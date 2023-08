Confira como fica tabela e faixa de isenção após LULA bater o martelo

O Imposto de Renda é uma contribuição obrigatória que os trabalhadores brasileiros devem pagar ao governo federal com base em seus rendimentos. A tabela do Imposto de Renda, que define as faixas de renda e as alíquotas aplicáveis, passou por algumas mudanças recentemente.

Neste artigo, vamos explorar em detalhes as alterações na tabela do Imposto de Renda e como elas afetam os contribuintes.

Novos valores e faixas de isenção

Desde maio de 2023, os novos valores da tabela do Imposto de Renda estão em vigor. O Congresso Nacional aprovou a Medida Provisória que estabeleceu essas mudanças, garantindo que elas sejam válidas e aplicáveis. Caso o texto não tivesse sido aprovado, ele perderia a validade após 60 dias, prazo que pode ser prorrogado por mais 60 dias.

Uma das principais alterações é o aumento da faixa de isenção. Antes, a faixa de isenção era de até R$ 1.903,98. Agora, essa faixa subiu para R$ 2.112. Isso significa que os trabalhadores que ganham até esse valor não precisam pagar Imposto de Renda sobre seus rendimentos.

Alíquotas e deduções

A tabela do Imposto de Renda também define as alíquotas aplicáveis aos diferentes níveis de renda. As alíquotas são percentuais que determinam a porcentagem do rendimento que deve ser pago como imposto. Com as mudanças na tabela, os trabalhadores que ganham acima dos R$ 2.112 pagam Imposto de Renda apenas sobre o valor excedente.

Além disso, foi criada uma dedução automática de R$ 528. Isso significa que uma pessoa que ganha até R$ 2.640 (R$ 2.112 mais os R$ 528) não precisa pagar nada de Imposto de Renda, nem na fonte, nem na declaração de ajuste anual.

Exemplo prático



Vamos ver como essas mudanças na tabela do Imposto de Renda podem afetar um trabalhador. Suponha que alguém tenha um rendimento com base de cálculo de R$ 3.000. Antes das mudanças, essa pessoa pagaria R$ 62,60 de Imposto de Renda na fonte. Com as novas regras, o valor a ser pago cai para R$ 27, uma redução de R$ 35,45.

Essa redução no valor do Imposto de Renda é uma ótima notícia para os trabalhadores, pois significa que eles terão mais dinheiro disponível no final do mês.

Simulações: como fica o Imposto de Renda com as mudanças

Para ajudar a entender melhor como as mudanças na tabela do Imposto de Renda afetam diferentes faixas salariais, vamos fazer algumas simulações. Vamos considerar três cenários: um trabalhador que ganha até a faixa de isenção, outro que ganha um salário próximo ao limite da faixa de isenção e um terceiro que ganha um valor mais alto.

Trabalhador que ganha até a faixa de isenção: Nesse caso, o trabalhador não precisa pagar Imposto de Renda sobre seu rendimento, seja na fonte ou na declaração de ajuste anual. Trabalhador próximo ao limite da faixa de isenção: Suponha que um trabalhador ganhe R$ 2.000. Com a dedução automática de R$ 528, ele não precisará pagar Imposto de Renda sobre o valor de R$ 1.472 (R$ 2.000 – R$ 528), seja na fonte ou na declaração de ajuste anual. Trabalhador que ganha acima dos R$ 2.112: Para esse trabalhador, o Imposto de Renda incidirá apenas sobre o valor excedente aos R$ 2.112, de acordo com as alíquotas estabelecidas na tabela do Imposto de Renda.

Veja como era a tabela antiga:

Como fica o desconto no salário?

Ademais, as mudanças na tabela do Imposto de Renda trazem benefícios para os trabalhadores brasileiros, proporcionando uma redução no valor do imposto a ser pago. Com a faixa de isenção mais alta e a dedução automática, muitos trabalhadores estarão isentos do Imposto de Renda ou pagarão um valor menor.

No entanto, é importante lembrar que cada caso é único e que é sempre recomendável consultar um profissional de contabilidade para entender melhor como as mudanças na tabela do Imposto de Renda afetam sua situação específica.