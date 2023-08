O cenário financeiro está sempre em movimento, e investidores precisam estar atentos às oportunidades que surgem. Uma área de interesse particular é a renda fixa, que agora volta a oferecer juros reais atrativos. Entenda a situação atual dos títulos públicos no Tesouro Direto e discutimos se este é o momento certo para investir.

Confira uma análise atual das taxas de rendimento dos títulos públicos no Tesouro Direto

Nesta sexta-feira, 25 de agosto, as taxas dos títulos públicos oferecidos no Tesouro Direto continuam em alta. Contudo, isso pode resultar em perdas com a marcação a mercado na renda fixa.

Em suma, quando as taxas de rentabilidade dos títulos públicos sobem, o preço unitário dos papéis geralmente diminui. É um cenário que pode preocupar alguns investidores, mas também apresenta uma oportunidade para outros.

Tesouro IPCA+ 2045: juros reais atrativos

O título Tesouro IPCA+ 2045 está novamente chamando a atenção, oferecendo uma taxa de rentabilidade de IPCA+ 5,60% ao ano. Isso marca o maior patamar de juro real desde julho.

Desse modo, é notável que o rendimento tenha aumentado consideravelmente, já que, em 16 de agosto, o mesmo título público oferecia uma taxa de apenas IPCA + 5,38% ao ano. Este movimento pode ser atribuído a diversos fatores econômicos, incluindo o recente IPCA-15 de agosto, que superou as expectativas do mercado.

Mudança de tendência nos títulos de renda fixa de longo prazo

Marcelo Cidade, economista da Anbima, observa que os títulos de renda fixa de longo prazo estão apresentando uma mudança de tendência. No período entre março e junho, essa categoria da renda fixa demonstrou ganhos significativos com marcação a mercado, beneficiando-se da queda dos juros futuros.



No entanto, essa vantagem diminuiu nas últimas semanas devido à menor queda na curva de juros de longo prazo. Isso pode explicar o desempenho relativamente menor dos títulos indexados à inflação (IPCA+).

Movimento dos juros futuros e expectativas

Por volta das 10h30, os juros futuros estavam em alta, com o contrato DI (janeiro/2025) apresentando um aumento superior a 1%. Esse movimento levou a expectativa de juros a subir de 10,40% para os atuais 10,50%.

É importante observar que esse aumento não implica necessariamente em um desempenho negativo dos títulos de longo prazo. Na realidade, os títulos Tesouro IPCA+ 2035 e Tesouro IPCA+ 2045 ainda mantêm sua posição como campeões de rentabilidade em 2023.

Desempenho positivo e perspectivas futuras

O índice de renda fixa IMA-B 5+, que acompanha os títulos Tesouro IPCA+ de maior duração (com vencimento acima de cinco anos), registrou um avanço de 0,73% em julho.

Ao longo do ano, esse índice lidera as estatísticas com uma variação positiva de 15,74%. Isso destaca que, apesar das oscilações recentes, os títulos de longo prazo ainda têm oferecido retornos favoráveis aos investidores.

É importante avaliar as oportunidades

Diante das recentes mudanças nas taxas de rendimento dos títulos públicos no Tesouro Direto, muitos investidores estão se perguntando se é o momento certo para investir na renda fixa. A valorização das taxas, especialmente nos títulos de longo prazo, cria um cenário atrativo para investidores que buscam juros reais significativos.

No entanto, é crucial lembrar que todos os investimentos carregam algum nível de risco, e a decisão deve ser baseada em uma análise cuidadosa de seus objetivos financeiros e situação atual.

Planeje e direcione seus investimentos

Certamente, a consulta a um profissional financeiro pode fornecer orientação valiosa ao tomar essa decisão. Além disso, faça um planejamento financeiro para direcionar suas decisões.

Uma vez que com um planejamento direcionado, o Tesouro Direto pode ser uma opção melhor do que a poupança. Contudo, suas particularidades devem ser consideradas. Por isso, defina seus objetivos e analise as opções para direcionar suas metas, elevando suas chances de sucesso em longo prazo.