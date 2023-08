Confira os salários dos aprovados no concurso IBGE

O concurso IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vai acontecer em breve. O que muito se especula é sobre os valores salariais pagos aos aprovados.

O certame para efetivos não acontece há 8 anos. A lista foi disponibilizada no dia 18 de julho pela ministra da Gestão, Esther Dweck. A declaração oficial saiu no Diário Oficial no dia posterior, 19.

Vagas para médio concurso IBGE

Sabe-se que o concurso IBGE vai ofertar 595 vagas de nível superior e 300 vagas para o nível médio. Os cargos efetivos do IBGE e incluso nesta oportunidade são:

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas; (275 vagas)

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas; (312 vagas)

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas; (8 vagas)

Técnico em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas. (300 vagas).

Vale a pena lembrar que foram autorizadas 2.480 vagas para concursos federais de 20 órgãos e Ministérios. Anteriormente, foram autorizadas 6.909 vagas contemplando 40 órgãos entre novos concursos e provimentos de concursos já feitos.

Salário concurso IBGE

A remuneração varia a depender da escolaridade. Confira:

Nível médio (ensino médio)



Você também pode gostar:

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas: 300 vagas. O salário inicial é de R$ 4.008,22 atualmente.

Nível superior

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: 312 vagas com salário inicial de R$ 9.252,43;

em Informações Geográficas e Estatísticas: 312 vagas com salário inicial de R$ 9.252,43; Analista em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatística: 275 vagas com salário de R$ 9.252,43;

em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatística: 275 vagas com salário de R$ 9.252,43; Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas: 8 vagas de R$ 10.234,07.

Vale lembrar que os servidores ainda contarão com adicionais de titulação ou auxílio-alimentação de R$ 658,00, auxílio-saúde de R$ 321,00. Outros benefícios serão ofertados.

Linha do tempo dos concursos federais autorizados

No mês de julho, 2.160 vagas foram autorizadas. O aval foi para 14 editais. Sobre impacto orçamentário, o valor é de R$ 546 milhões. Por sua vez, no mês de junho foram outras 4.436 novas vagas, com um impacto de R$ 735 milhões no Orçamento.

Levando em conta as oportunidades abertas desde janeiro, são mais de 8 mil vagas efetivas.

No mês de abril, por exemplo, foram 1.414 vagas divididas entre a Funai, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia, ambos configurando o primeiro pacote de certames federais autorizados.

Pacotes liberados concursos federais

Confira vagas liberadas:

Primeiro pacote de autorizações: 1.414 vagas

Ministério da Ciência e Tecnologia: 814 vagas;

Funai: 502 vagas;

Ministério do Meio Ambiente: 98 vagas

Segundo pacote de autorizações: 4.436 vagas

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 80 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento adicional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

Terceiro pacote de autorizações: 2.480 vagas