confira os editais liberados para diversas áreas

Os concurso Saúde são uma excelente oportunidade para quem deseja conseguir estabilidade financeira. Confira todos os certames.

As seleções são na categoria municipal, estadual e federal.

Concurso MAPA

A comissão do concurso MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) está formada. São 440 vagas e salários de R$ 15.897,33.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Técnico de Laboratório, Agente de Atividades Agropecuárias, Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal e Auditor Fiscal Federal Agropecuário (Agronomia, Farmácia, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia).

Concursos estaduais e municipais

Concurso SES MT

O secretário de Saúde do Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, anunciou que um novo concurso SES MT terá seu edital publicado até início de outubro. Diante disso, é importante que os interessados comecem o processo de preparação.



Além disso, a banca responsável pela nova seleção deve ser contratada em setembro. São previstas 400 vagas imediatas, mais cadastro reserva.

Concurso IPSEMG

A classificação final da prova objetiva do concurso IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais) foi divulgada. Com isso, a convocação para a etapa de Prova de Títulos já foi liberada.

Concurso CREFITO 4 MG

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região publicou o edital do concurso CREFITO 4 (MG).

O certame oferta 20 vagas para cadastro reserva e uma vaga imediata para o cargo de fisioterapeuta. As inscrições podem ser realizadas de 14 de agosto a 10 de outubro, no site do Instituto Consulplan. 26 de novembro é a data da prova.

Concurso Polícia Científica PA

O concurso público da Polícia Científica PA, cujo edital é previsto para o segundo semestre. Ao todo serão 246 vagas para perito criminal, médico-legista e odontolegista, que serão distribuídas na sede em Belém e em demais municípios, como Santarém, Marabá.

Concurso UFSJ

O edital do Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), em Minas Gerais, foi publicado. De acordo com o documento, são 22 vagas imediatas para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação em diversas especialidades, sendo Psicologia como oportunidade para área da saúde.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 14 de agosto e 12 de setembro de 2023, através do site da banca Fundep. 15 de outubro é a data marcada para prova.

Concurso Jacobina Saúde

Foi publicado o edital do concurso Jacobina Saúde, prefeitura localizada no estado da Bahia, com oferta de 2 vagas imediatas, além de oportunidades de cadastro reserva.

As vagas sao para níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 3.500,00. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 04 de agosto até 04 de setembro. A taxa pode chegar a R$ 100.

A prova está marcada para 08 de outubro.

Concurso Aracruz Saúde

Foi publicado o edital do concurso Aracruz Saúde, no estado do Espírito Santo. De acordo com o documento, são ofertadas cinco vagas imediatas e outras cadastro reserva.

Os salários podem chegar a R$ 2,4 mil para as seguintes vagas:

Assistente Social, Médico Veterinário e Psicólogo.

Os interessados podem se inscrever entre os dias 10 de agosto e 10 de setembro de 2023, no site da banca organizadora, IDCAP, ao custo de R$ 85,00. A aplicação da prova é prevista para o dia 22/10.

Concurso Santa Bárbara d’Oeste Saúde

O edital do concurso Santa Bárbara d’Oeste Saúde, prefeitura localizada no estado de São Paulo foi liberado. Ao todo são 20 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.

Os cargos são para nível médio e superior, com salários iniciais chegando até R$ 5.780,93. As inscrições vão abrir no dia 07 de agosto até 29 de setembro por meio da fundação Vunesp.

As provas estão marcadas para novembro.