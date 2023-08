Confira como aumentar a sua chance de ganhar na MEGA-SENA

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (5) o novo sorteio da Mega-Sena. O concurso 2618 está com o prêmio principal estimado em R$ 60 milhões, e milhares de pessoas estão fazendo suas apostas na loteria.

A Mega-Sena é a modalidade lotérica mais famosa do país e atrai milhares de apostadores em seus concursos. Contudo, não é fácil acertar todas as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica, e muitas pessoas tentam encontrar maneiras de aumentar as chances de ganhar.

Neste texto, você vai saber tudo sobre a Mega-Sena. Assim, saberá quais são as regras do jogo e verá algumas dicas e estratégias para aumentar as chances de acerto.

Veja como jogar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, a pessoa deve escolher, no mínimo, 6 números, entre as 60 dezenas disponíveis no canhoto da loteria. Entretanto, caso o apostador queira escolher mais dezenas, poderá selecionar até 20 números em um único jogo.

As chances de acerto crescem expressivamente conforme o aumento do número de dezenas escolhidas. Por exemplo, um jogo simples, com 6 dezenas, dá uma chance de acerto em mais de 50 milhões. Contudo, o jogador que escolher mais dezenas terá uma chance de acerto bem maior.

Além disso, vale destacar que a Caixa Econômica não paga apenas quem acertar todas as seis dezenas. Na verdade, os apostadores que fizerem a quina ou a quadra também são premiados em dinheiro, mas os valores pagos são bem menores que a premiação principal de R$ 60 milhões.

Confira as chances de acerto da Mega-Sena

Em resumo, os jogadores podem aumentar as chances de acerto ao escolher mais dezenas em um mesmo bilhete. Confira abaixo a probabilidade de acerto conforme a quantidade de números jogados na loteria:



Quantidade de dezenas Chance de acerto Sena Quina Quadra 6 50.063.860 154.518 2.332 7 7.151.980 44.981 1.038 8 1.787.995 17.192 539 9 595.998 7.791 312 10 238.399 3.973 195 11 108.363 2.211 129 12 54.182 1.317 90 13 29.175 828 65 14 16.671 544 48 15 10.003 370 37 16 6.252 260 29 17 4.045 188 23 18 2.697 139 19 19 1.845 105 16 20 1.292 81 13

*Fonte: Site de Loterias da Caixa Econômica Federal

Aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00

Embora as chances de acerto aumentem significativamente ao escolher mais números, o valor dos jogos também dispara. Por isso, as pessoas precisam pensar bem antes de escolher muitas dezenas para jogar, pois o valor dos jogos chega a milhares de reais.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00, mas os jogadores podem escolher até 20 dezenas em um único bilhete. Nesse caso, o valor do jogo é 38.760 vezes mais caro que a aposta mínima.

Veja abaixo os valores de cada aposta da Mega-Sena:

Quantidade de dezenas Valor das apostas 6 R$ 5,00 7 R$ 35,00 8 R$ 140,00 9 R$ 420,00 10 R$ 1.050,00 11 R$ 2.310,00 12 R$ 4.620,00 13 R$ 8.580,00 14 R$ 15.015,00 15 R$ 25.025,00 16 R$ 40.040,00 17 R$ 61.880,00 18 R$ 92.820,00 19 R$ 135.660,00 20 R$ 193.800,00

Aposte em bolões da Mega-Sena

Outra maneira de aumentar as chances de ganhar é apostando em bolões da Mega-Sena, oferecidos pela Caixa Econômica. Em síntese, as apostas individuais com mais números são bem caras. Contudo, quando o preço é dividido entre vários apostadores, o valor fica bem menor para cada jogador.

Vale destacar que, assim como o valor da aposta é reduzido para os apostadores, o valor da premiação, caso o bolão acerte as dezenas sorteadas, também é dividido entre os jogadores. Aliás, a Caixa Econômica informa quais são as regras dessa modalidade, que faz muito sucesso entre os apostadores de loterias.

“O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota“, explica a Caixa.

“Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de n?úmeros de prognósticos“, acrescenta o banco.

Estratégias inteligentes para a Mega-Sena

Além de aumentar os números dos bilhetes e apostar em bolões, existem outras dicas que podem ajudar a aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena. Veja algumas delas:

Embora as loterias sejam jogos de sorte, a regularidade das apostas é uma boa estratégia para aumentar as chances de acerto;

é uma boa estratégia para aumentar as chances de acerto; Analistas ressaltam que os apostadores devem escolher números variados , evitando sequências numéricas, pois são mais difíceis de serem sorteadas;

, evitando sequências numéricas, pois são mais difíceis de serem sorteadas; Os jogadores podem escolher números pouco sorteados para aumentar as chances de faturar o prêmio principal, sem precisar dividi-lo com outras apostas vencedoras.

Por fim, o mais importante é não desanimar e continuar tentando ganhar as premiações oferecidas pela Mega-Sena, até porque há várias faixas de premiação. Os jogadores devem apostar com responsabilidade, sem comprometer a renda familiar e ciente de que não há garantia de vitória, mesmo escolhendo o maior número possível de números.