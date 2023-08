CONFIRMADO! Beneficiários do Bolsa Família podem ter DESCONTO na conta de água; veja como

O Bolsa Família é um programa social que oferece diversos benefícios aos seus beneficiários. Além dos pagamentos mensais, os residentes do município de Montadas (PB) têm a oportunidade de obter descontos na conta de água por meio da tarifa social.

Neste artigo, vamos entender como funciona esse benefício e também explorar outros aspectos do Bolsa Família.

Descontos na Conta de Água

Para solicitar o desconto na conta de água, os beneficiários do Bolsa Família devem comparecer pessoalmente à CAGEPA, localizada no antigo Banco do Brasil. É necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de residência, conta de água, cartão do Bolsa Família e extrato de pagamento. O atendimento ocorre às quartas e quintas-feiras, das 8h30 às 17h30.

Essa medida foi implementada pelo governo estadual por meio da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) com o objetivo de atender às pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além da conta de água, os beneficiários também podem obter descontos na conta de energia elétrica, pela empresa Energisa.

Benefícios do Bolsa Família

O Bolsa Família beneficia atualmente mais de 20 milhões de famílias em todo o país. Além do valor mínimo de R$ 600, o programa oferece outros benefícios para as famílias, levando em consideração sua composição. Vejamos quais são:

R$ 142 per capita; R$ 150 para crianças menores de sete anos; R$ 50 para crianças e jovens de sete a 18 anos; R$ 50 para gestantes; R$ 50 para lactantes.

É importante destacar que esses valores são cumulativos, ou seja, uma família pode ter o valor final do benefício ampliado de forma expressiva.

Quem tem direito ao Bolsa Família?



O Bolsa Família atende os brasileiros que possuem renda mensal per capita de até R$ 218. Esse valor foi atualizado recentemente, antes era de R$ 210. Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, com todos os dados atualizados.

A partir dessa inscrição, o governo efetua os pagamentos mensalmente. A liberação ocorre através do Caixa Tem, nos dez últimos dias úteis de cada mês. Para saber a data exata do pagamento, é necessário considerar o número final do NIS (Número de Identificação Social).

Outros Benefícios do Bolsa Família

Além dos descontos na conta de água e energia elétrica, o Bolsa Família oferece uma série de outros benefícios para as famílias inscritas. Esses benefícios visam melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão social. Alguns dos principais benefícios são:

1. Programa Bolsa Escola

Esse programa tem como objetivo garantir que as crianças e jovens beneficiários do Bolsa Família tenham acesso à educação. Os recursos são direcionados para a compra de materiais escolares, uniformes e garantir a permanência na escola.

2. Programa Bolsa Alimentação

O Bolsa Alimentação visa combater a desnutrição e garantir a segurança alimentar das famílias beneficiárias. O valor recebido é utilizado para a compra de alimentos básicos e nutritivos.

3. Programa de Atenção Integral à Saúde

Esse programa tem como objetivo garantir o acesso à saúde para as famílias beneficiárias do Bolsa Família. São oferecidos serviços de atendimento médico, odontológico, pré-natal, vacinação, entre outros.

4. Programa Bolsa Creche

Esse programa auxilia as famílias beneficiárias do Bolsa Família no acesso à creche para seus filhos pequenos. O objetivo é possibilitar que as mães trabalhem ou estudem, tendo onde deixar seus filhos com segurança.

Ademais, o Bolsa Família oferece diversos benefícios para as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além dos pagamentos mensais, os beneficiários têm acesso a descontos na conta de água, energia elétrica e outros programas que visam melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão social.

É importante que as famílias estejam devidamente cadastradas no Cadastro Único para receberem esses benefícios. O Bolsa Família é uma importante ferramenta de combate à pobreza e de promoção da igualdade social no Brasil.