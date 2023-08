CONFIRMADO! Brasileiros estão IMPEDIDOS HOJE de solicitar a revisão da vida toda do INSS e o motivo foi exposto

A revisão da vida toda do INSS é um tema que tem gerado muita repercussão nos últimos tempos. Trata-se de um modelo de cálculo da aposentadoria que busca incluir todos os períodos de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mesmo aqueles anteriores a 1994.

Neste artigo, vamos analisar os desdobramentos mais recentes dessa revisão e esclarecer quem tem direito a ela.

Suspensão da Revisão da Vida Toda do INSS

No final de julho, o ministro Alexandre de Moraes, relator do Tema 1102 da repercussão geral, determinou a suspensão dos processos que tratam da revisão da vida toda do INSS em todo o país. Essa suspensão foi decidida até o julgamento dos embargos de declaração opostos pela autarquia, previsto para iniciar no dia 11 de agosto via Plenário Virtual.

O INSS apresentou argumentos em relação às dificuldades operacionais para o pagamento dessa ação revisional, levando em conta a quantidade de ações em curso e a possibilidade de alteração do julgado, incluindo a aplicação da decadência decenal (Tema 313 do STF).

No entanto, especialistas se preocupam com os desdobramentos do tema pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a modulação de efeitos da decisão e a discussão sobre a aplicação de prazo decadencial são consideradas matérias constitucionais pertinentes ao STF.

Ademais, a análise dos embargos de declaração pode resultar em um atraso ainda maior para a efetivação do direito à revisão da vida toda do INSS, que já se arrasta desde a fixação da tese em dezembro de 2022. Apesar de o julgamento dos embargos estar agendado para breve, é possível que ocorram pedidos de vista ou destaque, prolongando ainda mais a decisão e retardando o acesso aos direitos previdenciários de muitos aposentados.

O Que é a Revisão da Vida Toda do INSS?

A revisão da vida toda ou revisão da vida inteira é um modelo de cálculo da aposentadoria que tem como objetivo incluir no cálculo todos os períodos de contribuições junto ao INSS. Antes da promulgação da Reforma da Previdência, em novembro de 2019, a revisão da vida toda era permitida somente para o cálculo da aposentadoria de trabalhadores após o mês de julho de 1994, início do Plano Real.

Esse modelo de revisão permite que trabalhadores com salários altos anteriores a 1994 tenham essas contribuições consideradas no cálculo da aposentadoria. Além disso, aqueles que iniciaram as contribuições após esse período ou tiveram o salário reduzido depois de 1994 também podem solicitar a revisão da vida toda pelo INSS.



Quem Tem Direito à Revisão da Vida Toda do INSS?

A revisão da vida toda pode trazer benefícios a muitos brasileiros aposentados. Tem direito a essa revisão qualquer pessoa que receba um dos seguintes benefícios a partir de 1999:

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Aposentadoria por idade;

Aposentadoria especial;

Aposentadoria por invalidez;

Auxílio-doença;

Pensão por morte.

Para solicitar a revisão da vida toda pelo INSS, é importante realizar o cálculo para ter certeza de que a revisão é vantajosa. Além disso, é necessário encontrar um advogado de confiança para ingressar com a ação, uma vez que essa revisão pode envolver questões jurídicas complexas.

Vale ressaltar que, apesar de haver muitos julgamentos favoráveis, garantindo o direito à revisão, cada caso é único e não há certezas absolutas quanto ao resultado.

Desenvolvimento do Tema no STF

O tema da revisão da vida toda do INSS teve importantes desdobramentos no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes é o relator do Tema 1102 da repercussão geral, que trata dessa revisão. A suspensão dos processos relacionados a esse tema em todo o país foi uma decisão tomada por ele até o julgamento dos embargos de declaração opostos pela autarquia.

Os embargos de declaração são recursos utilizados para esclarecer pontos obscuros ou contraditórios de uma decisão judicial. No caso da revisão da vida toda do INSS, esses embargos foram opostos pelo INSS, que apresentou argumentos relacionados às dificuldades operacionais para o pagamento dessa revisão, considerando a quantidade de ações em curso e a possibilidade de alteração do julgado.

A discussão sobre a aplicação da decadência decenal (Tema 313 do STF) também é relevante nesse contexto. A decadência é o prazo que o INSS tem para revisar e alterar benefícios previdenciários, sendo de dez anos a partir da data do primeiro pagamento. A aplicação desse prazo à revisão da vida toda do INSS é uma questão que está em debate no Supremo Tribunal Federal.

Preocupações e Possíveis Atrasos

Apesar de a suspensão dos processos relacionados à revisão da vida toda do INSS ser uma medida temporária, é importante destacar que ela pode resultar em atrasos para os segurados que aguardam o desfecho dessa questão. A análise dos embargos de declaração pelo STF pode levar tempo, e ainda há a possibilidade de ocorrerem pedidos de vista ou destaque, o que prolongaria ainda mais a decisão.

Esses atrasos podem prejudicar os aposentados que têm direito à revisão da vida toda do INSS, uma vez que a obtenção desse direito pode ser adiada. É fundamental que os segurados estejam cientes dessas possibilidades e busquem orientação jurídica adequada para garantir seus direitos previdenciários.

Ademais, a revisão da vida toda do INSS é um tema complexo e que tem gerado muitas discussões no campo jurídico. A suspensão dos processos relacionados a essa revisão pelo ministro Alexandre de Moraes trouxe incertezas quanto ao desfecho dessa questão. A análise dos embargos de declaração pelo STF pode resultar em atrasos e prolongar ainda mais a decisão.

Apesar disso, é importante que os segurados que têm direito à revisão da vida toda do INSS não desistam de buscar seus direitos. A análise individual de cada caso e a busca por orientação jurídica especializada são fundamentais para garantir a efetivação desse direito previdenciário.

Portanto, se você é um segurado do INSS e acredita ter direito à revisão da vida toda, realize os cálculos necessários, encontre um advogado de confiança e esteja preparado para enfrentar possíveis atrasos e desdobramentos no STF. A busca pelos seus direitos é fundamental para garantir uma aposentadoria mais justa e adequada às suas contribuições ao longo da vida laboral.