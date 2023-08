Confirmado! Bolsa Família e Vale-Gás pagam valor médio de R$ 710 nesta quarta; veja como receber

O Bolsa Família e o Vale-Gás são programas sociais do Governo Federal que visam auxiliar as famílias de baixa renda. Neste mês de agosto, o valor médio do benefício pode chegar a R$ 710. O pagamento acumulado do Bolsa Família e Vale-Gás ocorre a cada dois meses, e o último depósito foi efetuado em junho, com o próximo previsto para outubro. A Caixa Econômica Federal é responsável por realizar os pagamentos de acordo com o calendário estabelecido.

Quem pode receber o Bolsa Família e Vale-Gás de agosto?

Para receber o benefício do Bolsa Família e do Vale-Gás, é necessário atender a alguns critérios. É preciso ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico) e possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 606) ou renda familiar total igual ou inferior a três salários mínimos. Além disso, famílias com renda superior a três salários mínimos podem ser incluídas se estiverem em programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo. Também é necessário que haja pelo menos uma pessoa na família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).

No entanto, é importante destacar que o programa possui um alcance limitado. Por isso, foram estabelecidas regras de prioridade para a seleção das famílias beneficiadas. As famílias com cadastro atualizado no CadÚnico nos últimos dois anos, aquelas com menor renda, com maior número de integrantes, as contempladas pelo Auxílio Brasil e as que tiverem o cadastro qualificado pelo gestor com o uso das informações da averiguação têm prioridade no recebimento do benefício.

Além dos critérios mencionados, existem algumas regras específicas do Bolsa Família que devem ser cumpridas. É necessário realizar o acompanhamento pré-natal, seguir o calendário nacional de vacinação, fazer o acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos e garantir a frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que ainda não tenham concluído a educação básica. Além disso, a família deve manter o Cadastro Único sempre atualizado, pelo menos a cada 24 meses.

Calendário do Bolsa Família e Vale-Gás de agosto

Confira abaixo as datas de pagamento do Bolsa Família em agosto, de acordo com o número final do NIS:

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 21 de agosto

NIS final 3: 22 de agosto

NIS final 4: 23 de agosto

NIS final 5: 24 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 28 de agosto

NIS final 8: 29 de agosto

NIS final 9: 30 de agosto

NIS final 0: 31 de agosto

É importante ficar atento às datas para garantir o recebimento do benefício dentro do prazo estabelecido. O pagamento é realizado pela Caixa Econômica Federal e segue a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS).



Você também pode gostar:

O Bolsa Família e o Vale-Gás são programas sociais essenciais para proporcionar auxílio financeiro às famílias de baixa renda. Com um valor médio de R$ 710, esses benefícios podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas. É fundamental conhecer os critérios e regras para se candidatar ao programa e garantir o recebimento do benefício. Fique atento ao calendário de pagamento e mantenha seu cadastro atualizado para não perder essa oportunidade de melhorar sua qualidade de vida. O governo está empenhado em auxiliar as famílias brasileiras e, por meio desses programas, busca promover a inclusão social e a redução das desigualdades. Aproveite essa oportunidade e busque informações para garantir seus direitos.