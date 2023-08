confira os processos seletivos abertos para diversos cargos

UNIDADE com vagas para professores CIDADE com vagas para professores Nº EDITAL com vagas para professores COMPONENTE CURRICULAR com vagas para professores DT. FIM INSCRIÇÃO da seleção de professores Escola Técnica Estadual Vasco Antonio Venchiarutti Jundiaí 008/08/2023 6142 – Desenvolvimento de Sistemas II 16/08/23 Escola Técnica Estadual Vasco Antonio Venchiarutti Jundiaí 008/05/2023 5047 – Programação Web II 16/08/23 Escola Técnica Estadual Vasco Antonio Venchiarutti Jundiaí 008/07/2023 5044 – Programação de Aplicativos Mobile II 16/08/23 Escola Técnica Estadual Lauro Gomes São Bernardo do Campo 010/13/2023 3695 – Sistema de Informações Contábeis 08/08/23 Escola Técnica Estadual Lauro Gomes São Bernardo do Campo 010/14/2023 5177 – Administração de Recursos Humanos 08/08/23 Escola Técnica Estadual Lauro Gomes São Bernardo do Campo 010/15/2023 5496 – Procedimentos de Movimentação, Expedição e Distribuição de Materiais 08/08/23 Escola Técnica Estadual Lauro Gomes São Bernardo do Campo 010/16/2023 6006 – Geolocalização e Interpretação de Imagens de Satélites 08/08/23 Escola Técnica Estadual Lauro Gomes São Bernardo do Campo 010/17/2023 6007 – Práticas em Processos Geodinâmicos 08/08/23 Escola Técnica Estadual Lauro Gomes São Bernardo do Campo 010/18/2023 6009 – Dinâmicas Atmosféricas e Recursos Energéticos 08/08/23 Escola Técnica Estadual Lauro Gomes São Bernardo do Campo 010/20/2023 6008 – Segurança em Ambiente de Trabalho (para a Habilitação Meio Ambiente) 08/08/23 Escola Técnica Estadual Lauro Gomes São Bernardo do Campo 010/21/2023 106 – Avaliação de Riscos e Impacto Ambiental 08/08/23 Escola Técnica Estadual Lauro Gomes São Bernardo do Campo 010/22/2023 6010 – Manejo de Sistemas Florestais 08/08/23 Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas São Paulo 013/13/2023 649 – Matemática (Base Nacional Comum) 07/08/23 Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas São Paulo 013/14/2023 383 – Física (Base Nacional Comum) 07/08/23 Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas São Paulo 013/15/2023 583 – Língua Portuguesa e Literatura (Base Nacional Comum) 07/08/23 Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas São Paulo 013/16/2023 539 – Língua Estrangeira Moderna – Inglês (BNC/ BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 07/08/23 Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas São Paulo 013/17/2023 2224 – Língua Estrangeira Moderna – Espanhol (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 07/08/23 Escola Técnica Estadual Amim Jundi Osvaldo Cruz 027/13/2023 343 – Espanhol Instrumental 15/08/23 Escola Técnica Estadual Professor Armando Bayeux Silva Rio Claro 036/34/2023 540 – Inglês Instrumental 07/08/23 Escola Técnica Estadual Professor Armando Bayeux Silva Rio Claro 036/37/2023 5040 – Design Digital 07/08/23 Escola Técnica Estadual Bento Quirino Campinas 043/34/2023 5043 – Programação de Aplicativos Mobile I 15/08/23 Escola Técnica Estadual Bento Quirino Campinas 043/35/2023 5048 – Programação Web III 15/08/23 Escola Técnica Estadual Bento Quirino – vagas para professores Campinas 043/36/2023 5040 – Design Digital 15/08/23 Escola Técnica Estadual Bento Quirino Campinas 043/37/2023 5049 – Qualidade e Teste de Software 15/08/23 Escola Técnica Estadual Carlos de Campos São Paulo 045/12/2023 2686 – Enfermagem em Urgência e Emergência 07/08/23 Escola Técnica Estadual Carlos de Campos São Paulo 045/13/2023 4181 – Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica II 07/08/23 Escola Técnica Estadual Carlos de Campos São Paulo 045/14/2023 2670 – Semiotécnica em Enfermagem 07/08/23 Escola Técnica Estadual Doutor Dario Pacheco Pedroso Taquarivaí 049/08/2023 85 – Arte(s) (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 10/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Carmelina Barbosa Dracena 052/10/2023 2676 – Procedimentos de Enfermagem 