Confira quem recebe a partir desta sexta (18)

O Auxílio Gás é um benefício do governo federal que visa auxiliar as famílias de baixa renda na compra de botijões de gás de cozinha. Neste mês de agosto, o valor do Auxílio Gás é de R$ 108,00, definido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Neste artigo, vamos explorar quem tem direito a receber o Auxílio Gás e como consultar o valor.

Quem tem direito ao Auxílio Gás?

Para ter acesso ao Auxílio Gás Nacional, é necessário cumprir alguns requisitos:

Estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico): O CadÚnico é um cadastro que reúne informações sobre as famílias de baixa renda. Para se inscrever, você pode conferir o site oficial e seguir o passo a passo de inscrição. Ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa: O limite de renda estabelecido para ter direito ao Auxílio Gás é de até R$ 660,00 por pessoa na família.

Além disso, é importante ressaltar que pessoas que participam de outros programas sociais, como o Bolsa Família, também podem receber o Auxílio Gás. Os benefícios assistenciais não são considerados na contagem da renda. O benefício também contempla famílias que tenham algum membro beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

No entanto, cumprir todos os requisitos não garante automaticamente a inclusão no programa. O governo federal realiza inclusões mensais no Vale Gás de acordo com o orçamento disponível.

Pagamento do benefício

O pagamento do Auxílio Gás é realizado a cada dois meses. Para consultar o valor e verificar se você recebeu o benefício, existem três opções:

Aplicativo Bolsa Família: O aplicativo está disponível para dispositivos Android e iOS. Você pode baixá-lo na Play Store ou na App Store. Aplicativo Caixa Tem: O aplicativo Caixa Tem também está disponível para dispositivos Android e iOS. Você pode encontrá-lo na Play Store ou na App Store. Atendimento Caixa: Caso prefira, você pode entrar em contato com a Caixa pelo telefone 111 e obter informações sobre o pagamento do Auxílio Gás.

O depósito do benefício é realizado em uma conta Poupança Social Digital, conta Poupança Caixa Fácil ou através de Plataforma Social. O saque pode ser feito utilizando o cartão social.



Calendário de pagamento do Auxílio Gás em agosto

O pagamento do Auxílio Gás em agosto segue um cronograma de acordo com o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário titular. Confira as datas de pagamento:

Último dígito do NIS Data do Pagamento 1 18 de agosto 2 21 de agosto 3 22 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 28 de agosto 8 29 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto

Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Agora que você já sabe quem tem direito ao Auxílio Gás e como consultar o valor, aproveite esse benefício para garantir o acesso ao gás de cozinha. Lembre-se de acompanhar o calendário de pagamento e utilizar os aplicativos disponíveis para verificar o recebimento do benefício. O Auxílio Gás é uma importante ajuda para as famílias de baixa renda, proporcionando mais segurança e qualidade de vida.