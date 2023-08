confira qual a média salarial de civis e militares no Brasil

O concurso policial é uma das áreas mais escolhidas pelos concurseiros. Além disso, muitas pessoas querem saber quais são os valores pagos aos servidores.

Antes de mais nada, é importante saber que as remunerações variam muito de estado para estado. Entre a categoria civil e militar também há variação.

Média salarial de concurso policial

Segundo levantamentos, os policiais militares do Distrito Federal possuem o maior salário médio líquido do país, com R$ 9.743,00. Já o estado do Amazonas é a unidade da federação com a maior remuneração média líquida para a polícia civil, com R$ 16.140,00.

Já os piores salários são os do Acre e Piauí. Sendo a média de policiais militares no Piauí é de R$ 3.251,00, enquanto que a remuneração líquida média de um policial civil no Acre é de R$ 5.602,00.

A média salarial dos policiais civis no Brasil é de R$ 8.369,00, já para policiais militares são de R$ 5.748,00.

Lista concurso policial

Confira lista de salariais de acordo com estado:

Alagoas Polícia Militar: R$ 5.516,00 Polícia Civil: R$ 7.918,00

Amapá Polícia Militar: R$ R$ 7.022,00 Polícia Civil: R$ 6.649,00

Ceará Polícia Militar: R$ 3.873,00 Polícia Civil: R$ 6.061,00

Espírito Santo Polícia Militar: R$ 6.672,00 Polícia Civil: R$ 9.652,00

Goiás Polícia Militar: R$ 7.259,00 Polícia Civil: R$ 8.913,00

Maranhão Polícia Militar: R$ 6.108,00 Polícia Civil: R$ 9.917,00

Mato Grosso Polícia Militar: R$ 8.780,00 Polícia Civil: R$ 11.358,00

Mato Grosso do Sul Polícia Militar: R$ 7.339,00 Polícia Civil: R$ 8.736,00

Minas Gerais Polícia Militar: R$ 6.950,00 Polícia Civil: R$ 7.545,00

Pará Polícia Militar: R$ 3.950,00 Polícia Civil: R$ 8.944,00

Paraná Polícia Militar: R$ 5.805,00 Polícia Civil: R$ 7.487,00

Pernambuco Polícia Militar: R$ 5.120,00 Polícia Civil: R$ 7.626,00

Piauí Polícia Militar: R$ 3.251,00 Polícia Civil: R$ 7.395,00

Rio Grande do Norte Polícia Militar: R$ 4.369,00 Polícia Civil: R$ 8.062,00

Rio Grande do Sul Polícia Militar: R$ 6.162,00 Polícia Civil: R$ 9.463,00

Rondônia Polícia Militar: R$ 4.008,00 Polícia Civil: R$ 6.334,00

Roraima Polícia Militar: R$ 7.747,00 Polícia Civil: R$ 9.456,00

São Paulo Polícia Militar: R$ 4.915,00 Polícia Civil: R$ 7.297,00

Sergipe Polícia Militar: R$ 4.826,00 Polícia Civil: R$ 8.818,00

Tocantins Polícia Militar: R$ 6.398,00 Polícia Civil: R$ 7.409,00.



Levando em conta os reajustes, o estado que teve maior acréscimo foi no Acre, em torno de 20,32%, já em São Paulo foi 20,20%.



Concurso policial aberto e previsto

Quem quer seguir a carreira, é importante se atentar aos editais abertos e previstos. Um edital previsto é o do concurso da Polícia Civil de São Paulo. O certame será organizado pela banca Vunes. O certame ofertará 3.700 vagas para Delegados, Médico Legista, Perito Criminal, Investigador e Escrivão! O salário inicial do aprovado será de até R$ 12,9 mil.

Sobre o concurso militar de Pernambuco, o edital foi autorizado para o provimento de 2.700 vagas (2.400 Praças e 300 oportunidades de Oficiais).

Para ingressar na carreira é necessário possuir idade máxima de 30 anos para Praças e Oficiais. A expectativa é de edital ainda em 2023.

Edital aberto

O concurso PM PB ( Polícia Militar da Paraíba) anuncia que saiu o edital com 1.100 vagas, sendo 900 para a Polícia Militar e 200 para os Bombeiros.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 01 e 30 de gosto de 2023, através do portal da banca organizadora, IBFC, ao custo de R$120,00.

Vagas para concurso PM PB

As oportunidades para soldado da PM PB são de acordo com esta tabela:

a) durante o Curso de Formação de Soldados (PM/1): Bolsa equivalente a um salário mínimo vigente, acrescida de auxílio alimentação.

durante o Curso de Formação de Soldados (PM/1): Bolsa equivalente a um salário mínimo vigente, acrescida de auxílio alimentação. b) após conclusão com aproveitamento do Curso de Formação de Soldados (PM/2): R$ 4.206,87 (podendo ainda receber adicional por Plantão Extra Remunerado até o valor de R$ 2.304,00), além de gratificações específicas decorrentes do exercício de suas funções.

Os requisitos para participar da seleção é:

ensino médio completo ou equivalente comprovado através de Certificado de conclusão do Nível Médio;

ter altura mínima de 1,60 m, se do sexo masculino, e de 1,55 m, se do sexo feminino;

completar, no ano da matrícula no curso de formação, no mínimo 18 anos e no máximo 32 anos de idade.

Como serão as provas do concurso PM PB?

A prova objetiva está marcada para 29 de outubro. O concurso vai acontecer seguindo estas fases:

Exame Intelectual (Provas Objetiva e Discursiva) , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Exame Psicológico , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exame de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório.

A aplicação das provas será nas seguintes cidades:

João Pessoa/região metropolitana, Campina Grande, Patos, Cajazeiras e Guarabira, Estado da Paraíba.

Fase objetiva concurso PM PB

O concurso contará com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa – 15 questões (peso 1)

Raciocínio Lógico – 10 questões (peso 1)

Geografia e História da Paraíba – 10 questões (peso 0,5)

Língua Estrangeira: Inglês ou Espanhol – 10 questões (peso 0,5)

Noções de Informática – 10 questões (peso 0,5)

Noções de Direito e Sociologia – 25 questões (peso 2)

Fase discursiva

A Prova Discursiva terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 a 10 pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 5 pontos.

De acordo com o edital, somente serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos aprovados na Prova Objetiva e que estejam classificados dentro do limite de 4 vezes o número de vagas do concurso PM PB.