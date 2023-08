Confira o que fazer se o CELULAR CAIR na ÁGUA, passo a passo

Uma situação muito comum de acontecer, principalmente para os usuários menos prudentes, é o celular cair na água. Na hora do desespero, é comum que você pense que perdeu o dispositivo, mas ainda existe algumas formas de reverter o dano.

Por isso, se ainda não sabe o que fazer caso seu aparelho sofra esse tipo de acidente, aqui contamos o passo a passo para não perder o celular. Então aproveite para acompanhar até o final e descobrir possíveis soluções para o problema.

O que acontece se o celular cair na água?

Assim que o celular cair na água, o líquido invade a parte de dentro do aparelho, o que é incompatível com seu funcionamento. Dessa maneira, a presença de água nas partes internas causa a oxidação dos componentes.

Alguns componentes possuem materiais em sua composição que podem reagir de forma mais prejudicial. Então, separamos uma lista com as principais consequências de seu dispositivo ter líquido dentro dele:

Oxidação rápida da placa interna;

Penetração da água no display;

Aparecimento de manchas na tela;

Prejuízo para o touch screen e visualização da tela;

Perda de funcionamento da câmera

Dessa maneira, a água pode entrar em vários componentes, e causar danos de formas variadas. Assim, você pode perder desde o microfone, até o alto falante parar de funcionar e não conseguir ouvir mais nada.

O que fazer se o celular cair na água?

Então, para evitar que o seu aparelho pare de funcionar, se cair na água, é seguir algumas etapas simples. Portanto, deixamos algumas dicas importantes para te ajudar a entender o passo a passo, caso esteja passando por essa situação.

1.Desligue o celular após a queda

A primeira coisa a se fazer quando o celular cair na água é desligar o aparelho automaticamente. Isso porque o líquido é um material condutor, e o dispositivo possui eletricidade em seus componentes para funcionar.

Por isso, se você não desligar, existe uma grande possibilidade de danos mais extensos nos componentes. Ainda, é possível que aconteçam curtos, e até mesmo focos de calor, que podem gerar problemas não somente para o celular, como também para sua integridade.

2.Verifique a quantidade de água no celular

Em seguida, hora de verificar a quantidade de água que está dentro de seu aparelho. Evite sacudir ou tentar mexer muito, já que líquido pode se espalhar por mais componentes, e causar ainda mais prejuízo.

Portanto, de forma delicada, posicione o aparelho deitado, para que escorra todo o líquido que houver em excesso. Ainda, evite mudar de posição após isso, para evitar que a água flua novamente para outros locais.

3.Remova a bateria se o celular cair na água

Assim, depois de verificar quanta água existe dentro do dispositivo, assim que o celular cair na água, é hora de tirar a bateria. Assim, você corta a condução de energia e pode minimizar os danos causados, antes de começar a secar o equipamento.

Hoje, a maior parte dos celulares possui baterias integradas, o que dificulta essa etapa do processo. Porém, se você ainda tiver um modelo com esse recurso, remova imediatamente e siga os processos de secagem das duas partes em separado.

4.Tente retirar a água do aparelho

Depois de remover a bateria (caso seja possível), é hora de tentar remover a água do aparelho. De forma gentil, limpe seu celular com um pano macio, para retirar os excessos que estiverem no dispositivo.

Então, pode usar algumas técnicas para conseguir retirar o excesso: a primeira e mais segura, é utilizando sílica, que não oferece risco ao celular. Esse é um material muito utilizado nas caixinhas de areia para gatos, por conta da capacidade de absorção.

Além disso, também pode deixar o aparelho totalmente imerso em um pote com arroz. Porém, muito cuidado: esse ingrediente libera amido, principalmente em contato com líquidos, o que pode danificar o celular. Mantenha no máximo por 24 horas no local.

5.Cuidado com soluções mirabolantes se o celular cair na água

Entre as nossas dicas sobre o que fazer se o celular cair na água, é importante também dizer o que não fazer. Em alguns casos, você pode encontrar conteúdos que sugerem para o usuário abrir o dispositivo e tentar secar por dentro.

Assim, recomendamos de forma sumária: não faça isso. Você pode piorar o problema, abrindo o aparelho sem ter o conhecimento técnico, ou entender como manipular o dispositivo.

Além disso, não utilize produtos químicos, nem force a tela, ou utilize ferramentas para tentar secar o celular. Ainda, existe a possibilidade de causar danos à sua saúde, caso o aparelho entre em curto ou tenha uma pequena explosão.

6. Se nada funcionar, procure ajuda

Por fim, pode ser que mesmo com todos esses procedimentos, o seu aparelho ainda apresente problemas de funcionamento. Então, nesses casos a melhor alternativa é procurar a assistência técnica de seu dispositivo.

Porém, é importante lembrar que esse tipo de serviço é pago, já que não existe nenhuma empresa com garantia que cubra dano por líquidos. Afinal, se o celular cair na água, é um acontecimento de responsabilidade do usuário, sem cobertura da fabricante.

Então, já reserve uma parte das finanças para realizar o conserto de seu dispositivo. O valor da assistência costuma variar, de acordo com a extensão do problema, e das partes afetadas pela presença da água no celular.

Celular à prova d’água pode ficar molhado?

A recomendação de todas as fabricantes é que nenhum aparelho fique molhado, em nenhuma situação. Alguns celulares resistem um pouco mais, de acordo com as especificações e características à prova d’água.

Portanto, se o celular cair na água, ele ainda consegue resistir durante certo tempo. A Samsung, por exemplo, apresenta uma lista com seus principais modelos que possuem grau de proteção IP67, que suporta imersão até 1 metro, durante no máximo 30 minutos.

Assim, ainda temos mais algumas dicas incríveis que podem te ajudar nessas situações de desespero com seus equipamentos eletrônicos. Afinal, deixamos vários posts completos com soluções práticas e úteis para diversos tipos de problemas com seus dispositivos.