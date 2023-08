confira local de prova deste domingo; mais de 27 mil inscritos

A Fundação Getúlio Vargas divulgou o local de prova para os candidatos do concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (Alema).

A consulta deve ser realizada diretamente pelo site da banca, mediante apresentação do CPF do candidato.

As provas estão marcadas para este domingo, dia 20 de agosto, em dois turnos: manhã e tarde.

Ao todo, a prova objetiva será composta de 60 questões, divididas em conhecimentos gerais e conhecimentos específicos de acordo com cada cargo.

Fora a prova objetiva, os candidatos ainda serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Prova Discursiva – de caráter eliminatório e classificatório apenas para os cargos de Consultor Legislativo Especial e Técnico de Gestão Administrativa (todas as especialidades);

Avaliação de Títulos – de caráter classificatório apenas para o cargo de Consultor Legislativo Especial;

Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, apenas para os candidatos ao cargo de Tradutor e Intérprete de Libras;

Concurso ALEMA registrou mais de 27 mil inscritos

Ao todo, o concurso ALEMA registrou 27.561 inscrições distribuídas entre as 66 vagas ofertadas para os cargos de Assistente, Técnico e Consultor Legislativo em diferentes especialidades.

O cargo que obteve o maior número de candidatos inscritos e, também, a maior concorrência por vaga foi o de Assistente Legislativo Administrativo – Agente Legislativo, com 10.125 inscritos concorrendo a 5 vagas, o que totaliza uma concorrência de 2.025 candidatos por cada vaga.

O segundo cargo mais disputado é o de Técnico de Gestão Administrativa – Advogado. Ao todo, 1.787 pessoas se inscreveram para concorrer a uma das 2 vagas ofertadas, o que sinaliza uma concorrência de 893 candidatos por vaga.



Você também pode gostar:

Por outro lado, o cargo que recebeu o menor número de inscritos e obteve a menor concorrência foi o de Técnico de Gestão Administrativa – Médico Urologista, com 18 candidatos disputando apenas uma vaga oferecida.

Para conferir a relação completa de candidatos por vaga do concurso ALEMA, clique aqui.

Concurso Alema oferece 66 vagas para nível médio e superior

A Alema oferece nesse concurso 66 vagas. Desse total, 5% são reservadas para candidatos com deficiência e outras 20% das vagas são destinadas aos candidatos que se declararem negros e pardos.

O certame prevê ainda vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cargos de nível médio e superior:

Nível Médio – Assistente Legislativo Administrativo

Criador e Desenvolvedor de Web e Plataformas Digitais – 2 vagas;

Agente Legislativo – 5 vagas;

Tradutor e Intérprete de Libras – 4 vagas;

O salário oferecido para os cargos de nível médio é de R$ 3.619,48.

Nível superior – Consultor Legislativo Especial

Especialidade em Direito Constitucional – 2 vagas;

Para o cargo de Consultor Legislativo Especial o salário é de R$ 15.454,89.

Nível superior – Técnico de Gestão Administrativa nas seguintes especialidades:

Administrador – 1 vaga;

Administrador de Recursos Humanos – 2 vagas;

Advogado – 2 vagas;

Analista de Sistemas – 2 vagas;

Analista de Suporte de Rede – 2 vagas;

Antropólogo – 1 vaga;

Arquiteto – 2 vagas;

Assistente Social – 2 vagas;

Biblioteconomista – 1 vaga;

Ciências Sociais (Sociólogo) – 1 vaga;

Contador – 2 vagas;

Controlador – 2 vagas;

Contador – Finanças Públicas – 2 vagas;

Dentista – 2 vagas;

Endodontista – 1 vaga;

Odontopediatra – 1 vaga;

Economista – 1 vaga;

Enfermeiro – 2 vagas;

Engenheiro Ambiental – 1 vaga;

Engenheiro Civil – 2 vagas;

Engenheiro de Segurança no Trabalho – 1 vaga;

Engenheiro Eletricista – 1 vaga;

Engenheiro Mecânico – 1 vaga;

Farmacêutico – 2 vagas;

Fisioterapeuta – 2 vagas;

Médico Cardiologista – 1 vaga;

Médico do Trabalho – 1 vaga;

Médico Otorrinolaringologista – 1 vaga;

Médico Ginecologista – 1 vaga;

Médico Urologista – 1 vaga;

Pedagogo – 1 vaga;

Programador de Sistemas – 2 vagas;

Psicólogo – 2 vagas;

Químico – 1 vaga;

Técnico em Comunicação Social (Jornalismo e Rádio TV) – 1 vaga;

Revisor (Letras) – 1 vaga;

O salário previsto para o cargo de Técnico de Gestão Administrativa é de R$ 7.902,06.

Para se candidatar a vaga, o candidato deve ter diploma registrado pelo Ministério da Educação ou Certificado de Conclusão de curso de ensino médio / técnico ou ensino superior, na respectiva área de interesse, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.

Também são exigências do edital que o candidato seja brasileiro, esteja quite com a justiça eleitoral, apresente CPF regular e possua aptidão física, mental e psicológica para o exercício das atribuições do respectivo cargo, comprovada em avaliação médica durante as etapas do concurso público.

Para conhecer todo o conteúdo programático do concurso Alema 2023, clique aqui e leia o edital na integra.