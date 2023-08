Confira cargos e salários do concurso ISS Rondonópolis

O Concurso ISS Rondonópolis MT representa uma excelente oportunidade para os concurseiros que almejam uma carreira na área fiscal. Pois, com o edital já publicado pela Prefeitura Municipal, o concurso tem como objetivo formar um cadastro reserva para o cargo de Fiscal de Tributos.

Neste artigo, vamos fornecer informações detalhadas sobre o concurso, suas etapas, requisitos e todas as informações relevantes para aqueles que desejam se candidatar.

Em que fase está o concurso do ISS de Rondonópolis MT?

Atualmente, o concurso encontra-se em fase de edital publicado, e o cronograma oficial já concluído. O próximo passo será a realização das inscrições. Então, posteriormente, a aplicação das provas objetivas, que serão organizadas pela UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso), instituição responsável por todo o processo seletivo.

Remuneração e benefícios informados

Para o cargo de Fiscal de Tributos, o vencimento inicial é de R$ 6.224,36, para uma carga horária semanal de 30 horas. Além da remuneração, os aprovados contarão com os benefícios oferecidos pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis. Logo, o que torna a oportunidade ainda mais atrativa para os candidatos.

Inscrições e taxa de participação do concurso ISS Rondonópolis MT

As inscrições para o Concurso ISS Rondonópolis MT estarão disponíveis a partir de 14 de agosto de 2023 até o dia 04 de setembro do mesmo ano. Assim, os candidatos poderão se inscrever exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico http://www.cev.ufmt.br/Portal/noticias.asp.

Para efetivar a participação no certame, será necessário o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 120,00, que deverá ser quitada até o dia 05 de setembro de 2023. Ademais, aqueles que atenderem aos critérios de isenção poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 14 e 16 de agosto de 2023.



Cargos, Vagas e Requisitos

O Concurso ISS Rondonópolis MT visa a formação de cadastro reserva para o cargo de Analista Instrumental/Fiscal de Tributos. Aliás, a nomeação dos candidatos aprovados ocorrerá de acordo com o Regime Jurídico Estatutário da Prefeitura Municipal, o que garante a estabilidade da carreira para os novos servidores.

Os requisitos para participar do concurso incluem:

classificação no presente certame;

nacionalidade brasileira ou portuguesa (com reconhecimento de igualdade de direitos políticos);

estar em dia com as obrigações militares, eleitorais e fiscais;

comprovar os requisitos básicos exigidos para o cargo;

ter idade mínima de 18 anos na data da posse, entre outros.

Além disso, os candidatos deverão apresentar diversos documentos comprobatórios exigidos pela legislação vigente, como:

declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio;

certidões negativas cível e criminal das esferas federal e estadual;

Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF),

certidão de livre exercício da profissão emitida pelo conselho de classe da categoria.

Etapas e Prova Objetiva

O Concurso ISS Rondonópolis MT será composto por uma única etapa, a Prova Objetiva, que terá caráter eliminatório e classificatório. Assim, todos os candidatos inscritos no certame participarão desta etapa, que está prevista para ocorrer em 08 de outubro de 2023.

A prova objetiva abrangerá quatro disciplinas, sendo elas:

Língua Portuguesa: Interpretação de texto, gramática, ortografia, sintaxe, semântica e pontuação. (10 questões)

Interpretação de texto, gramática, ortografia, sintaxe, semântica e pontuação. (10 questões) Informática Básica: Conceitos básicos de informática, Windows, Word, Excel, Internet e correio eletrônico. (5 questões)

Conceitos básicos de informática, Windows, Word, Excel, Internet e correio eletrônico. (5 questões) Legislação Básica: Noções gerais de legislação tributária, fiscal e municipal. (5 questões)

Noções gerais de legislação tributária, fiscal e municipal. (5 questões) Conhecimentos Específicos: Conhecimentos relativos à área fiscal, legislação tributária municipal, noções de direito tributário, impostos municipais, arrecadação, lançamento e fiscalização tributária. (20 questões)

Resumo do Edital do Concurso

Concurso ISS Rondonópolis MT, organizado pela UFMT.

Oferta de cadastro reserva para o cargo de Fiscal de Tributos.

Requisito de nível superior em qualquer área.

Vencimento inicial de R$ 6.224,36 para jornada de 30 horas semanais.

Período de inscrições de 14 de agosto a 04 de setembro de 2023.

Taxa de inscrição no valor de R$ 120,00.

Prova objetiva com data prevista para 08 de outubro de 2023.

Disciplinas abordadas na prova: Língua Portuguesa, Informática Básica, Legislação Básica e Conhecimentos Específicos.

O Concurso ISS Rondonópolis MT é uma excelente oportunidade para os concurseiros que desejam seguir carreira na área fiscal. Afinal, com vagas para o cargo de Fiscal de Tributos, uma remuneração atrativa e a garantia de estabilidade, o certame promete atrair muitos candidatos dedicados.

Portanto, é fundamental que os interessados estejam atentos ao período de inscrições, aos requisitos exigidos e ao conteúdo programático da prova objetiva.

A preparação antecipada e a dedicação aos estudos são fatores-chave para o sucesso no concurso. Por isso, aproveite essa oportunidade para direcionar seus estudos de forma eficiente, buscando informações adicionais sobre a banca organizadora e elaborando um plano de estudos personalizado para alcançar o seu objetivo.

Boa sorte a todos os concurseiros que almejam essa conquista profissional!