14/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Carmelina Barbosa Dracena 052/11/2023 47 – Análise Química Instrumental 14/08/23 Escola Técnica Estadual Elias Nechar Catanduva 054/09/2023 5376 – Usabilidade e Design de Interação 07/08/23 Escola Técnica Estadual Elias Nechar – vagas para professores Catanduva 054/10/2023 5260 – Gestão de Conteúdo Web II 07/08/23 Escola Técnica Estadual Elias Nechar Catanduva 054/11/2023 5380 – Sistemas Web II 07/08/23 Escola Técnica Estadual Elias Nechar Catanduva 054/12/2023 5849 – Gestão Industrial (para a Habilitação Mecânica) 07/08/23 Escola Técnica Estadual Elias Nechar Catanduva 054/13/2023 5851 – Tecnologia em Manutenção e Soldagem 07/08/23 Escola Técnica Estadual Elias Nechar Catanduva 054/14/2023 935 – Química (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 07/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Helcy Moreira Martins Aguiar Cafelândia 062/14/2023 2224 – Língua Estrangeira Moderna – Espanhol (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 09/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Helcy Moreira Martins Aguiar Cafelândia 062/15/2023 405 – Geografia (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 09/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Helcy Moreira Martins Aguiar Cafelândia 062/21/2023 1177 – Sistemas de Utilidades e Energia 16/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Helcy Moreira Martins Aguiar Cafelândia 062/19/2023 3894 – Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Comunicação Profissional (Base Nacional Comum/ ETIM / MTec) 11/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Helcy Moreira Martins Aguiar Cafelândia 062/20/2023 540 – Inglês Instrumental 11/08/23 Escola Técnica Estadual Doutor José Luiz Viana Coutinho Jales 073/24/2023 6423 – Fundamentos de Tecnologia de Alimentos 10/08/23 Escola Técnica Estadual Doutor Júlio Cardoso – vagas para professores Franca 078/16/2023 2676 – Procedimentos de Enfermagem 11/08/23 Escola Técnica Estadual Doutor Júlio Cardoso Franca 078/17/2023 5466 – Máquinas com Controle Numérico 11/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros Iguape 089/28/2023 5509 – Teoria e Técnica Profissional do Guia de Turismo Regional (para a Habilitação Guia de Turismo) 16/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros Iguape 089/29/2023 298 – Educação Física (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 16/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros Iguape 089/12/2023 113 – Biologia (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 16/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros – vagas para professores Iguape 089/13/2023 649 – Matemática (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 16/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros Iguape 089/14/2023 7105 – Língua Portuguesa (BNCC/ ETIM / MTec / AMS / EM com Ênfases) 16/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros Iguape 089/15/2023 935 – Química (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 16/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros Iguape 089/16/2023 405 – Geografia (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 16/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros Iguape 089/17/2023 508 – História (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 16/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros Iguape 089/18/2023 547 – Instalação e Manutenção de Computadores 16/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros Iguape 089/19/2023 5102 – Modelagem de Banco de Dados 16/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros Iguape 089/20/2023 5098 – Desenvolvimento de Sistemas Embarcados 16/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros Iguape 089/21/2023 5801 – Operação e Configuração de Aplicativos 16/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros Iguape 089/22/2023 5034 – Banco de Dados I 16/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros Iguape 089/23/2023 5046 – Programação Web I 16/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros – vagas para professores Iguape 089/10/2023 405 – Geografia (BNC/ BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 08/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros Iguape 089/26/2023 5505 – Turismo e Hospitalidade 16/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros Iguape 089/27/2023 5512 – Roteirização Turística 16/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros Iguape 089/24/2023 5040 – Design Digital 16/08/23 Escola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros Iguape 089/25/2023 5228 – Técnicas de Programação e Algoritmos 16/08/23 Escola Técnica Estadual Paulo Guerreiro Franco Vera Cruz 092/06/2023 298 – Educação Física (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 07/08/23 Escola Técnica Estadual Pedro D Arcádia Neto Assis 095/20/2023 2690 – Assistência de Enfermagem em UTI e Unidades Especializadas 08/08/23 Escola Técnica Estadual Professor Milton Gazzetti Presidente Venceslau 099/16/2023 539 – Língua Estrangeira Moderna – Inglês (Base Nacional Comum/ ETIM) 16/08/23 Escola Técnica Estadual Coronel Raphael Brandão Barretos 108/15/2023 5421 – Planejamento e Organização de Rotinas de Departamento Pessoal 14/08/23 Escola Técnica Estadual Coronel Raphael Brandão Barretos 108/16/2023 5417 – Planejamento e Organização de Rotinas Administrativas 14/08/23 Escola Técnica Estadual Dona Escolástica Rosa Santos 122/19/2023 2937 – Segurança do Trabalho Portuário 16/08/23 Escola Técnica Estadual Doutor Celso Charuri Capão Bonito 124/05/2023 298 – Educação Física (Base Nacional Comum) 17/08/23 Escola Técnica Estadual Doutor Celso Charuri Capão Bonito 124/06/2023 649 – Matemática (Base Nacional Comum) 17/08/23 Escola Técnica Estadual Doutor Celso Charuri Capão Bonito 124/07/2023 405 – Geografia (Base Nacional Comum) 17/08/23 Escola Técnica Estadual Doutor Celso Charuri Capão Bonito 124/08/2023 508 – História (Base Nacional Comum) 18/08/23 Escola Técnica Estadual Doutor Celso Charuri Capão Bonito 124/09/2023 935 – Química (Base Nacional Comum) 18/08/23 Escola Técnica Estadual de Mauá Mauá 128/09/2023 4218 – Gestão de Sistemas Operacionais II 15/08/23 Escola Técnica Estadual de Mauá Mauá 128/10/2023 3246 – Aplicativos Informatizados (para a Habilitação Administração) 15/08/23 Escola Técnica Estadual Tenente Aviador Gustavo Klug Pirassununga 139/15/2023 344 – Espanhol Instrumental I 07/08/23 Escola Técnica Estadual de Carapicuíba Carapicuíba 144/29/2023 405 – Geografia (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 11/08/23 Escola Técnica Estadual de Carapicuíba Carapicuíba 144/16/2023 7106 – Língua Inglesa (BNCC/ ETIM / MTec / AMS / EM com Ênfases) 17/08/23 Escola Técnica Estadual de Carapicuíba Carapicuíba 144/26/2023 3456 – Empreendedorismo, Inovação e Economia Criativa 15/08/23 Escola Técnica Estadual de Praia Grande Praia Grande 153/22/2023 540 – Inglês Instrumental 10/08/23 Escola Técnica Estadual de Praia Grande Praia Grande 153/24/2023 540 – Inglês Instrumental 10/08/23 Escola Técnica Estadual de Praia Grande Praia Grande 153/25/2023 5420 – Estudos de Economia e Mercado 10/08/23 Escola Técnica Estadual de Praia Grande Praia Grande 153/26/2023 5424 – Desenvolvimento de Modelos de Negócios 10/08/23 Escola Técnica Estadual de Praia Grande Praia Grande 153/27/2023 5037 – Desenvolvimento de Sistemas 10/08/23 Escola Técnica Estadual de Praia Grande Praia Grande 153/28/2023 2754 – Farmacologia I 10/08/23 Escola Técnica Estadual de Praia Grande Praia Grande 153/29/2023 2757 – Saúde Coletiva 10/08/23 Escola Técnica Estadual de Praia Grande Praia Grande 153/30/2023 540 – Inglês Instrumental 10/08/23 Escola Técnica Estadual de Praia Grande Praia Grande 153/31/2023 7013 – Fundamentos da Informática e Aplicativos 10/08/23 Escola Técnica Estadual de Itanhaém Itanhaém 158/17/2023 5042 – Internet e Protocolos 08/08/23 Escola Técnica Estadual de Itanhaém Itanhaém 158/18/2023 5051 – Sistemas Embarcados 08/08/23 Escola Técnica Estadual de Itanhaém Itanhaém 158/19/2023 716 – Operação de Software Aplicativo 08/08/23 Escola Técnica Estadual de