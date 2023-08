Confira o CALENDÁRIO de pagamentos para este sábado (25)

O programa Bolsa Família é uma iniciativa do governo brasileiro que busca auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social. Os repasses referentes ao mês de agosto já tiveram início e estão sendo realizados de acordo com um cronograma estabelecido.

Neste artigo, vamos abordar as datas de pagamento, os benefícios oferecidos e os critérios para se tornar beneficiário do programa.

Datas de pagamento do Bolsa Família em agosto

O pagamento do Bolsa Família em agosto está sendo realizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira abaixo as datas correspondentes a cada final do NIS:

Final do NIS 1: 18 de agosto (já realizado);

Final do NIS 2: 21 de agosto (já realizado);

Final do NIS 3: 22 de agosto (já realizado);

Final do NIS 4: 23 de agosto (já realizado);

Final do NIS 5: 24 de agosto;

Final do NIS 6: 25 de agosto;

Final do NIS 7: 28 de agosto;

Final do NIS 8: 29 de agosto;

Final do NIS 9: 30 de agosto;

Final do NIS 0: 31 de agosto.

É importante ressaltar que os pagamentos serão efetuados até o dia 31 deste mês, sem antecipações.

Benefícios do Bolsa Família

O Bolsa Família é composto por diferentes benefícios, ajustados de acordo com a situação de cada beneficiário. São eles:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Esse benefício corresponde a um valor per capita de R$ 142, que é pago a cada membro da família. Benefício Complementar (BCO): Esse benefício é um valor adicional pago para garantir que as famílias recebam, no mínimo, R$ 600 em benefícios combinados. Benefício Primeira Infância (BPI): Para crianças de 0 a 7 anos incompletos, é concedido um adicional de R$ 150 por criança. Benefício Variável Familiar (BVF): Para gestantes e jovens de 7 a 18 anos incompletos, é concedido um adicional de R$ 50. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Para cada membro da família com até sete meses incompletos (nutriz), é concedido um adicional de R$ 50. Vale ressaltar que o pagamento desse benefício terá início em setembro. Benefício Extraordinário de Transição (BET): Esse benefício é destinado a casos específicos para garantir uma renda equivalente ao programa anterior, o Auxílio Brasil. Ele é válido até maio de 2025.



Auxílio Gás

Além dos benefícios do Bolsa Família, neste mês de agosto, o Auxílio Gás também será pago a 5,63 milhões de famílias. Cada família receberá o valor de R$ 108, totalizando um investimento de R$ 608,54 milhões por parte do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Critérios para receber o Bolsa Família

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem cumprir critérios relacionados à saúde e educação. Dentre eles, destacam-se:

Frequência escolar : Crianças e adolescentes de quatro a 17 anos devem ter frequência escolar regular para que a família seja beneficiada pelo programa.

: Crianças e adolescentes de quatro a 17 anos devem ter frequência escolar regular para que a família seja beneficiada pelo programa. Acompanhamento pré-natal : Gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal de forma regular.

: Gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal de forma regular. Monitoramento nutricional : As crianças até sete anos devem ter seu estado nutricional monitorado.

: As crianças até sete anos devem ter seu estado nutricional monitorado. Adesão ao calendário nacional de vacinação: As famílias devem manter a vacinação em dia de acordo com o calendário nacional.

Para garantir o recebimento do Bolsa Família, é necessário informar a matrícula escolar e a vacinação como beneficiários do programa.

Ademais, o programa Bolsa Família é uma importante iniciativa do governo brasileiro para combater a desigualdade social e auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade. Os pagamentos referentes ao mês de agosto já estão sendo realizados de acordo com o cronograma estabelecido.

É fundamental que as famílias beneficiárias cumpram os critérios relacionados à saúde e educação para garantir o recebimento dos benefícios. O Auxílio Gás também está sendo pago neste mês, beneficiando milhões de famílias em todo o país.