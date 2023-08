Confirmado! Energia Solar pode reduzir em até 90% o valor da conta de luz

A crescente demanda por soluções energéticas sustentáveis tem impulsionado a adoção da energia solar em residências, negócios e áreas rurais.

Energia Solar: uma alternativa sustentável e econômica para reduzir os custos com eletricidade

Com o compromisso de oferecer incentivos financeiros para a instalação de painéis solares, o Banco BV está se destacando ao proporcionar condições especiais de crédito. Desse modo, essa tendência é fortalecida pelo fato de que a energia solar se estabeleceu como a segunda maior fonte de energia na matriz elétrica brasileira, contribuindo significativamente para a redução dos custos com eletricidade.

O avanço da energia solar no Brasil

De modo geral, a energia solar experimentou um crescimento notável no Brasil, atingindo uma participação de 14,3% na matriz elétrica. Dessa forma, ficando atrás apenas da energia hídrica, que detém 51,2% de participação, de acordo com dados fornecidos pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

Em resumo, esse avanço é resultado da implantação de usinas fotovoltaicas de pequeno e médio porte em vários estados do país, bem como da democratização do acesso a esse investimento por meio de linhas de financiamento para a população.

Benefícios econômicos e ambientais da energia Solar

A instalação de painéis fotovoltaicos traz consigo uma série de vantagens econômicas e ambientais. Assim, além de ser uma fonte de energia limpa e renovável, a energia solar pode reduzir os custos com eletricidade em até 90%, conforme indicado pelo Banco BV, o principal financiador de energia solar no Brasil. Em suma, isso se traduz em economias significativas para residências e empresas.

Linhas de crédito acessíveis e facilitadas

O Banco BV tem desempenhado um papel relevante na popularização da energia solar no Brasil, oferecendo linhas de crédito que cobrem até 100% dos projetos de instalação de painéis solares. O processo é simplificado e digital, começando com uma simulação personalizada para determinar a potência do projeto e a área necessária no telhado.



Por conseguinte, uma visita técnica é conduzida por profissionais especializados para avaliar as condições do local e adaptar o projeto às necessidades específicas de cada residência ou empresa. Com a aprovação, o cliente pode acessar a linha de crédito do banco, tornando todo o processo eficiente e livre de complicações.

A crescente adoção dos painéis fotovoltaicos

Atualmente, a instalação de painéis fotovoltaicos está ao alcance de qualquer pessoa com espaço disponível para acomodá-los. Contudo, o custo da instalação varia com base na tecnologia dos equipamentos, na potência do sistema e na localização do imóvel.

De modo geral, o funcionamento é simples: os painéis capturam a energia solar e a convertem em eletricidade, complementando o abastecimento tradicional. Dessa maneira, em um sistema híbrido, os imóveis permanecem conectados à rede local de distribuição.

Em períodos de baixa produção solar, a eletricidade é obtida da rede convencional. Quando a produção dos painéis excede o consumo, o excedente é enviado de volta à rede, gerando créditos para o consumidor.

Vantagens da economia verde

Os benefícios de adotar a energia solar vão além da economia de custos. Visto que os consumidores que investem em energia solar podem prever seus gastos com eletricidade, sem preocupações com as flutuações das tarifas.

Além disso, a instalação de painéis fotovoltaicos agrega valor aos imóveis, oferecendo um diferencial em termos de infraestrutura. Com baixos custos de manutenção e uma vida útil média de 25 anos, os painéis solares representam um investimento a longo prazo.

Por fim, o financiamento mensal para a instalação pode ser comparável às despesas anteriores com eletricidade, oferecendo uma transição tranquila para os proprietários. De forma geral, com um olhar voltado para o futuro, a adoção crescente de painéis fotovoltaicos está tornando a energia solar mais acessível do que nunca.