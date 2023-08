Confira todas as previsões de concursos Tribunais de Justiça

Você está interessado em ingressar na carreira do Poder Judiciário? Então, você precisa ficar por dentro das previsões de concursos Tribunais de Justiça para 2023.

Neste artigo, vamos apresentar as principais informações sobre os concursos Tribunais de Justiça que estão abertos, previstos ou anunciados para 2023. Portanto, acompanhe!

Concursos Tribunais de Justiça abertos

Atualmente, há dois concursos Tribunais de Justiça com editais publicados e inscrições abertas ou encerradas:

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ SP)

A publicação do edital ocorreu em junho de 2023 e oferta 88 vagas para o cargo de Oficial de Justiça, que exige nível superior em qualquer área. Desse modo, o salário inicial é de R$ 8.804,85. Aliás, as inscrições foram encerradas em agosto e as provas estão previstas para outubro de 2023. Por fim, a banca organizadora é a VUNESP.

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ SE)

O edital foi publicado em julho de 2023 e oferta 61 vagas imediatas mais cadastro reserva para os cargos de técnico e analista judiciário em diversas especialidades. Enquanto, os salários iniciais variam de R$ 3.401,53 a R$ 5.913,49. Por fim, as inscrições estão abertas até setembro e as provas estão previstas para novembro de 2023 e a banca organizadora é o Cebraspe.

Concursos Tribunais de Justiça com banca definida



Há também dois concursos Tribunais de Justiça que já definiram a banca organizadora e podem publicar o edital a qualquer momento:

Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJ AP)

A autorização do concurso aconteceu em maio de 2023 e deve ofertar 225 vagas para os cargos de técnico e analista judiciário em diversas especialidades. Desse modo, os salários iniciais variam de R$ 6.009,16 a R$ 11.395,01. A banca organizadora escolhida foi o Cebraspe.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ MG)

O concurso foi autorizado em junho de 2023 e deve ofertar 82 vagas para o cargo de juiz substituto, que exige nível superior em Direito e três anos de atividade jurídica. O salário inicial é de R$ 30.404,42. Por fim, a banca organizadora escolhida foi a FGV.

Concursos Tribunais de Justiça com comissão formada

Outros dois concursos Tribunais de Justiça estão com a comissão formada. Enquanto, devem iniciar o processo de escolha da banca organizadora em breve:

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ RS)

O concurso foi autorizado em julho de 2023 e deve ofertar 24 vagas para o cargo de juiz substituto, que exige nível superior em Direito e três anos de atividade jurídica. Enquanto, o salário inicial é de R$ 25.851,96. A comissão foi formada em agosto.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ BA)

O concurso foi autorizado em agosto de 2023 e deve ofertar vagas para os cargos de técnico e analista judiciário em diversas especialidades. Os salários iniciais variam de R$ 3.091,21 a R$ 5.117,24. Por fim, a formação da comissão ocorreu em setembro.

Concursos Tribunais de Justiça anunciados

Além dos concursos Tribunais de Justiça que já estão em andamento, há também aqueles que foram anunciados por autoridades ou representantes dos órgãos e que devem receber a autorização em breve. São eles:

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ PR)

O concurso foi anunciado pelo presidente do órgão em julho de 2023. Em seguida, deve ofertar 114 vagas para o cargo de juiz substituto, que exige nível superior em Direito e três anos de atividade jurídica. Assim, o salário inicial é de R$ 28.884,20.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ RJ)

O concurso foi anunciado pelo corregedor-geral do órgão em agosto de 2023 e deve ofertar vagas para os cargos de técnico e analista judiciário em diversas especialidades. Desse modo, os salários iniciais variam de R$ 4.343,13 a R$ 9.560,88.

Concursos Tribunais de Justiça previstos

Por fim, há também os concursos Tribunais de Justiça que estão previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 ou que têm vagas autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). São eles:

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ AM);

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ CE);

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJ MT);

Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ PA);

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJ PB);

Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ PI);

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJ RN);

Tribunal de Justiça do Estado da Santa Catarina (TJ SC).

Todos estes concursos já estão previstos na LOA 2023, e devem ofertar vagas para os cargos de técnico e analista judiciário em diversas especialidades. Aliás, os salários iniciais variam de R$ 3.856,79 a R$ 6.639,06. Então, fique atento e não perca a oportunidade de trabalhar no TJ.