Itanhaém Itanhaém 158/20/2023 2759 – Gestão Farmacêutica 08/08/23 Escola Técnica Estadual de Itanhaém Itanhaém 158/21/2023 2758 – Assistência Farmacêutica 08/08/23 Escola Técnica Estadual de Itanhaém Itanhaém 158/22/2023 6293 – Instrumentalização de Operações Farmacêuticas 08/08/23 Escola Técnica Estadual Professor Mário Antonio Verza Palmital 164/07/2023 2678 – Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Material 10/08/23 Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira Diadema 166/07/2023 343 – Espanhol Instrumental 09/08/23 Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira Diadema 166/10/2023 2516 – Contabilidade Bancária 09/08/23 Escola Técnica Estadual de Cubatão Cubatão 181/08/2023 649 – Matemática (Base Nacional Comum) 09/08/23 Escola Técnica Estadual de São Sebastião São Sebastião 188/36/2023 5716 – Planejamento Tributário e Fiscal 12/08/23 Escola Técnica Estadual de São Sebastião São Sebastião 188/37/2023 3695 – Sistema(s) de Informações Contábeis 12/08/23 Escola Técnica Estadual de São Sebastião São Sebastião 188/38/2023 5424 – Desenvolvimento de Modelos de Negócios 12/08/23 Escola Técnica Estadual de São Sebastião São Sebastião 188/39/2023 459 – Gestão de Produção e Materiais 12/08/23 Escola Técnica Estadual Deputado Ary de Camargo Pedroso Piracicaba 193/11/2023 5504 – Processos de Organização da Logística Reversa 15/08/23 Escola Técnica Estadual Deputado Ary de Camargo Pedroso Piracicaba 193/12/2023 1623 – Planejamento, Programação e Controle da Produção 15/08/23 Escola Técnica Estadual Deputado Ary de Camargo Pedroso Piracicaba 193/13/2023 5617 – Planejamento do Processo de Suprimentos 15/08/23 Escola Técnica Estadual Deputado Ary de Camargo Pedroso Piracicaba 193/14/2023 5417 – Planejamento e Organização de Rotinas Administrativas 15/08/23 Escola Técnica Estadual Deputado Ary de Camargo Pedroso Piracicaba 193/15/2023 5424 – Desenvolvimento de Modelos de Negócios 15/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Ilza Nascimento Pintus São José dos Campos 195/26/2023 5378 – Desenvolvimento para Dispositivos Móveis II 07/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Ilza Nascimento Pintus São José dos Campos 195/28/2023 5378 – Desenvolvimento para Dispositivos Móveis II 11/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Ilza Nascimento Pintus São José dos Campos 195/27/2023 5044 – Programação de Aplicativos Mobile II 10/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Ilza Nascimento Pintus São José dos Campos 195/31/2023 5263 – Interfaces Web II 11/08/23 Escola Técnica Estadual de Monte Mor Monte Mor 198/26/2023 383 – Física (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 16/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Marines Teodoro de Freitas Almeida Novo Horizonte 212/18/2023 5429 – Estudos da Administração Pública 18/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Marines Teodoro de Freitas Almeida Novo Horizonte 212/17/2023 935 – Química (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 09/08/23 Escola Técnica Estadual Professor José Carlos Seno Junior Olímpia 232/04/2023 5424 – Desenvolvimento de Modelos de Negócios 11/08/23 Escola Técnica Estadual Mandaqui São Paulo 247/02/2023 2690 – Assistência de Enfermagem em UTI e Unidades Especializadas 16/08/23 Escola Técnica Estadual Mandaqui São Paulo 247/03/2023 1284 – Planejamento Alimentar 16/08/23 Escola Técnica Estadual Mandaqui São Paulo 247/04/2023 1282 – Diagnóstico da Alimentação Humana 16/08/23 Escola Técnica Estadual Mandaqui São Paulo 247/05/2023 3261 – Educação Nutricional em Saúde Pública 16/08/23 Escola Técnica Estadual Mandaqui São Paulo 247/06/2023 1510 – Gestão de Serviços Especiais em(de) Alimentação e Nutrição 16/08/23 Escola Técnica Estadual Mandaqui São Paulo 247/07/2023 5241 – Estudos de Solos e Fundações 16/08/23 Escola Técnica Estadual Mandaqui São Paulo 247/08/2023 5243 – Técnicas e Práticas Construtivas de Infraestrutura, Superestrutura e Vedação 16/08/23 Escola Técnica Estadual Mandaqui São Paulo 247/09/2023 5701 – Técnicas e Práticas