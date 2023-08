Confira oportunidades em várias regiões do Brasil

Não é preciso ser um especialista para saber que o desemprego vem assolando a população brasileira já há algum tempo. Atualmente, segundo o Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE), 8,6 milhões de pessoas estão desempregadas. Sendo assim, os concursos públicos podem ser uma ótima oportunidade para elas.

A princípio, através da realização de concursos públicos, o Governo Federal aponta uma opção para os cidadãos brasileiros que estão neste momento desempregados, visto que dessa maneira, eles poderão retornar ao mercado de trabalho. Nesta semana, foram abertos vários editais importantes, para vagas imediatas e cadastro de reserva.

Os concurseiros, ou cidadãos que estão entrando agora no mundo dos concursos públicos, devem ficar atentos ao prazo de inscrição e dos requisitos necessários para garantirem uma vaga e se tornar um servidor público. Aliás, são oportunidades para vários níveis de escolaridade, com ótimos salários e opções de carreira.

Ademais, os editais abertos recentemente, oferecem diversas vagas em diferentes áreas de atuação. É possível trabalhar em várias regiões do país, obtendo uma grande estabilidade, além de inúmeros benefícios para quem deseja atuar em um órgão público. Veremos abaixo algumas opções disponíveis para o concurseiro.

1 – Dataprev

Um dos concursos públicos mais disputados, o Dataprev oferece em seu edital, cerca de 222 vagas. Neste caso, é exigido os níveis médio e superior de escolaridade. Dessa maneira, os cargos oferecidos são de analista de tecnologia da informação, médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e analista de processamento.

Além destas vagas, o edital do Dataprev também apresenta oportunidades para os cargos de auxiliar de enfermagem e técnico de segurança do trabalho. O salário para os servidores vai até R$8.774,61. Desse modo, o valor das inscrições é de R$100. O prazo para as inscrições vai até o dia 18 de agosto, às 18 horas.

2 – Tribunal de Justiça de São Paulo

Os concursos públicos do Tribunal de Justiça de São Paulo são sempre concorridos. Dessa vez a autarquia oferece cerca de 88 vagas com nível superior de escolaridade. O cargo disponibilizado no edital é o de oficial de justiça. A taxa de inscrição é de R$96. O salário é de R$8.804,85 e a inscrição vai até o dia 8 de agosto.



3 – Tribunal Regional Federal da 3ª região (SP e MS)

Esse é um dos concursos públicos que oferece um dos melhores salários, de até R$13.202,62. São ao todo 21 vagas de nível superior de escolaridade. Os cargos são para analista e técnico do judiciário. Em síntese, a taxa de inscrição é de R$115 e o prazo para a inscrição vai até o dia 10 de agosto, às 23h59.

4 – Prefeitura de Araçatuba (SP)

A Prefeitura de Araçatuba está oferecendo cerca de 185 vagas para os níveis médio e superior de escolaridade. Desse modo, os cargos são para assistente social, assistente educacional digital, intérprete de libras, coordenador pedagógico, secretário de escola, oficial administrativo, agente escolar, agente de desenvolvimento infantil.

Além destes, há oportunidades para professor de artes, psicólogo, terapeuta educacional e fonoaudiólogo. A taxa de inscrição vai até R$98 e os salários vão até R$5.494,15. Aliás, esse é um dos concursos públicos com o maior número de vagas oferecidas e as inscrições poderão ser feitas até o dia 7 de agosto às 23h59.

5 – Prefeitura de Santa Filomena (PI)

Analogamente, a Prefeitura de Santa Filomena oferece cerca de 56 vagas. Os cargos são para níveis médio e superior de escolaridade. Podemos destacar auxiliar de serviços gerais, vigia, motorista, operador de máquinas pesadas, agente administrativo, agente comunitário de saúde, e agente de combate a epidemias.

Todavia, além destes, há vagas para fiscal sanitário e ambiental, guarda municipal, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem, fiscal de urbanismo, advogado, assistente social, fiscal fazendário, fiscal de tributos, fiscal de postura, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, médico clínico geral, médico PSF.

Também há ótimas oportunidades disponíveis no edital para médico-veterinário, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, engenheiro agrônomo, e professor. A taxa de inscrição vai até R$90. Enfim, o teto salarial para o servidor público, é de R$10 mil. O prazo para a realização das inscrições vai até o dia 21 de agosto, às 23h59.

Em conclusão, são ótimas oportunidades para o concurseiro. O trabalho de um servidor público requer profisisonalismo e responsabilidade. São ótimos rendimentoss além da já mencionada grande estabilidade. Em alguns casos a inscrição acaba hoje, portanto, fique e olho!