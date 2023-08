CONFIRMADO! Cadastro Único libera NOVO BENEFÍCIO para os inscritos; Confira

O Cadastro Único proporciona acesso a uma ampla gama de benefícios sociais, refletindo sua essência de concentrar em um único sistema os dados relativos às pessoas em condições de vulnerabilidade.

Essa plataforma centralizada é crucial para que a prefeitura, os governos estaduais e o governo federal possam oferecer assistência de diversas maneiras, abrangendo múltiplas necessidades.

Dentre os programas mais conhecidos estão o Bolsa Família, o Auxílio gás e a Tarifa Social. Mas agora, os inscritos nesses sistema terão acesso a mais um benefício disponibilizado para quem atende os critérios de elegibilidade.

Sendo assim, os indivíduos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que utilizam antenas parabólicas (TVRO) para receber transmissões televisivas, estão habilitados a receber kits de recepção que empregam tecnologia de ponta para a compressão de vídeo e áudio.

Em termos mais simples, têm o direito de adquirir um kit de antena digital que aprimora substancialmente a qualidade das transmissões de TV que recebem.

Enfim, quer entender muito mais sobre o kit para o sinal digital que está sendo disponibilizado gratuitamente pelo Cadastro Único? Então, você está no lugar certo! Aqui, vamos esclarecer várias dúvidas e ainda explicar como solicitar o seu benefício.

Portanto, não perca tempo! Continue com a gente nessa leitura.

Entenda primeiro a motivação por trás da iniciativa

No mês de julho do ano passado, importantes transformações foram implementadas nos sistemas responsáveis pela disseminação do sinal de televisão aberta e gratuito.



Essas mudanças envolveram a migração da frequência da Banda C para a Banda Ku, uma medida estratégica visando aprimorar e otimizar as transmissões em todo o território nacional.

Contudo, esse processo não ocorreu sem impactos, especialmente para os detentores das antigas antenas parabólicas.

A transição para a Banda Ku trouxe consigo uma problemática para aqueles que ainda possuíam os modelos mais antigos de antenas parabólicas.

Essa incompatibilidade resultou em interferências no sinal de transmissão, comprometendo a qualidade desejada para a visualização dos canais abertos. Infelizmente, quem possuía essas antenas legadas foram privados da experiência visual adequada e prazerosa.

Para contornar esse cenário desafiador, o governo adotou medidas para minimizar o impacto sobre os cidadãos. Dentre elas, destaca-se a oferta de um kit de antena digital pelo Cadastro Único, especialmente projetada para atender aos requisitos da Banda Ku.

Assim, aqueles que se encontram cadastrados no Cadastro Único agora tem a oportunidade de solicitar e receber esse kit de forma gratuita, visando a garantir que essa mudança tecnológica não se convertesse em um obstáculo intransponível.

Entretanto, aqueles que não possuem o direito ao kit gratuito se veem diante da necessidade de arcar com os custos associados à aquisição do novo sistema.

Os valores para a obtenção desse sistema atualizado partem de R$ 160,00, uma quantia que frequentemente se apresenta como uma barreira financeira considerável, especialmente para as famílias de menor poder aquisitivo.

Como solicitar o kit gratuito pelo Cadastro Único?

Aqueles que ainda possuem em suas residências a parabólica tradicional em bom funcionamento devem considerar efetuar a substituição.

Contudo, para os que possuem a versão “espinha de peixe”, nenhuma alteração é necessária. A fim de adquirir a nova versão, é requerido que o indivíduo esteja registrado no Cadastro Único.

Para viabilizar a transição visando aprimorar a qualidade das transmissões televisivas, os cidadãos são orientados a estabelecer contato com o programa Siga Antenado, através de dois meios distintos.

A primeira opção consiste em ligar para o número 0800 729 2404. Alternativamente, o procedimento pode ser realizado online, seguindo os passos a seguir:

Primeiramente, acesse o website oficial do Siga Antenado; Em seguida, clique na seção designada como “Distribuição de kits”; Depois, forneça o número do CPF ou NIS do titular dos benefícios sociais; Complete os campos subsequentes com as informações necessárias; Por fim, prossiga para agendar a instalação do kit ou a retirada dos equipamentos.

Portanto, a substituição dos aparelhos destina-se à aqueles que possuem a parabólica tradicional em funcionamento e estão inscritos no Cadastro Único.

O que vem no kit disponibilizado pelo Cadastro Único?

Corpo da antena;

Varetas e suporte com mastro;

Parafusos, porcas e arruelas para instalação;

Conversor digital;

Fonte de alimentação;

Cabo RCA;

8 metros de cabo coaxial;

Controle remoto com pilhas.