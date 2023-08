Confira o calendário de PAGAMENTO do INSS para o mês de AGOSTO

O Ministério da Previdência Social apresentou o seu calendário de pagamentos para os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), relativos ao mês de agosto de 2023. Mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas terão direito a receber o repasse este mês. Todavia, as datas variam de acordo com os valores.

Analogamente, há uma diferença no calendário de pagamentos do INSS de acordo com os aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo, e aqueles que recebem valores maiores que o piso salarial. Os beneficiários que desejam fazer uma consulta acerca do recebimento devem verificar o número final de seu cartão.

É preciso desconsiderar o último dígito verificador depois do traço. Quem possui um histórico de recebimento dos benefícios do INSS deve seguir o padrão normal. Aliás, nesse mês de agosto, o Governo Federal está em vias de fazer a “revisão da vida toda”. O tema deve ser analisado pelo STF entre os dias 11 e 21 deste mês.

Portanto o mês de agosto pode ser decisivo para os aposentados e pensionistas do INSS. Um dos aspectos da revisão da vida toda que merece uma observação é a de que deve haver uma redução expressiva nos números de pessoas que procuram receber os pagamentos, seus benefícios. Atualmente há uma redução nas ações.

Calendário de pagamentos do INSS para o mês de agosto

Até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de agosto;

Final 2: 28 de agosto;

Final 3: 29 de agosto;

Final 4: 30 de agosto;

Final 5: 31 de agosto;

Final 6: 1º de setembro;

Final 7: 4 de setembro;

Final 8: 5 de setembro;

Final 9: 6 de setembro;

Final 0: 8 de setembro.

Acima de 1 salário mínimo:

Final 1 e 6: 1º de setembro;

Final 2 e 7: 4 de setembro;

Final 3 e 8: 5 de setembro;

Final 4 e 9: 6 de setembro;

Final 5 e 0: 8 de setembro.

Benefícios do INSS



Você também pode gostar:

Dessa maneira, os segurados do instituto, podem fazer uma consulta do extrato de seu benefício, através do aplicativo do INSS, disponibilizado para aparelhos celulares com o sistema operacional Android e iOS, ou através do site Meu INSS. Pode-se acessá-lo com a conta Gov.br com um login único para programas sociais.

Dessa forma, o saque dos valores disponíveis para os aposentados e pensionistas do INSS podem ser realizados através de agências lotéricas e em caixas eletrônicos. Portanto, os segurados devem ficar atentos ao calendário disponibilizados pelo instituto para ter acesso aos valores dos benefícios a que tem direito em um momento oportuno.

Ademais, através dessa consulta é possível obter dados importantes para o segurado, como o extrato de pagamentos, valores a receber no próximo calendário, e as datas relacionadas aos pagamentos dos benefícios. Dessa forma, pode-se também fazer o agendamento de perícias, ou remarcá-las, além de outros serviços disponibilizados pelo INSS.

Deve-se observar que o INSS assegura aos cidadãos brasileiros, outros benefícios além das aposentadorias e pensões tradicionais, como por idade e invalidez. Há também o auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salário-família e maternidade, pecúlio e seguro defeso. Portanto, é preciso considerar essas importantes modalidades de benefícios da Previdência Social.

Pagamentos atrasados do INSS

O INSS acabou de confirmar uma notícia que pode ser do interesse de aposentados e pensionistas. É o pagamento das parcelas atrasadas da autarquia. Existem cerca de R$1,6 bilhão disponíveis, que podem beneficiar mais de 100 mil segurados do instituto. Vale ressaltar que em alguns casos o cidadão pode receber até 60 salários mínimos.

Isso quer dizer que alguns segurados do INSS poderão receber a bagatela de R$79.200. Em síntese, o dinheiro foi liberado oficialmente pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) e foi destinado aos Tribunais Regionais Federais. Esses valores atrasados são, em grande maioria, os pagamentos de Requisição de Pequenos Valores.

Aliás, o dinheiro está disponível para segurados do INSS que já moveram e ganharam um processo contra o instituto, especificamente, no mês de maio deste ano. Enfim, cada tribunal possui um tempo certo para a liberação dos valores. Quem obteve uma vitória na ação em maio deve contatar o órgão com seu advogado.

Em conclusão, os segurados que possuem o direito de receber os pagamentos atrasados do INSS devem buscar logo maiores informações e entrar em contato com o instituto. Em alguns casos é possível obter um bom dinheiro, que pode ser utilizado em diversas situações, principalmente em momentos de dificuldades financeiras.