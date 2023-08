Confira os preços dos produtos e serviços que podem subir junto com a Gasolina e Diesel

Os preços dos combustíveis estão em constante flutuação e, recentemente, tivemos mais um aumento significativo. A Petrobras, uma das principais distribuidoras do país, elevou os valores de venda da gasolina e do diesel em suas distribuidoras. Essa mudança nos preços não impacta apenas quem abastece o carro, mas também diversos outros setores e produtos do dia a dia. Neste artigo, vamos explorar o impacto desses reajustes nos preços de diversos produtos e serviços e como isso pode afetar o consumidor.

O aumento nos preços dos combustíveis

Segundo a Petrobras, o litro da gasolina tipo A teve um reajuste de R$ 0,41, passando para R$ 2,93 por litro. Já o diesel tipo A teve um aumento de R$ 0,78 por litro, agora custando R$ 3,80 por litro. Esses aumentos representam um impacto direto no bolso do consumidor, uma vez que o combustível é essencial para o funcionamento de veículos e transporte de mercadorias.

Além disso, os analistas do Itaú Unibanco projetam que esses reajustes terão um impacto significativo no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A inflação deve aumentar em 0,31% em agosto, 0,50% em setembro e 0,37% em outubro. Com isso, a projeção para o final de 2023 passou de 4,9% para 5,1%. Esses números mostram como o aumento nos preços dos combustíveis pode ter um efeito cascata na economia como um todo.

A “inflação escondida” nos produtos e serviços

O aumento nos preços dos combustíveis não afeta apenas o consumidor na hora de abastecer o carro. Existe uma “inflação escondida” nos produtos e serviços que leva em conta alguns fatores que compõem os preços, como o câmbio e o valor dos combustíveis. Isso significa que outros produtos e serviços também podem sofrer aumentos nos próximos dias devido ao aumento nos preços da gasolina e do diesel.

Transportes

Naturalmente, o setor de transportes é o primeiro a sentir o impacto desses aumentos nos preços dos combustíveis. Com o aumento do custo do combustível, é provável que o preço de fretes rodoviários, aplicativos de motoristas e passagens de ônibus de empresas particulares também sejam reajustados. Esses aumentos podem impactar diretamente o consumidor, que terá que arcar com um custo maior para se locomover.

No entanto, as passagens aéreas devem permanecer estáveis, uma vez que a Petrobras não revisou os preços do querosene de aviação. Já as passagens de ônibus municipais e estaduais não devem sofrer alterações significativas, uma vez que dependem de decisões dos prefeitos e governadores e geralmente têm uma oscilação menor de preços.

Com o aumento do preço do frete, é possível que as compras online e os serviços de entrega também sofram um aumento nas taxas de entrega dos produtos. Isso pode impactar diretamente o consumidor que utiliza esses serviços, tornando as compras online mais caras e menos acessíveis.

Alimentos

O grupo de alimentos e bebidas também pode sentir um impacto nos preços devido às alterações nos preços dos combustíveis. Isso ocorre porque o transporte e a logística de alimentos dependem do uso de veículos movidos a combustíveis. Com o aumento dos preços dos combustíveis, é provável que esses custos sejam repassados para o consumidor final, resultando em alimentos mais caros no supermercado.

Previsões futuras para os combustíveis

De acordo com Thiago Vetter, analista da StoneX, ainda há espaço para novos reajustes nos preços dos combustíveis. Segundo ele, o preço da gasolina pode subir em torno de 9,6%, ou seja, R$ 0,29 por litro, enquanto o óleo diesel poderia ter um aumento de 8,4%, ou seja, R$ 0,21 por litro. Essas previsões mostram que o cenário dos combustíveis ainda é incerto e que os preços podem continuar aumentando nos próximos meses.

Impactos da alta nos combustíveis

Em resumo, o aumento nos preços dos combustíveis tem um impacto direto no bolso do consumidor e também afeta diversos setores e produtos do dia a dia. Dessa forma, além do custo de abastecer o carro, os aumentos nos preços dos combustíveis podem resultar em uma “inflação escondida” nos produtos e serviços, levando a um aumento generalizado nos preços. Por fim, é importante que o consumidor esteja ciente dessas mudanças e esteja preparado para possíveis reajustes nos preços de diversos produtos e serviços.