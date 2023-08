Confira informações sobre o valor, calendário e pagamentos

O IPVA é uma das despesas mais importantes que os proprietários de veículos têm no início do ano. Para ajudar você a entender melhor este imposto e a se organizar para pagá-lo, elaboramos este guia completo.

Confira informações sobre como o IPVA é calculado, se haverá aumento no valor em 2023, o calendário de pagamento em vários estados brasileiros, como consultar o valor do imposto e muito mais. Vamos lá?

O que é o IPVA e como ele é calculado?

IPVA é a sigla para Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Este é um imposto estadual cobrado anualmente dos proprietários de veículos. Ele foi instituído em 1986 para substituir a antiga Taxa Rodoviária Única (TRU), que era destinada a gastos com o sistema de transportes.

O valor do IPVA é calculado com base em duas informações: a alíquota cobrada em seu estado e o valor venal do veículo. Vamos entender melhor cada um desses fatores.

Alíquota estadual

A alíquota é um percentual que varia de 1% a 4%, dependendo do estado. Por exemplo, em São Paulo, a alíquota é de 4% para veículos, enquanto no Piauí é de 2,5%.

Valor venal do veículo

O valor venal do veículo é o valor que ele tinha em setembro do ano anterior. Esse valor é calculado com base na tabela divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).



O IPVA 2023 será mais caro?

Infelizmente, a resposta é sim. Geralmente, o valor do IPVA diminui a cada ano, mas devido ao aumento do preço dos carros usados, o imposto pode ter um aumento de cerca de 20% em 2023.

Calendário de pagamento do IPVA 2023

As datas de pagamento do IPVA 2023 variam de acordo com o estado e a placa do veículo. A seguir, apresentaremos o calendário de pagamento para alguns estados brasileiros. Para consultar as datas de pagamento em outros estados, recomendamos que você visite o site da Secretaria da Fazenda de seu estado.

Calendário em São Paulo

Final da Placa 1ª Parcela ou Cota Única com Desconto 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto 3ª Parcela 1 11/01 11/02 11/03 2 12/01 12/02 12/03 3 13/01 13/02 13/03 4 16/01 16/02 16/03 5 17/01 17/02 17/03 6 18/01 18/02 18/03 7 19/01 19/02 19/03 8 20/01 20/02 20/03 9 23/01 23/02 23/03 0 24/01 24/02 24/03

Calendário no Rio de Janeiro

Final da Placa Cota Única ou 1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 0 23/01 23/02 27/03 1 24/01 24/02 28/03 2 25/01 27/02 29/03 3 26/01 01/03 04/04 4 27/01 02/03 05/04 5 30/01 03/03 11/04 6 31/01 06/03 12/04 7 01/02 08/03 13/04 8 02/02 09/03 14/04 9 03/02 13/03 18/04

Como consultar o valor do IPVA 2023

A forma de consulta do valor do IPVA varia em cada estado. A seguir, apresentaremos como fazer a consulta em alguns estados. Para consultar o valor do IPVA em outros estados, recomendamos que você visite o site da Secretaria da Fazenda de seu estado.

Consulta em São Paulo

Em São Paulo, para quitar a dívida, basta pagar na agência bancária ou pelo site do banco com o número do Renavam que consta na documentação do veículo. A consulta de valores pode ser feita no site da Secretaria da Fazenda de SP.

Consulta no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o valor do IPVA pode ser pago por meio de boletos bancários que podem ser emitidos nos sites do Banco Bradesco ou da secretaria. A tabela de vencimentos e valores pode ser consultada no site da Secretaria da Fazenda do RJ.

Como se organizar para pagar o IPVA e evitar dívidas?

Uma dica importante para quem quer se organizar para pagar o IPVA é começar a planejar o pagamento com antecedência. Isso pode ser feito por meio de uma poupança ou de um investimento que você possa resgatar no início do ano. Assim, quando chegar o momento de pagar o IPVA, você já terá o dinheiro reservado para isso.

Devo pagar à vista ou parcelado?

Se você tem condições de pagar o IPVA à vista e isso não vai comprometer o seu orçamento, essa pode ser a melhor opção, pois, em muitos estados, há desconto para pagamento à vista. No entanto, se o pagamento à vista for pesar no seu orçamento, a melhor opção pode ser o parcelamento.

O que acontece se eu não pagar o IPVA?

Não pagar o IPVA pode trazer várias consequências, como multa e juros, inscrição no cadastro de inadimplentes do estado, apreensão do veículo e até mesmo ação judicial para cobrança do débito. Portanto, é muito importante se organizar para pagar esse imposto em dia.

Como pagar IPVA atrasado?

Se você está com o IPVA atrasado, a primeira coisa a fazer é consultar o valor atualizado do débito, que já inclui multa e juros. Depois, basta emitir a guia de pagamento e pagar o valor em uma agência bancária ou pela internet.

Dúvidas frequentes

Com quantos anos deixa de pagar IPVA?

Em alguns estados, veículos com mais de 20 anos de fabricação são isentos do pagamento do IPVA. No entanto, essa regra pode variar de acordo com o estado.

Quais veículos estão isentos do IPVA?

Alguns veículos são isentos do pagamento do IPVA, como veículos de entidades filantrópicas, veículos de pessoas com deficiência, táxis, ônibus urbanos, entre outros. A lista de veículos isentos pode variar de acordo com o estado.

Como emitir boleto de pagamento do IPVA?

Para emitir o boleto de pagamento do IPVA, você deve consultar o site da Secretaria da Fazenda de seu estado.

Como emitir segunda via do IPVA?

Para emitir a segunda via do IPVA, você deve consultar o site da Secretaria da Fazenda de seu estado.