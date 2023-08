Confirmado! Bancos renegociam mais de R$8 bilhões em dívidas no DESENROLA

Em pouco mais de quatro semanas de atividade, o programa Desenrola já ajudou a renegociar mais de R$ 8,1 bilhões em dívidas de brasileiros. O dado foi divulgado nesta quarta-feira (16) pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). Os números compreendem o período que vai de 17 de julho até 11 de agosto.

Ainda segundo a Febraban, nas primeiras quatro semanas do Desenrola, foram negociados 1,296 milhão de contratos, ajudando a limpar os nomes de 985 mil clientes em todas as regiões do país. O número de pessoas atendidas é menor do que o de contratos, porque um indivíduo pode ter mais de um contrato.

Para além destes números, a Febraban também confirmou que mais de 5 milhões de pessoas que têm dívidas de até R$ 100 em instituições, tiveram o nome limpo. Para estes casos, a dívida não deixou de existir, mas os cidadãos passaram a ficar livres para o mercado de crédito.

“Os números do Desenrola falam por si e são uma grande satisfação para todos, bancos, governo e a sociedade. A grande adesão e o interesse pelo programa na Faixa 2 são uma amostra do que virá em setembro, com a Faixa 1”, avalia o presidente da Febraban, Isaac Sidney.

Governo espera mais

A expectativa geral do governo federal é de que pouco mais de R$ 50 bilhões em dívidas sejam negociadas dentro do sistema do Desenrola até o final deste ano de 2023. Ao menos foi o que disse o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), em entrevista recente.

“Se tem uma coisa que é verdade no Brasil é que as pessoas têm muito apreço por manter o seu nome limpo, mas, com essas taxas de juros, nem sempre conseguem”, afirmou o ministro.

“O governo, pela primeira vez, está fazendo um amplo programa para equacionar esse problema e permitir às famílias que voltem ao consumo de maneira sustentável”, ressaltou.

Faixa 2 do Desenrola



Vale lembrar que o Desenrola atende basicamente duas faixas de pessoas.

Faixa 1: pessoas que possuem renda de até dois salários mínimos, e que tenham contraído dívidas de até R$ 5 mil até o dia 31 de dezembro de 2022;

Faixa 2: pessoas que possuem renda de até R$ 20, e que tenham contraído dívidas exclusivamente com instituições financeiras até o dia 31 de dezembro de 2022.

Neste primeiro momento, o Desenrola está atendendo apenas as pessoas da chamada Faixa 2. A ideia é começar a atender a Faixa 1 apenas a partir do próximo mês de setembro. É justamente neste sentido que a expectativa do governo federal é que a segunda etapa do programa atende a um número bem maior de brasileiros.

Aplicativo

Para a segunda etapa do Desenrola, o governo federal deverá lançar o aplicativo oficial do programa. Embora os detalhes da aplicação ainda não tenham sido divulgados, o fato é que já existe uma ideia geral sobre como o app vai funcionar para a Faixa 1. Veja abaixo:

A nova aplicação precisará ser baixada na loja de aplicativo do celular do usuário. Haverá versões disponíveis para Androids e também iOS. Não será preciso pagar nenhum tipo de taxa, já que se trata de um app gratuito.

Ao abrir o aplicativo, o cidadão vai entrar em sua conta através do seu CPF. O sistema vai funcionar dentro do gov.br. Assim, se o indivíduo ainda não tem uma conta dentro deste sistema do Governo Federal, ele pode criar uma do zero para já se preparar para o lançamento.

Quando o app do Desenrola for lançado, o cidadão poderá conferir a lista completa dos seus débitos oficiais. Além disso, ele também vai conseguir ver qual é o desconto que o credor está oferecendo para que ele quite a sua dívida. O indivíduo poderá aceitar ou negar a proposta que está sendo oferecida.

A própria aplicação vai oferecer a opção de pagamento da dívida através do sistema do Pix. Esta será uma boa escolha sobretudo para os cidadãos que desejam quitar todo o valor de uma só vez. De todo modo, o sistema também vai oferecer a ideia de parcelar a dívida com juros de até 1,99% ao mês.

Até que o app seja lançado, o indivíduo que faz parte da Faixa 1 precisa evitar a realização do download de qualquer outro aplicativo supostamente relacionado ao Desenrola em seu celular. Nos últimos dias, quadrilhas estão se aproveitando do momento para aplicar golpes em várias pessoas.