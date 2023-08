confira lista de editais, salários e vagas em SC

As oportunidades são para Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento (ACMAP) com salários de R$ 3,1 mil. As inscrições poderão ser realizadas até 13 de agosto.

Ceasa: Centrais de Abastecimento de Santa Catarina – (edital) As inscrições poderão se feitas até o dia 14 de agosto para os seguintes cargos: Agente Operacional Administrativo II – Auxiliar Administrativo

Agente Operacional Técnico II – Orientador de Mercado

Agente Operacional Técnico III – Técnico Agrícola

Agente Técnico de Formação Superior I – Contador As remunerações que serão pagas são: Prefeitura de Palhoça (edital) Os interessados poderão se inscrever até o dia 15 de agosto e os salários pagos serão até R$ 2.959,36. Os cargos ofertados são: Nível superior: Instrutor Cultural (Artes Cênicas – Teatro);

Nível médio: Instrutor de Arte e Artesanato (Corte e Costura, Artes Aplicadas, Bordado a Mão, Bordado em Máquina, Pintura em Tecido, Renda de Bilro, Crochê, Tricô). Prefeitura de Blumenau (edital) As inscrições estarão abertas até o dia 17 de agosto. As vagas são para Agente Comunitário e os salários são de R$ 2.640. Outros concursos públicos abertos Confira outras oportunidades: Prefeitura de Navegantes (edital) Os cargos ofertados são de: Atendente de Posto de Saúde Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate à Endemias

Auxiliar de Consultório Dentário

Motorista de Ambulância

Técnico de Enfermagem

Agente Jurídico

Analista de Tecnologia da Informação

Assistente Social

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Engenheiro Eletricista

Fiscal de Obras de Edificações

Fiscal Vigilância Sanitária

Fonoaudiólgo

Odontólogo

Pedagogo

Procurador Municipal

Psicólogo

Médico (várias especializações) Os salários pagos poderão chegar a R$ 16 mil e inscrição poderá ser feita até 25 de agosto. TRT-12: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (edital) As inscrições poderão ser feitas até o dia 28 de agosto. Os salários poderão chegar a R$ 15 mil. Confira os cargos: Analista Judiciário

Técnico Judiciário

Oficial de Justiça Avaliador Federal

Agente da Polícia Judicial COMCAP – Autarquia de Melhoramentos de Florianópolis (edital) Os cargos ofertados neste edital são: Gari de Limpeza Pública

Gari de Coleta

Motorista As remunerações poderão chegar a R$ 3.187 e as inscrições poderão ser feitas até 28 de agosto de 2023. UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina (edital) As vagas são para os seguintes cargos: Professor (várias áreas) O salário pago é de R$ 11.139 (40 horas)

As inscrições poderão ser realizadas até 4 de setembro de 2023 Mais concursos públicos abertos O concurso TRT ( Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região), em Santa Catarina, anuncia que as inscrições estão abertas para os cargos de técnicos e analistas. Os interessados poderão se inscrever até 28 de agosto de 2023, no site da banca organizadora, FCC (Fundação Carlos Chagas), ao custo de R$ 90,00 a R$ 110,00. Vagas concurso TRT SC As oportunidades são para nível superior e cadastro reserva nos seguintes cargos: CARGOS VAGAS SALÁRIO Analista Judiciário – diversas especialidades* CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Oficial de Justiça CR R$ 15.128,00 Técnico Judiciário – Agente da Polícia Judicial CR R$ 9.220,35 Técnico Judiciário – diversas especialidades** CR R$ 8.046,85 Veja a seguir as especialidades de cada cargo: Especialidades de Técnico**: Área Administrativa;

Área Administrativa – Tecnologia da Informação Especialidades de Analista*: Área Judiciária;

Área Administrativa;

Área Administrativa – Contabilidade;

Área Apoio Especializado – Medicina do Trabalho;

Área Apoio Especializado – Engenharia Civil;

Área Apoio Especializado – Engenharia Elétrica; e

Área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação Além dos valores que serão pagos aos aprovados, ainda receberão os seguintes benefícios: Auxílio-alimentação: R$ 910,08

R$ 910,08 Assistência pré-escolar: R$ 719,62

R$ 719,62 Auxílio-transporte: R$ 712,12

R$ 712,12 Assistência médica e odontológica: R$ 215,00

R$ 215,00 Exames periódicos (A Coordenadoria de Saúde realiza os exames periódicos com equipe própria) Quem pode se inscrever no concurso TRT SC? Para se inscrever é preciso cumprir os requisitos de cada cargo. Veja: Técnico Judiciário Área Administrativa Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Especialidade de Agente de Polícia Judicial Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação e carteira nacional de habilitação categoria “B” ou superior. Especialidade em Tecnologia da Informação Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescido de um curso de programação que tenha, no mínimo, 120 horas/aula, ou curso técnico na área de informática expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Analista Judiciário Área Judiciária Diploma de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação Oficial de Justiça Diploma de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Área Administrativa Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Contabilidade Diploma de Graduação em Contabilidade, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe Medicina do Trabalho Diploma de Graduação em Medicina e pós-graduação em Medicina do Trabalho, devidamente registrados, reconhecidos pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe Engenharia Civil Diploma de Graduação em Engenharia Civil, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe. Engenharia Elétrica Diploma de Graduação em Engenharia Elétrica, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação Tecnologia da Informação Diploma de curso superior em Informática, ou de qualquer outro curso superior acrescido de curso de Pós-Graduação na área de Informática, devidamente registrados e fornecidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Veja mais aqui