnos. Então, na parte da manhã, as disciplinas eram: Educação Física, Matemática, Português, Filosofia, Biologia, História e Artes. Já na tarde, os candidatos que realizaram a prova estão inscritos nas seguintes disciplinas:

Educação especial;

Sociologia;

Inglês;

Geografia;

Física;

Ciências;

Química.

Com isso, os locais de provas conseguiam ter mais rotatividade para atender os mais de 295 mil inscritos no concurso Professor SP Vunesp.

Quando será liberado o gabarito do concurso SEE-SP?



Você também pode gostar:

Após concluir as provas objetivas e discursivas do concurso Professor SP Vunesp, os candidatos estão ansiosos pela publicação dos gabaritos. Mas, de acordo com o edital previamente publicado, a consulta começará amanhã, 10 de agosto.

Veja quais são os sites em que você encontra o gabarito disponível:

No domingo, dia 6, quando aconteceu a aplicação das provas, a Seduc informou que a publicação do gabarito seria na terça-feira, dia 8, a partir das 10h. Mas, ao longo do dia, a Vunesp reiterou, confirmando que a publicação acontecerá apenas na quinta-feira, 10 de agosto, como havia sido previsto.

Prazo para entrar com recurso no concurso Professor SP Vunesp

Se após a divulgação do gabarito o candidato tem três dias úteis para interpor recursos contra os documentos preliminares. Portanto, o prazo estipulado neste caso é de 10 a 14 de agosto.

Caso o recurso seja em relação ao gabarito da prova objetiva, deve ser feito um protocolo individual. Ou seja, um recurso para cada questão que deseja recorrer. Por fim, deve-se aguardar o parecer técnico da banca examinadora.

As provas do concurso SEE-SP

O concurso Professor SP Vunesp terá quatro provas de avaliação dos candidatos, que são:

Prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos;

A prova discursiva;

Prova prática;

Por fim, a prova de títulos.

A prova objetiva contava com 30 questões de conhecimentos gerais e específicos, sendo 10 de compromissos, competências e conhecimentos didático-pedagógicos. Já as outras 20 eram de perfil, conhecimentos, capacidade e bibliografia.

Em relação à etapa discursiva, avaliaram os conhecimentos necessários ao desempenho das atribuições previstas. Bem como, avalia-se a capacidade de leitura, interpretação e escrita.

A prova prática, que consistia na gravação de uma videoaula, foi entregue pelos candidatos em 30 de julho, para que a banca avaliasse o desempenho do profissional no cargo em questão.

Por fim, a prova de títulos serve para valorizar a complementação da formação acadêmica do profissional. Aliás, é muito comum em concursos deste segmento.

Os cargos disponíveis no concurso Professor SP Vunesp

Das 15 mil vagas destinadas para professores da SEE-SP, houve uma distribuição para atuarem nas seguintes disciplinas:

Biologia;

Ciências;

Educação Artística;

Educação Física;

Filosofia;

Física;

Geografia;

História;

Inglês;

Língua Portuguesa;

Matemática;

Química;

Sociologia;

Educação Especial.

Os candidatos só podem concorrer às vagas do concurso Professor SP Vunesp se possuírem licenciatura plena com habilitação na área que deseja seguir. Ou então, formação superior neste campo de ensino.

A remuneração mensal será de R$ 3.125 para uma jornada de 25 horas semanais e de R$ 5 mil para os profissionais que cumprirem uma jornada de 40 horas por semana. Aliás, certamente o salário foi um dos motivadores para que o concurso tivesse muitos inscritos.

Não deixe de conferir o gabarito que será publicado no dia 10 de agosto para verificar seu desempenho na prova da SEE-SP.