Confira uma ótima notícia para aposentados e pensionistas

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), podem comemorar uma excelente notícia relacionada ao recebimento de seus benefícios previdenciários nesta segunda-feira (14/08). Todavia, é preciso ficar de olho nas alterações previstas pelo Governo Federal para não perder a novidade.

A princípio, os segurados do INSS já têm a sua disposição a tabela atualizada, relacionada às datas de pagamento dos benefícios do instituto para o mês de agosto de 2023. Serão milhões de aposentados e pensionistas contemplados com os valores a serem depositados em suas contas neste mês, pela previdência social.

Analogamente, os segurados que recebem do INSS até um salário mínimo, ou seja, R$1.320 mensais, receberão os depósitos relacionados a suas aposentadorias e pensões a partir do dia 25 de agosto, na última sexta-feira do mês. Vale ressaltar que neste caso os beneficiários devem ter o Número de Inscrição Social (NIS), 1.

Desse modo, no dia 28 de agosto, terão acesso aos benefícios da Previdência Social os cidadãos que possuírem um NIS final 2. Já no dia 29 do mesmo mês, os aposentados e pensionistas com o NIS final 3 serão então agraciados com os depósitos do INSS. Nos dias 30 e 31 irão receber os segurados com NIS 4 e 5.

Pagamentos do INSS

Ademais, é preciso observar que os demais segurados do INSS deverão aguardar até o mês de setembro para receberem os benefícios a que têm direito. Cerca de 34 milhões de aposentados terão acesso aos valores disponibilizados pelo instituto neste mês de agosto. Sendo assim, muitos cidadãos estão ansiosos pelo dinheiro.

Quem desejar fazer uma consulta e receber as devidas informações sobre os benefícios e os direitos dos segurados do INSS podem acessar o aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos celulares com o sistema operacional Android e iOS. Aliás, também é possível acessar a Central de atendimento e tirar diversas dúvidas.

Beneficiários do instituto com até um salário mínimo:

Final 1: 25 de agosto;

Final 2: 28 de agosto;

Final 3: 29 de agosto;

Final 4: 30 de agosto;

Final 5: 31 de agosto;

Final 6: 1º de setembro;

Final 7: 4 de setembro;

Final 8: 5 de setembro;

Final 9: 6 de setembro;

Final 0: 8 de setembro.



Beneficiários do instituto com renda acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1º de setembro;

Finais 2 e 7: 4 de setembro;

Finais 3 e 8: 5 de setembro;

Finais 4 e 9: 6 de setembro;

Finais 5 e 0: 8 de setembro.

Robô do INSS

Atualmente, o robô do INSS é o responsável por decidir cerca de um terço das solicitações de aposentadorias, pensão e auxílios pelo órgão. Nos meses de fevereiro, abril e maio de 2023, a tecnologia se responsabilizou por um quarto das 10 concessões de um dos maiores benefícios dos trabalhadores do país.

Enfim, com a aplicação da nova tecnologia, não é mais necessário que um humano faça a análise de uma pilha de papel, entre outros serviços relacionados ao INSS. Seu processo é feito de uma maneira automatizada, liberando a solicitação em tempo hábil, se as informações apresentadas pelos segurados forem corretas.

Em síntese, o robô consegue agilizar todo o processo, o que traz como consequência, a redução expressiva nas filas do INSS. Entretanto, alguns especialistas previdenciários dizem que há uma grande recusa de solicitações de aposentadorias, pensões e auxílios, devido a falta de alguns documentos.

Por outro lado, o INSS nega essa situação, e informa que a taxa de concessão de seus benefícios previdenciários continua a mesma que antes do uso de seu robô, de 50%. Os especialistas dizem que é um procedimento complexo e excludente, que não considera o fato de que os idosos não sabem utilizar esse tipo de tecnologia.

Processo complicado

Há também um problema relativo ao atendimento presencial do INSS que tem como objetivo principal, tirar dúvidas dos segurados do instituto. Em suma, houve um certo comprometimento do serviço devido a perda da metade do efetivo nos últimos anos. Deve-se observar que também houve uma redução exponencial dos peritos.

Em conclusão, a automatização das solicitações do INSS se deu a partir do ano de 2017, através do aplicativo Central de Serviços. Ele depois se transformou no Meu INSS. Pode-se consultar os benefícios pelo app ou pelo site do instituto. Anteriormente as análises se davam através do papel. Hoje há a integração de várias plataformas.