confira os maiores editais abertos e previstos em Goiás

Mais um lista de concurso público. As oportunidades são para várias vagas, nas mais diversas escolaridades e cargos.

As chances são para áreas fiscais, tributárias, administrativas e outras oportunidades. Confira a seguir.

Concurso público – lista

Veja a seguir as vagas disponíveis:

ISS Goiânia

A Administração Fazendária da cidade de Goiânia deve publicar um novo edital de concurso público em breve. Vale lembrar que as autoridades têm tratado o edital como prioridade.

As chances são para o cargo de auditor com vagas imediatas e mais formação de cadastro reserva. Vinícius Henrique, secretário de finanças, falou que o edital está iminente e em processo de contratação da banca.

Recentemente, a Câmara Municipal de Goiânia aprovou uma lei que regulamenta a carreira dos Auditores.

Agora, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais e os salários serão de R$ 26 mil. O último edital aconteceu em 2015 e foram ofertadas 30 vagas.

Câmara de Goiânia



A Câmara de Vereadores também deve realizar anunciar um edital em breve, isso porque a Casa já conta com déficit de servidores.

O certame está aguardado desde 2022. O presidente da Casa, Romário Policarpo, afirmou que os aprovados do último certame já foram convocados,porém, não conseguiu suprir a demanda necessária.

O concurso de 2018 foi organizado pela UFG e contemplava 75 vagas para cargos de níveis médio e superior. As remunerações chegavam a R$ 6.737,44.

Confira os cargos ofertados:

Nível médio Assistente Técnico Legislativo: Editor de Vídeo, Fotógrafo, Operador de Switcher, Agente Administrativo, Agente de Segurança do Plenário, Técnico em Segurança do Trabalho

Nível superior Assessor Técnico Legislativo: Administrador, Analista de Sistemas, Assessor Geral, Assistente Social, Biblioteconomista, Cerimonialista, Contador, Economista, Educador Físico, Enfermeiro do Trabalho, Médico do Trabalho, Revisor de Texto, Secretário Executivo, Web Designer, Tradutor e Intérprete de LIBRAS, Designer Gráfico Procurador Jurídico Legislativo



TJ GO

O novo concurso público TJ GO (Tribunal de Justiça de Goiás) será realizado em breve. Os esclarecimentos foram confirmados pelo presidente do órgão, desembargador Carlos França.

Vale lembrar que França ocupará a chefia do Poder Judiciário do estado no período entre 2023 e 2025.

Concurso IF Goiano

O concurso IF Goiano (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano) annuncia que o edital foi republicado.

Ao todo serão 22 vagas para Ensino Médio, Técnico e Superior. As oportunidades são para as cidades de Urutaí, Cristalina, Ipameri, Trindade, Ceres, Rio Verde, Iporá, Morrinhos, Posse e Campos Belos. Salários iniciais de até R$ 4.556,92.

As inscrições estão chegando ao fim e poderão ser realizadas somente pelo site Instituto Verbena/UFG até o dia 10 de agosto. As provas objetivas estão marcadas para o dia 27/8.

Prefeitura de Rio Verde (GO)

A prefeitura de Rio Verde anuncia 329 vagas temporárias para cargos em todos os níveis de formação. Os salários podem chegar a R$ 3.098,38.

Os interessados poderão realizar as inscrições no site da organizadora até o dia 8 de agosto. As provas serão realizadas no dia 1º de outubro.

Concurso Guarda Municipal de Goiânia

Um novo edital para guarda deve sair em breve. Ao todo são esperadas 700 oportunidades. Vale lembrar que a faixa etária é até 25 anos.

A remuneração inicial será reajustada para R$ 3.100,00, além de outros benefícios. O certame vai contar com as seguintes etapas:

prova objetiva

avaliação médica e exames complementares

teste de aptidão física (TAF)

avaliação psicológica

investigação social

curso de formação

Concurso Prefeitura de Nova Aurora (GO)

No estado de Goiás, a prefeitura de Nova Aurora publicou edital de concurso público disponibilizando 52 vagas de níveis fundamental e superior. Os salários iniciais podem chegar até R$ 3.041,99.

Os interessados poderão realizar as inscrições na página da organizadora entre 19/7 e 17/8. As taxas de participação variam entre R$ 80,00 a R$ 120,00, e as provas estão marcadas para a segunda semana de setembro.