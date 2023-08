Ensinar crianças sobre finanças desde cedo é uma habilidade crucial para prepará-las para um futuro financeiramente saudável. Em suma, com o avanço da tecnologia, agora existem várias ferramentas e aplicativos que tornam o aprendizado sobre dinheiro divertido e interativo para os pequenos.

Educação financeira para crianças: confira opções de aplicativos divertidos e funcionais

Confira alguns aplicativos incríveis que ajudam pais e responsáveis a ensinar educação financeira para crianças de uma maneira envolvente.

Mozper: ensinando finanças de forma divertida

A Mozper é uma plataforma de educação financeira projetada especialmente para gerenciar os gastos das crianças e adolescentes. Desse modo, através de um aplicativo intuitivo, os pais podem abrir uma conta digital para os filhos e acompanhar suas despesas de forma organizada por categorias.

Assim, uma característica notável da Mozper é a capacidade de estabelecer objetivos financeiros e recompensas, incentivando as crianças a economizarem e se planejarem para metas específicas.

Além disso, o aplicativo oferece a funcionalidade de programar uma mesada automática, ajudando os pequenos a entender a importância da regularidade e previsibilidade na gestão financeira. Os pais podem também acompanhar todas as transações financeiras dos filhos, fornecendo uma oportunidade de diálogo aberto sobre dinheiro desde cedo.

Powpay: aprendizado financeiro personalizado

Assim como a Mozper, a Powpay é outra opção valiosa para introduzir a inteligência financeira aos jovens. Em suma, o aplicativo oferece personalização, permitindo que as crianças escolham a cor do cartão pré-pago associado à sua carteira digital. O foco está em desenvolver habilidades financeiras por meio de metas claras e visuais.

O Powpay permite que as crianças definam objetivos financeiros, como economizar para um brinquedo ou para uma atividade especial. Dessa maneira, à medida que atinjam essas metas, elas podem aprender sobre a satisfação de cumprir seus próprios objetivos. Certamente, isso ajuda a construir uma relação saudável com o dinheiro, baseada em metas e recompensas.



Meu Banco: aprendendo a planejar com responsabilidade

O aplicativo Meu Banco oferece uma abordagem única, simulando a experiência de um banco real para as crianças, mas sem a necessidade de abrir uma conta bancária propriamente dita. Desse modo, funcionando como uma ferramenta de planejamento e educação financeira, o Meu Banco permite criar uma conta fictícia em nome da criança.

De forma sucinta, com o Meu Banco, as crianças podem aprender sobre o valor do planejamento financeiro. Elas têm a capacidade de estabelecer metas de economia, bem como planejar saídas de dinheiro, que são financiadas pelos pais. De modo geral, isso ajuda as crianças a entenderem o conceito de gastos controlados e tomadas de decisões financeiras bem pensadas.

Contas para menores: opções oferecidas por instituições financeiras

Além das opções mencionadas anteriormente, várias instituições financeiras e fintechs renomadas oferecem contas específicas para adolescentes. Em suma, essas contas geralmente são isentas de taxas e anuidades, proporcionando uma oportunidade adicional para as crianças aprenderem sobre o mundo das finanças.

Entre as alternativas disponíveis estão a Conta Kids do Banco Inter, a nextJoy da Next e a conta digital para menores de idade oferecida pelo Itaú. Essas opções oferecem aos jovens a chance de começar a administrar suas finanças em um ambiente controlado, ao mesmo tempo que mantêm um relacionamento positivo com o dinheiro desde cedo.

Uma importante ação

Decerto, investir na educação financeira das crianças é um passo importante para garantir que elas cresçam com habilidades financeiras sólidas e uma compreensão saudável sobre dinheiro. Os aplicativos proporcionam uma maneira interativa e divertida de ensinar às crianças sobre o valor do dinheiro, a importância do planejamento financeiro e a satisfação de alcançar objetivos.

Além disso, as opções oferecidas por instituições financeiras ampliam ainda mais as oportunidades para que os jovens aprendam a administrar suas finanças de forma responsável. Por isso, ao utilizar essas ferramentas, os pais podem preparar seus filhos para um futuro financeiro promissor e capacitador.