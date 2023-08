Hoje nós vamos passar algumas informações para que você confira detalhes sobre a nova regra do imposto de renda. A política tributária é uma parte fundamental da economia de qualquer país e as mudanças nas regras do imposto de renda podem ter consequências significativas nos bolsos dos cidadãos.

Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou novos critérios para o Imposto de Renda, trazendo alterações importantes que afetam os brasileiros em diferentes faixas de renda. Desse modo, reunimos algumas das principais informações, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto. Acompanhe a leitura até o final e confira!

Confira detalhes sobre nova regra do imposto de renda

Conforme mencionado acima, o presidente Lula sancionou recentemente uma nova regra do imposto de renda. Com isso, os cidadãos brasileiros podem esperar modificações significativas para a declaração a partir de 2024.

Assim, essa nova regra traz consigo alívio para os trabalhadores de menor renda. Isso porque, uma das mudanças mais notáveis é a elevação da faixa de isenção, que agora alcança quem recebe até R$ 2.640.

Isso significa que essas pessoas não terão mais o desconto do imposto diretamente de seus salários ou sobre seus rendimentos na declaração anual. Essa isenção é um aumento substancial em relação ao valor, que estava congelado em R$ 1.903,98 desde 2015.

Mudanças na lei e suas consequências

Os novos valores da tabela do imposto de renda já estão em vigor desde maio, quando o Governo publicou a medida provisória. Dessa forma, a aprovação dessa MP pelo Congresso Nacional reforça as mudanças e evita que a nova regra perca validade.

Isso ocorre porque, caso o texto não recebesse a aprovação, perderia a validade após 60 dias, prazo que pode ser prorrogado por mais 60 dias.



Benefício para quem ganha mais

A nova regra não beneficia apenas os de menor renda. Trabalhadores que recebem acima de dois salários mínimos também são contemplados, já que terão uma retenção menor de imposto na folha de pagamento. Isso significa que todo assalariado, mesmo aqueles com renda mais alta, pagará mensalmente um valor menor de imposto.

Confira os novos valores da tabela do imposto de renda

Além disso, a nova regra do imposto de renda também conta com uma tabela atualizada, que traz faixas e alíquotas ajustadas para se adequarem à realidade atual dos contribuintes.

Desse modo, a faixa de isenção subiu para R$ 2.112 e aqueles que ganham acima desse valor pagarão imposto somente sobre o excedente. Além disso, a nova tabela também traz outras mudanças, e, dentre as mais importantes podemos citar:

Dedução automática

Primeiramente, uma das mudanças mais interessantes é a criação de uma dedução automática de R$ 528. Dessa forma, isso significa que quem ganha até R$ 2.640, somando a faixa de isenção com a dedução, não precisará pagar imposto de renda nem na fonte nem na declaração anual de ajuste.

Simulação de economia

Além disso, as mudanças na tabela do tributo também resultarão em uma economia real para os trabalhadores. Por exemplo, um trabalhador que tinha um rendimento base de cálculo de R$ 3.000 pagava R$ 62,60 de Imposto de Renda na fonte. Dessa maneira, com a nova regra, esse valor cai para R$ 27, o que representa uma economia de R$ 35,45.

Desconto simplificado e deduções legais

Finalmente, a nova regra traz uma opção de desconto simplificado de R$ 528, que é opcional. A Receita Federal esclarece que aqueles que têm direito a deduções maiores por lei, como previdência e dependentes, não serão prejudicados.

Sendo assim, é a empresa pagadora que faz a escolha entre desconto simplificado e deduções legais, levando em conta o cenário mais vantajoso para o trabalhador.

Qual o objetivo do Governo com a implementação da nova tabela do IR?

Bem como já mencionado acima, esta é a primeira atualização da tabela do imposto de renda desde 2015. Desse modo, com a correção, o Governo estima uma redução significativa na arrecadação, o que gera consequências positivas para a vida dos contribuintes.

Dessa forma, a ampliação da faixa de isenção e as alterações na cobrança de impostos sobre fundos de investimento são parte de um equilíbrio financeiro mais amplo. Assim, de acordo com a publicação, o Governo elaborou essas mudanças para garantir que a ampliação da isenção do IR não causasse implicações negativas nas finanças públicas.

Por fim, agora que você já sabe tudo o que precisa sobre a nova regra do imposto de renda