Confira como fazer para sacar o PIS-PASEP esquecido HOJE!

Milhões de trabalhadores brasileiros podem estar deixando para trás uma oportunidade valiosa de resgatar o PIS-Pasep, um benefício muitas vezes esquecido. Mesmo que o prazo para saque tenha expirado, ainda existe uma chance de garantir uma renda extra substancial.

Saiba como resgatar o PIS-Pasep esquecido

A Caixa Econômica Federal encerrou o prazo para saque do PIS-Pasep “esquecido” no último sábado, deixando milhões de brasileiros com saldo disponível e sem acesso imediato aos seus recursos. De acordo com estimativas da instituição financeira, cerca de 10 milhões de pessoas têm aproximadamente R$ 25 bilhões a receber. Contudo, até o momento, apenas 513 mil pagamentos foram efetuados desde 2020, totalizando R$ 745 milhões em saques.

A história por trás do PIS-Pasep

A transformação do antigo Fundo PIS-Pasep resultou na liberação do saque integral do saldo de cotas das contas individuais em 2019, durante o governo Bolsonaro. Desse modo, a Caixa transferiu os valores para o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e passou a ser a responsável por esses recursos.

Assim sendo, o PIS-Pasep constitui um direito conferido aos indivíduos que desempenharam atividades com registro em carteira ou exerceram funções no serviço público durante o período compreendido entre 1971 e 1988. Mesmo em casos de trabalhadores falecidos, os herdeiros têm o direito de efetuar o saque.

Acesso aos recursos: um novo caminho

Anteriormente, os cotistas podiam acessar os recursos através do aplicativo FGTS, selecionando a opção “Solicitar o saque do PIS/Pasep”. No entanto, o Tesouro Nacional assumiu a posse do patrimônio, encerrando esse processo. Mas a boa notícia é que ainda há uma oportunidade para recuperar esses recursos.

Resgatando o dinheiro: o que você precisa saber

De acordo com a legislação, os trabalhadores têm um prazo de cinco anos para resgatar as cotas do PIS-Pasep. Após a transferência dos valores para o Tesouro Nacional, aqueles que desejarem reaver o dinheiro precisarão apresentar um recurso à União.



Embora as regras para dar entrada no pedido ainda não tenham sido divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é esperado que elas sejam regulamentadas em breve através de uma portaria. Enquanto isso, os trabalhadores que perderam o prazo devem permanecer atentos a futuras atualizações.

A importância do PIS-Pasep para os trabalhadores

De modo geral, o PIS-Pasep é um benefício de extrema importância para os trabalhadores brasileiros, oferecendo diversas vantagens financeiras e garantindo uma renda extra. Dessa forma, sua relevância se estende tanto no presente, através do saque, quanto no futuro, com a construção de um patrimônio acumulado ao longo dos anos de trabalho.

Uma das funções principais do PIS-Pasep é distribuir recursos diretamente para os trabalhadores, permitindo que eles utilizem o dinheiro conforme suas necessidades, o que impacta positivamente em suas vidas.

Além disso, o PIS-Pasep contribui para impulsionar a economia do país, já que os saques realizados pelos trabalhadores estimulam o consumo e promovem o desenvolvimento econômico. Outro aspecto relevante é que o PIS-Pasep atua como um incentivo à formalização do trabalho no Brasil, destinando-se apenas aos trabalhadores com carteira assinada ou servidores públicos.

Consequentemente, esse benefício opera como uma instrumento para estimular a formalização do emprego e assegurar a estabilidade financeira dos trabalhadores. Certamente, recuperar o PIS-Pasep esquecido pode representar uma valiosa fonte de renda extra para milhares de trabalhadores brasileiros.

Embora o prazo para saque tenha encerrado, ainda há uma oportunidade de resgatar esses recursos através de um processo de recurso junto à União. Visto que o PIS-Pasep é mais do que um benefício financeiro; ele é uma garantia de estabilidade econômica, desenvolvimento pessoal e contribuição para a economia do país. Esteja atento às atualizações vindouras e não perca a chance de reivindicar o que é seu por direito.