Nesta quinta-feira, dia 31 de agosto, a Receita Federal do Brasil realiza o pagamento do tão aguardado 4º lote de restituição do Imposto de Renda referente ao ano de 2023.

Receita Federal deposita R$ 7,5 bilhões em restituição do Imposto de Renda: confira os detalhes do 4º lote

Esta é uma excelente notícia para milhões de contribuintes que estão em situação regular com o órgão. O pagamento deste lote vem acompanhado de algumas mudanças que merecem atenção.

R$ 7,5 bilhões depositados para 6,1 milhões de contribuintes

Hoje, a Receita Federal realiza o depósito dos valores correspondentes ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2023, totalizando uma impressionante soma de R$ 7,5 bilhões. Em suma, essa quantia será distribuída entre um total de 6,1 milhões de contribuintes brasileiros. Uma excelente notícia para quem aguardava por esse reembolso.

Acréscimo de juros com base na Selic

Uma novidade importante neste 4º lote é que os contribuintes que receberem a restituição terão a grata surpresa de ver o valor acrescido de juros, calculados com base na taxa Selic, que atualmente está em 13,25% ao ano.

Neste lote, as restituições serão corrigidas em 3,14%. Em suma, isso significa que, se na declaração original o valor a ser restituído era de R$ 1.000, neste pagamento o montante será de R$ 1.031,40, como resultado da correção.

Quem são os beneficiados do 4º lote?



Neste quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2023, um total de 6,1 milhões de indivíduos serão contemplados com os pagamentos. De acordo com informações fornecidas pela Receita Federal, a maior parcela dos beneficiados neste lote são os contribuintes não prioritários que fizeram a entrega da declaração até o dia 29 de maio.

Os grupos que receberão a restituição são os seguintes:

Idosos acima de 80 anos: 11.960;

Contribuintes entre 60 e 79 anos: 86.427;

Indivíduos com incapacidade física, mental ou enfermidade grave: 9.065;

Pessoas cuja principal origem de rendimento é o campo do ensino: 30.453;

Contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou terem optado pelo recebimento via PIX: 219.288;

Contribuintes não prioritários.

Como consultar os lotes de restituição?

A boa notícia é que a consulta aos lotes de restituição do Imposto de Renda é um procedimento 100% online e bastante acessível. Desse modo, é possível verificar se está na lista seguindo os passos abaixo:

Através do Portal e-CAC

Acesse o Portal e-CAC e selecione a opção “Entrar com gov.br”.

Insira o seu CPF e selecione “Continuar”.

Insira a sua senha e selecione “Entrar”.

Na área designada como “Serviços em evidência”, selecione a opção “Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)”.

Através do Portal do Imposto de Renda

Acesse o site Meu Imposto de Renda.

Na lista de serviços disponíveis, busque pela opção “Consultar a Restituição”.

Calendário de Restituição do IRPF 2023

Se você ainda não recebeu a sua restituição ou está aguardando os próximos pagamentos, confira as datas do calendário:

1º lote: 31 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho (já pago)

4º lote: 31 de agosto (liberação prevista para hoje)

5º lote: 29 de setembro (agendado)

Um importante alívio financeiro para o cidadão

Certamente, o pagamento do 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2023 é uma excelente notícia para milhões de brasileiros que estão em dia com suas obrigações fiscais.

Com um total de R$ 7,5 bilhões a serem distribuídos entre 6,1 milhões de contribuintes, essa ação da Receita Federal traz alívio financeiro e, além disso, a inclusão de juros baseados na Selic proporciona uma vantagem adicional.

Portanto, lembre-se de conferir se está na lista de beneficiados e acompanhar as datas para os próximos pagamentos, utilizando as plataformas online disponibilizadas pelo órgão.

É importante ressaltar a necessidade de consultar o seu pagamento pelos canais oficiais. Uma vez que são muitos os golpes que ocorrem em época de pagamento de restituição do Imposto de Renda. Sendo assim, fique atento e não forneça dado sensíveis para a terceiros.