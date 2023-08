Confira os números que mais saem nos prêmios milionário

Quando se trata de jogar na Mega-Sena, muitos apostadores buscam qualquer vantagem que possam encontrar para aumentar suas chances de ganhar o grande prêmio. Embora a loteria seja um jogo de pura sorte, a análise dos números mais sorteados pode fornecer algumas pistas interessantes.

Neste artigo, vamos explorar os números que mais saem na Mega-Sena e discutir como você pode usar essas informações ao fazer suas apostas.

Os Números Mais Sorteados

Ao longo dos anos, alguns números têm aparecido com mais frequência nos sorteios da Mega-Sena. De acordo com dados do site Sorte Online, o número 10 é o mais sorteado em toda a história da loteria, aparecendo em 304 resultados.

Outros números que também se destacam são o 53, 5, 37, 23, 33, 34, 4, 30 e 41. Esses são apenas alguns exemplos dos 10 números mais sorteados na Mega-Sena.

Número Frequência 10 304 vezes 53 302 vezes 5 290 vezes 37 283 vezes 23 282 vezes 33 281 vezes 34 281 vezes 4 278 vezes 30 277 vezes 41 277 vezes

(Fonte: Sorte Online)

Por outro lado, também existem números que são menos frequentes nos sorteios da Mega-Sena. Os números 26, 21, 55, 15, 22, 48, 31, 9, 40 e 3 são considerados os menos sorteados. No entanto, é importante ressaltar que a probabilidade de um número específico ser sorteado é a mesma para todos os outros números – 1 em 50.063.860.

Os Números Mais Atrasados

Além dos números mais sorteados, também é interessante analisar quais números não são sorteados há algum tempo. O site Sorte Online destaca que o número 33 é o mais atrasado, seguido pelos números 9, 31, 36, 48, 15, 1, 39 e 58. Embora esses números estejam há mais tempo sem serem sorteados, é importante lembrar que a probabilidade deles serem sorteados é a mesma de qualquer outro número.



Como Apostar na Mega-Sena

Agora que você já conhece os números mais sorteados e os mais atrasados na Mega-Sena, pode estar se perguntando como fazer suas apostas. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Existem três formas de apostar na Mega-Sena:

Casas Lotéricas: Você pode fazer suas apostas nas casas lotéricas, preenchendo o volante com seis números de sua escolha. Pela Internet: A Caixa Econômica Federal oferece a opção de fazer suas apostas pela internet através do site Loterias Online. Basta criar uma conta, escolher seus números e efetuar o pagamento. Aplicativo Loterias Caixa: Para aqueles que preferem a comodidade do celular, a Caixa também disponibiliza o aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android. Com o aplicativo, é possível fazer suas apostas de forma rápida e fácil.

O valor de uma aposta simples, com seis números marcados, é de R$ 5,00. Vale ressaltar que você também pode participar de bolões oficiais, aumentando suas chances de ganhar o prêmio. Os bolões podem ser adquiridos em qualquer lotérica e possuem um preço mínimo de R$ 15,00. Cada cota do bolão não pode ser inferior a R$ 6,00.

“É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. A Caixa permite fazer no máximo 10 apostas por bolão, e elas devem ter a mesma quantidade de números.” – Sorte Online.

Além dos bolões oficiais, as lotéricas também organizam seus próprios bolões. No entanto, é importante verificar se há cobrança de uma tarifa de serviço adicional, que pode chegar a até 35% do valor da cota.

Embora, a sorte seja o fator determinante na Mega-Sena, conhecer os números mais sorteados e os mais atrasados pode ajudar a tomar decisões mais informadas ao fazer suas apostas. Lembre-se de que a probabilidade de um número específico ser sorteado é a mesma para todos os outros números, mas analisar as estatísticas pode ser uma estratégia interessante para aumentar suas chances.

Boa sorte e que seus números sejam os próximos sorteados na Mega-Sena!