Construtivas I 16/08/23 Escola Técnica Estadual Mandaqui São Paulo 247/10/2023 2584 – Tecnologia dos Materiais de Construção Civil I 16/08/23 Escola Técnica Estadual Mandaqui São Paulo 247/11/2023 5707 – Elaboração e Desenvolvimento de Projetos Técnicos I 16/08/23 Escola Técnica Estadual Mandaqui São Paulo 247/12/2023 2586 – Topografia Aplicada à Construção Civil 16/08/23 Escola Técnica Estadual Mandaqui São Paulo 247/13/2023 364 – Ética e Cidadania Organizacional 16/08/23 Escola Técnica Estadual Mandaqui São Paulo 247/14/2023 5712 – Tecnologia dos Materiais de Construção Civil III 16/08/23 Escola Técnica Estadual Mandaqui São Paulo 247/15/2023 5710 – Instalações Prediais – Elétricas e Especiais II 16/08/23 Escola Técnica Estadual Mandaqui São Paulo 247/16/2023 113 – Biologia (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 16/08/23 Escola Técnica Estadual Mandaqui São Paulo 247/17/2023 597 – Linguagem, Trabalho e Tecnologia 16/08/23 Escola Técnica Estadual Mandaqui São Paulo 247/18/2023 597 – Linguagem, Trabalho e Tecnologia 16/08/23 Escola Técnica Estadual Alcides Cestari Monte Alto 255/24/2023 298 – Educação Física (Base Nacional Comum) 07/08/23 Escola Técnica Estadual de Mairiporã Mairiporã 271/11/2023 383 – Física (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 08/08/23 Escola Técnica Estadual de Mairiporã Mairiporã 271/12/2023 113 – Biologia (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 08/08/23 Escola Técnica Estadual de Mairiporã Mairiporã 271/13/2023 508 – História (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 08/08/23 Escola Técnica Estadual de Mairiporã Mairiporã 271/14/2023 405 – Geografia (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 08/08/23 Escola Técnica Estadual de Mairiporã Mairiporã 271/15/2023 1990 – Filosofia (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 08/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Luzia Maria Machado Arujá 274/17/2023 298 – Educação Física (BNC/ BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 14/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Luzia Maria Machado Arujá 274/18/2023 68 – Aplicativos Informatizados 14/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Luzia Maria Machado Arujá 274/19/2023 3893 – Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional (Base Nacional Comum/ ETIM / MTec) 14/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Luzia Maria Machado Arujá 274/20/2023 5417 – Planejamento e Organização de Rotinas Administrativas 14/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Luzia Maria Machado Arujá 274/21/2023 5179 – Administração da Produção e Serviços 14/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Luzia Maria Machado Arujá 274/22/2023 5428 – Tecnologia da Informação Aplicada a Administração 14/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Luzia Maria Machado Arujá 274/23/2023 5686 – Procedimentos de Gestão da Qualidade Total 14/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Luzia Maria Machado Arujá 274/24/2023 5496 – Procedimentos de Movimentação, Expedição e Distribuição de Materiais 14/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Luzia Maria Machado Arujá 274/25/2023 5497 – Estudos da Cadeia de Abastecimento 14/08/23 Escola Técnica Estadual Professora Luzia Maria Machado Arujá 274/26/2023 6563 – Gestão de Desempenho 14/08/23 Escola Técnica Estadual Santa Fé do Sul Santa Fé do Sul 277/17/2023 5645 – Protocolos de Comunicação II 07/08/23 Escola Técnica Estadual Santa Fé do Sul Santa Fé do Sul 277/02/2023 508 – História (BNC/ BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) 08/08/23 Escola Técnica Estadual Santa Fé do Sul Santa Fé do Sul 277/07/2023 84 – Arte Digital 18/08/23 Escola Técnica Estadual de Caieiras Caieiras 279/06/2023 298 – Educação Física (Base Nacional Comum/ ETIM / MTec) 15/08/23 Escola Técnica Estadual de Itapevi Itapevi 300/08/2023 3894 – Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Comunicação Profissional (Base Nacional Comum/ ETIM / MTec) 09/08/23





Fonte: Notícias Concursos