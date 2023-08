Confira os principais editais de concurso da semana

Você está em busca de uma oportunidade de ingressar no serviço público? Então, fique atento aos principais editais de concurso publicados na semana entre os dias 31 de julho e 6 de agosto de 2023. Neste artigo, vamos te mostrar os principais concursos que estão com inscrições abertas ou que serão abertas em breve, com vagas para diversas áreas e níveis de escolaridade.

São mais de 5 mil vagas com remunerações que podem chegar a R$ 20 mil. Não perca essa chance e comece a se preparar hoje mesmo!

Tribunal de Contas do Distrito Federal

Primeiramente, o TCDF publicou o edital no dia 31 de julho, ofertando 23 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para o cargo de Auditor de Controle Externo. Portanto, para concorrer a esse cargo, é preciso ter nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 20.174,76.

As inscrições para o concurso TCDF serão abertas no dia 8 de agosto e vão até o dia 27 de setembro, no site da banca organizadora, a Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 140,00.

A prova objetiva será aplicada no dia 19 de dezembro e terá 150 questões. Haverá também uma prova discursiva, que consistirá em duas questões e um estudo de caso.

Universidade Federal de São João Del-Rei

A UFSJ divulgou o edital, oferecendo 22 vagas para cargos técnico-administrativos em educação.

As vagas são para os níveis médio/técnico e superior, nas áreas de administração, contabilidade, tecnologia da informação, saúde e outras. As remunerações variam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92.



Ademais, as inscrições para o concurso UFSJ serão abertas no dia 9 de agosto e vão até o dia 8 de setembro, no site da banca organizadora, a Fundação Cefetminas. A taxa de inscrição é de R$ 70,00 para os cargos de nível médio/técnico e R$ 120,00 para os cargos de nível superior.

A prova objetiva será aplicada no dia 24 de outubro e terá 50 questões.

Conselho Regional de Medicina do Tocantins

O CRM-TO lançou o edital no dia 3 de agosto, disponibilizando quatro vagas efetivas e cadastro reserva para os cargos de Assistente Administrativo (nível médio) e Analista Administrativo (nível superior).

As remunerações são de R$ 1.837,80 para Assistente Administrativo e R$ 6.246,10 para Analista Administrativo.

Ademais, as inscrições para o concurso CRM-TO abrirão no dia 9 de agosto e vão até o dia 8 de setembro. Deste modo, se inscreva no site da banca organizadora, o Instituto Quadrix. A taxa de inscrição é de R$ 50,00 para o cargo de Assistente Administrativo e R$ 60,00 para o cargo de Analista Administrativo.

A prova objetiva será no dia 17 de outubro e terá 120 questões.

Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe

A PGE-SE publicou o edital no dia 4 de agosto, destinando cinco vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para o cargo de Procurador do Estado.

Para concorrer a esse cargo, é preciso ter nível superior em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração inicial é de R$ 17.198,18.

Ademais, as inscrições para o concurso PGE-SE abrirão no dia 9 de agosto e vão até o dia 8 de setembro, no site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas (FCC). A taxa de inscrição é de R$ 280,00.

O concurso terá quatro etapas: prova objetiva, prova discursiva, prova oral e avaliação de títulos.

Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região

O CRP-03 divulgou o edital no dia 5 de agosto, ofertando 56 vagas imediatas e cadastro reserva para os cargos de Assistente Administrativo (nível médio) e Psicólogo Fiscal (nível superior).

As remunerações são de R$ 2.153,00 para Assistente Administrativo e R$ 5.215,00 para Psicólogo Fiscal.

As inscrições para o concurso CRP-03 abrirão no dia 9 de agosto e vão até o dia 8 de setembro. Portanto, se inscreva no site da banca organizadora, o Instituto Quadrix. A taxa de inscrição é de R$ 50,00 para o cargo de Assistente Administrativo e R$ 55,00 para o cargo de Psicólogo Fiscal.

A prova objetiva será no dia 17 de outubro e terá 120 questões.

Instituto de Previdência do Município de Teresina

Por fim, o IPMT publicou o edital no dia 6 de agosto, dispondo 13 vagas imediatas. Além disso, o cadastro reserva, para os cargos de Assistente Administrativo e Analista Previdenciário. As remunerações são de R$ 1.133,00 para Assistente Administrativo e R$ 4.068,00 para Analista Previdenciário.

As inscrições para o concurso IPMT abrirão no dia 9 de agosto e vão até o dia 8 de setembro. Dessa forma, se inscreva no site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas (FCC). A taxa de inscrição é de R$ 85,00 para o cargo de Assistente Administrativo e R$ 120,00 para o cargo de Analista Previdenciário.

A prova objetiva será no dia 24 de outubro e terá 60 questões.