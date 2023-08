Confira quem tem direito ao adicional de R$300 em agosto

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) anunciou o pagamento de um benefício adicional de R$300 para algumas famílias cadastradas no programa Bolsa Família. Esse valor extra é resultado da soma de duas parcelas, no valor de R$150 cada, do Benefício Primeira Infância. O benefício é destinado a famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos completos em seu núcleo familiar.

Benefício Primeira Infância

O Benefício Primeira Infância foi implementado em março deste ano e tem como objetivo auxiliar famílias com crianças pequenas. Diferentemente de outros benefícios do Bolsa Família, o Benefício Primeira Infância não possui um número limite de crianças por família que podem ser contempladas. Isso significa que uma família com duas crianças de até seis anos pode receber um total de R$300, equivalente à soma das duas parcelas de R$150 cada.

Esse valor adicional será somado à parcela regular do Bolsa Família, proporcionando um repasse ainda maior aos beneficiários. É importante ressaltar que, desde junho, a parcela regular do Bolsa Família passou por mudanças e agora é calculada de forma proporcional ao número de pessoas que compõem o núcleo familiar. Essa medida visa garantir uma distribuição mais justa dos recursos para as famílias cadastradas.

Parcela regular do Bolsa Família em Agosto

Desde junho, a forma de cálculo da parcela regular do Bolsa Família foi alterada. Agora, o valor do benefício é equivalente a R$142 por pessoa que reside na mesma casa e compartilha a mesma fonte de renda. No entanto, é importante destacar que nenhuma família receberá menos do que R$600 como parcela regular. Esse valor mínimo tem como objetivo proteger as famílias com menor número de integrantes.

A seguir, apresentamos a tabela com os valores da parcela regular de acordo com o número de pessoas que compõem a família:

Número de Pessoas na Família Valor da Parcela Regular 4 ou menos pessoas R$ 600 5 pessoas R$ 710 6 pessoas R$ 852 7 pessoas R$ 994 8 pessoas R$ 1.136 9 pessoas R$ 1.278 10 pessoas R$ 1.420

É importante ressaltar que esses valores são referentes à parcela regular do Bolsa Família e não incluem o benefício adicional do Primeira Infância nem o Benefício Variável Familiar, que também foi aprovado pelo Governo Federal.

Benefício variável familiar



Além do Benefício Primeira Infância, o Governo Federal também aprovou o Benefício Variável Familiar. Esse adicional é destinado a famílias que possuem crianças e adolescentes de 7 a 18 anos completos, gestantes e mulheres que estão amamentando crianças de até 7 meses. Assim como o Benefício Primeira Infância, o Benefício Variável Familiar também é ilimitado, ou seja, pode ser pago a todos os membros da família que se enquadrem nos critérios estabelecidos.

É importante ressaltar que os dois adicionais são cumulativos. Isso significa que uma família pode receber tanto o Benefício Primeira Infância quanto o Benefício Variável Familiar ao mesmo tempo, desde que tenha membros aptos a receber esses benefícios adicionais. Os valores desses benefícios serão somados e acrescidos à parcela regular do Bolsa Família, garantindo um repasse ainda maior para os beneficiários.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em Agosto

O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de agosto será realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF). O calendário de pagamento segue um cronograma escalonado, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. Confira abaixo o calendário completo:

NIS final Data de pagamento 1 18 de agosto 2 21 de agosto 3 22 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 28 de agosto 8 29 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto

É importante que os beneficiários fiquem atentos às datas de pagamento para evitar transtornos. O Bolsa Família é um programa de extrema importância para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo o acesso a recursos que contribuem para o seu bem-estar e desenvolvimento.

Para mais informações sobre o programa Bolsa Família e os benefícios adicionais, acesse o site oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.