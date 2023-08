CONFIRMADO AGORA 10 carros que podem receber PLACA PRETA ainda em 2023; veja quais modelos

A placa preta em 2023 torna-se uma distinção cobiçada para vários proprietários de carros clássicos no Brasil. Modelos que completaram 30 anos de fabricação, com excelente estado de conservação, estão elegíveis para a placa preta. Com a aprovação da resolução 957/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a placa preta volta a exibir seu tradicional fundo negro com letras brancas. Neste artigo, abordamos dez carros clássicos que se tornaram elegíveis para essa distinção em 2023.

Chevrolet Corsa

Lançado no início de 1994, o Chevrolet Corsa rapidamente ganhou popularidade no mercado brasileiro. No entanto, as primeiras unidades foram produzidas em 1993, o que as torna elegíveis para a placa preta em 2023. Os modelos Corsa 1.0 Wind e 1.4 GL, reconhecidos como carros colecionáveis, são aqueles que podem receber a distinção, desde que mantenham a originalidade exigida.

Ford Escort, Escort Hobby e Verona

A segunda geração do Ford Escort, lançada em 1993, está agora elegível para a placa preta. Este modelo marcou uma era, com suas várias versões – L, GL, Guia, XR3, e até conversível. Paralelamente, a Ford decidiu manter a antiga geração do Escort como modelo de entrada, nascendo assim o Escort Hobby, que também se torna elegível para a placa preta em 2023. O Verona, o sedã do Escort que vinha pela primeira vez com quatro portas, também pode ostentar a placa preta.

Chevrolet Vectra

O Chevrolet Vectra, que chegou ao Brasil cinco anos após sua estreia na Europa, agora pode receber a placa preta. Este modelo veio para substituir o Monza, mas a resistência dos clientes levou a Chevrolet a manter ambos os modelos no mercado por algum tempo. Agora, 30 anos depois, os proprietários de Vectra têm uma nova razão para se orgulhar de seus carros clássicos.

Volkswagen Logus

O Volkswagen Logus, lançado em 1993 como resultado da fusão Autolatina entre Ford e Volkswagen, também é um dos carros que pode ostentar a placa preta em 2023. Este modelo, que substituiu o Apollo, destacou-se por seu design agradável e pela exclusividade de ter apenas opção de carroceria duas portas.

Fiat Tipo

O Fiat Tipo foi outro ícone dos anos 90. Chegou ao Brasil em 1993 e rapidamente ganhou as ruas. Embora tenha enfrentado alguns problemas com unidades do motor 1.6 ie pegando fogo, o modelo mantém seu charme e, agora, as unidades originais de 1993 podem receber a placa preta.

Chevrolet Suprema

A Chevrolet Suprema, a versão perua do Omega, é outro modelo que pode ostentar a placa preta em 2023. Este carro, conhecido por seu gigantesco porta-malas de 540 litros, foi produzido no Brasil de 1993 a 1996 e é um modelo raro e apreciado por muitos colecionadores.

Volkswagen Fusca

Não podemos falar de carros clássicos sem mencionar o icônico Volkswagen Fusca, ou “Fusca Itamar”. Mesmo enfrentando uma concorrência feroz em 1993, o Fusca manteve seu lugar no coração dos brasileiros e, agora, pode exibir orgulhosamente a placa preta.

Volkswagen Pointer

Finalmente, o Volkswagen Pointer, a versão hatchback do Logus, celebra seu trigésimo aniversário em 2023. O Pointer, com suas quatro portas e até uma versão esportiva, agora está elegível para a placa preta.

A chegada da placa preta em 2023 é uma grande oportunidade para os entusiastas de carros celebrarem a rica história automotiva do Brasil. Se você é proprietário de um desses modelos, este é o momento de preparar a documentação necessária e honrar seu clássico com a distinção que ele merece.