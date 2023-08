Confira o novo modo silencioso do Instagram para controlar as suas notificações

Quem utiliza o aplicativo Instagram em seu dia a dia já deve ter notado uma situação onde um de seus contatos parece se silenciar de repente, na plataforma. Todavia, a conversa entre os amigos estava indo de uma maneira fluida, e a partir de um determinado momento, não há mais resposta, o diálogo parece ter acabado.

Analogamente, depois desse cenário, o usuário então, no dia seguinte retorna a conversa com seu contato do aplicativo. Caso já tenha passado por isso, saiba que possivelmente você participou de algumas alterações que o Instagram está propondo, como por exemplo, o modo silencioso que controla as suas notificações.

Ademais, o aplicativo da Meta, empresa de Mark Zuckerberg, lançou um modo de seus usuários controlarem as notificações de conversas do Instagram. Atualmente, um grande número de pessoas tem utilizado essa funcionalidade, se tornando bastante comum. De fato, o novo recurso foi lançado ainda em janeiro deste ano.

Desse modo, o recurso da plataforma que silencia as notificações de conversas do Instagram se tornou realmente popular, no mundo inteiro, somente em junho de 2023, com milhões de pessoas utilizando a funcionalidade. A ferramenta também permite que que contatos escolham o momento em que o modo silencioso será exibido.

Modo silencioso do Instagram

Analogamente, através dessa ferramenta, é possível usuários do aplicativo, criar um tipo de recurso parecido com o aviso de “não perturbe”, para alguns de seus contatos na plataforma. No momento em que um contato ativar o recurso que silencia as notificações, apenas a conversa em questão terá o modo escolhido.

Vale ressaltar que a configuração que silencia as mensagens do aplicativo vale apenas para a conversa. Sendo assim, se o usuário ao tentar iniciar um bate papo com algum de seus contatos e ele tenha ativado o recurso, é possível que a pessoa do outro lado não saiba quando ele enviou as mensagens pelo Instagram.

O modo silencioso do Instagram pode ser um recurso bastante útil, visto que ao ser utilizado, a pessoa deixa de receber as notificações e seus avisos, a todo o momento. Aliás, em certos momentos, ser avisado sobre uma conversa em específico, pode ser bastante indesejado, como por exemplo, em uma reunião.

Enfim, se o usuário em algum momento, perceber que um de seus contatos do Instagram tenha se calado de repente, possivelmente ele ativou o modo silencioso. Quem utiliza a plataforma deve ficar atento às alterações, novas configurações e atualizações que tem acontecido continuamente no Instagram.



Você também pode gostar:

Pessoas mais seguidas no Instagram

No ano passado, o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo, tornou-se a pessoa mais seguida no Instagram, com cerca de meio bilhão de seguidores. Dessa maneira, atualmente ele continua no primeiro lugar no ranking da plataforma, superando a marca de 600 milhões de contatos na rede social de vídeos e fotos.

Curiosamente, em segundo lugar, no ranking do Instagram, aparece um outro jogador de futebol. É o argentino Lionel Messi. Em 2022, o registro do esportista , assim como a seleção de seu país junto a taça da Copa do Mundo, fizeram parte da foto mais curtida da rede social. Portanto, ele merece um lugar de destaque.

A mulher mais seguida do Instagram é a cantora Selena Gomez. Ela tomou o lugar da influencer Kylie Jenner, no mês de fevereiro passado, depois que passou a utilizar a plataforma com uma maior frequência. Ela atualmente está no segundo lugar, portanto, continua a fazer um tremendo sucesso na plataforma da Meta.

As 15 pessoas mais seguidas no Instagram:

Cristiano Ronaldo – 600 milhões

Lionel Messi – 482 milhões

Selena Gomez – 427 milhões

Kylie Jenner – 398 milhões

Dwayne Johnson – 388 milhões

Ariana Grande – 378 milhões

Kim Kardashian – 363 milhões

Beyoncé – 315 milhões

Khloé Kardashian – 311 milhões

Kendall Jenner – 293 milhões

Justin Bieber – 292 milhões

Taylor Swift – 270 milhões

Virat Kohli – 256 milhões

Jennifer Lopez – 250 milhões

Nicki Minaj – 225 milhões

Lista de seguidores

Em conclusão, o nicho musical é o que apresenta o maior número de pessoas com um grande número de seguidores no Instagram. Podemos destacar os artistas Selena Gomez, Ariana Grande, Beyoncé, Justin Bieber, Taylor Swift, Justin Bieber, Jennifer Lopez e Nicki Minaj. No entanto, podemos observar que, curiosamente, apenas o ator de Holyywood, The Rock, Dwayne Johnson, aparece na lista.