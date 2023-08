Confirmado! Auxílio-Doença pode ser convertido em aposentadoria; veja em quais situações

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por fornecer diversos benefícios aos segurados, incluindo o auxílio-doença e a aposentadoria. Muitas vezes, pessoas que apresentam algum tipo de incapacidade e param de trabalhar temporariamente ou permanentemente se perguntam se o benefício por doença pode ser convertido em aposentadoria.

Neste artigo, vamos explorar essa questão e fornecer informações importantes sobre o assunto.

O benefício por doença e sua revisão

O auxílio-doença é um benefício concedido pelo INSS aos segurados que estão temporariamente incapacitados para o trabalho devido a uma doença ou acidente. Esse benefício é pago durante o período em que o segurado estiver afastado das atividades laborais, desde que seja comprovada a incapacidade por meio de perícia médica.

É importante ressaltar que o auxílio-doença pode ser revisado pelo INSS. Isso significa que, ao longo do tempo, o instituto pode reavaliar a situação do segurado para verificar se a incapacidade ainda persiste. Caso seja constatado que a incapacidade se tornou permanente, o benefício por doença pode ser convertido em uma aposentadoria.

Incapacidade permanente e aposentadoria por invalidez

A incapacidade permanente é caracterizada quando o segurado não tem condições de retornar ao trabalho de forma definitiva, seja em sua atividade habitual ou em qualquer outra atividade compatível com suas habilidades. Nesses casos, o auxílio-doença pode ser transformado em uma aposentadoria por invalidez.

A aposentadoria por invalidez é um benefício concedido aos segurados que estão totalmente incapacitados para o trabalho e não podem ser reabilitados para exercer outra atividade. Para ter direito a esse benefício, é necessário passar por uma perícia médica do INSS, que irá avaliar a incapacidade do segurado de forma definitiva.

Requisitos para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria

Para que o auxílio-doença seja convertido em aposentadoria por invalidez, é necessário cumprir alguns requisitos estabelecidos pelo INSS. São eles:



Incapacidade permanente: O segurado deve comprovar que a sua incapacidade é permanente e que não há possibilidade de reabilitação para o trabalho. Carência: É necessário ter contribuído para a Previdência Social por um período mínimo de 12 meses, a menos que a incapacidade seja decorrente de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho. Qualidade de segurado: O segurado deve estar em dia com as contribuições previdenciárias, ou seja, ter mantido a sua qualidade de segurado.

É importante destacar que, em caso de incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional, não é necessário cumprir o requisito de carência.

Processo de conversão do auxílio-doença em aposentadoria

Para solicitar a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, o segurado deve agendar uma perícia médica no INSS. Durante a perícia, o médico irá avaliar a incapacidade do segurado e, caso seja constatada a incapacidade permanente, o benefício será convertido.

É importante ressaltar que, para a conversão do benefício, o segurado deve estar afastado do trabalho no momento da perícia. Caso o segurado já tenha retornado ao trabalho, a conversão do auxílio-doença em aposentadoria não será possível.

Cuidados após a conversão do benefício

Após a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, o segurado deve ficar atento a alguns cuidados. É importante manter-se em dia com as obrigações legais, como a atualização do cadastro no INSS e a realização de perícia médica periódica para a manutenção do benefício.

Além disso, é fundamental buscar orientação jurídica especializada para garantir os direitos do segurado e evitar possíveis problemas futuros. Um advogado previdenciário pode auxiliar o segurado em questões relacionadas ao INSS e aos benefícios previdenciários.

Ademais, a conversão do benefício por doença em aposentadoria é possível quando a incapacidade se torna permanente. Nesses casos, o auxílio-doença pode ser transformado em uma aposentadoria por invalidez, desde que sejam cumpridos os requisitos estabelecidos pelo INSS.

É importante que o segurado esteja ciente dos seus direitos e busque orientação adequada para garantir os benefícios previdenciários aos quais tem direito. O INSS está disponível para esclarecer dúvidas e prestar informações sobre os procedimentos necessários para a conversão do benefício.

Lembre-se sempre de manter-se em dia com as suas obrigações previdenciárias e contar com o apoio de profissionais qualificados para garantir seus direitos. Afinal, a segurança e o amparo proporcionados pela Previdência Social são fundamentais para o bem-estar e a tranquilidade do segurado.