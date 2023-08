confira os editais abertos e previstos para agosto com salários acima de R$ 16 MIL

Os concursos 2023 são uma oportunidade para quem deseja estabilidade no mercado de trabalho. As vagas são para diversos níveis de escolaridade. A saber, alguns concursos estão abertos e previstos para este mês.

Portanto, confira lista.

Concursos 2023 abertos

Confira lista e não perca estas oportunidades:

Concurso MP SP – Analista

Saiu o edital do concurso MP SP (Ministério Público de São Paulo).

As oportunidades são para Analista. Ao todo são seis vagas para nível superior. Confira a distribuição de vagas:

Fonoaudiólogo: 2 vagas imediatas + CR;

Engenheiro Eletricista: 1 vaga imediata + CR; e

Engenheiro Ambiental: 3 vagas imediatas + CR.

As inscrições estarão abertas esta semana e poderão ser feitas no site da banca Vunesp entre os dias 18/8 e 15/9. O valor da taxa é de R$ 190,00.

O salário inicial do aprovado será de R$ 16.712,41. Confira os outros benefícios:



Auxílio alimentação (valor mês): R$ 1.200,00;

Auxílio transporte (valor dia): R$ 15,30;

Auxílio saúde (valor mês): R$ 750,00.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 29 de outubro. Veja mais concursos 2023.

Concurso SEE SP – temporários

Saiu o edital para temporários. As oportunidades são para ministrar aulas presenciais aos estudantes da Educação Profissional Técnica de Ensino Médio.

Portanto, as vagas são para docentes com formação de nível superior em diversas áreas, como:

Administração, Ciências, Comunicação Social, Marketing, TI, Engenharia, Saúde, entre outras.

Os interessados poderão se inscrever no portal da FGV até o dia 3/9. O valor da taxa é de R$ 50,90.

As remunerações variam de acordo com a carga horária. Veja:

25h semanais: R$ 3.125,00;

40h semanais: R$ 5.000,00.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 15 de outubro.

Concurso SP Regula

O concurso oferta 150 vagas. Veja os cargos:

Nível médio Técnico em Fiscalização de Serviços Públicos: 36 vagas ampla // 2 vagas PcD // 10 vagas candidatos negros

Nível superior Analista de Regulação de Serviços Públicos Área I – Administrativo: 6 vagas ampla // 1 vaga candidatos negros Área II – Tecnologia da Informação: 1 vaga ampla; Área III – Direito: 9 vagas ampla // 1 vaga PcD // 2 vagas candidatos negros Área IV – Meio Ambiente: 5 vagas ampla // 1 vaga candidatos negros Área V – Infraestrutura: 7 vagas ampla // 1 vaga PcD // 2 vagas negros Área VI – Econômico-Financeira: 7 vagas ampla // 2 vagas candidatos negros; e Fiscal de Serviços Públicos: 43 ampla // 3 PcD // 11 vagas candidatos negros.



As inscrições estarão abertas até setembro e poderão ser realizadas no portal da banca Vunesp. O valor da taxa varia de acordo com a escolaridade:

Técnico: R$ 57,00

Analista: R$ 98,00

Fiscal: R$ 118,00.

O salário inicial do aprovado será de até R$ 8.500,00.

Sobre as provas, vão acontecer nas seguintes datas:

29/10 – Fiscal de Serviços Públicos

19/11 – Técnico e Analista de Serviços Públicos.

Concursos 2023 – APTA SP

As inscrições do concurso APTA SP poderão ser realizadas até o dia 11/9. Para efetuar a inscrição é necessário acessar o portal da banca Vunesp e realizar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 220,00.

São ofertadas 37 vagas para o cargo de Pesquisador Científico I (nível superior). O salário inicial do aprovado será de R$ 4.751,93. Sobre as provas, serão aplicadas no dia 22 de outubro. Veja mais concursos 2023

Concursos 2023 previstos

Veja lista dos editais esperados para 2023

Concurso TCE SP

O concurso ainda não saiu, mas deve ser liberado em breve. Isso porque, o contrato entre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE SP) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção, foi assinado e, por isso, o certame pode ser lançado a qualquer momento.

As vagas serão para os cargos de Agente da Fiscalização (nível superior) e Auxiliar da Fiscalização (nível médio).

O último concurso ocorreu em 2015. O salário inicial do aprovado, na época, foi de até R$10.924,72.

Concursos 2023 – PC SP

O concurso da Polícia Civil de São Paulo poderá ser lançado a qualquer momento, já que o certame já conta com banca organizadora.

Organizado pela Vunesp, o certame será destinado ao provimento de 3.500 vagas:

Delegado: 552 vagas;

Médico Legista: 116 vagas;

Perito Criminal: 249 vagas;

Investigador: 1.250 vagas; e

Escrivão: 1.333 vagas.

Concurso CET SP

O edital da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET SP) está iminente e pode sair a qualquer momento. Um motivo para isso, é que o contrato com a banca foi liberado.

O certame será destinado ao provimento de 254 vagas para os seguintes cargos:

Agente de Trânsito (nível médio): 200 vagas; e

Gestor de Trânsito (nível superior): 54 vagas.

O salário será acima de R$ 10 mil.